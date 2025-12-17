SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Corte Suprema reabre concurso para el cargo de ministro del máximo tribunal en vacante del expulsado exjuez Sergio Muñoz

    La decisión de reapertura del concurso, que se abrió originalmente el 20 de diciembre de 2024, se adoptó en el pleno del máximo tribunal del jueves de la semana pasada.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Corte Suprema determinó la reapertura del concurso para el cargo de ministro del máximo tribunal en la vacante de Sergio Muñoz, exjuez que fue destituido por una acusación constitucional en el Congreso en octubre de 2024.

    La decisión de reabrir el llamado a concurso se adoptó en el pleno del máximo tribunal del 11 de diciembre pasado, y una vez que entraron en vigencias las modificaciones al acta sobre audiencias públicas para la confección de quinas, ternas, nóminas y propuestas para la provisión de cargos.

    A diferencia de la vacante que dejó Ángela Vivanco -ministra que también fue expulsada, pero por un proceso disciplinario interno-, la vacante de Muñoz debe ser suplida por postulantes con trayectoria en la magistratura, debiendo pertenecer a la Segunda Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial.

    A Vivanco la sustituye actualmente el académico Gonzalo Ruz Lártiga.

    El 20 de diciembre de 2024 se abrieron los concursos para suplir las vacantes por las destituciones de Muñoz y de la exjueza implicada en la llamada trama bielorrusa.

    En julio de este año la Comisión de Ética de la Corte Suprema abrió una investigación contra Sergio Muñoz, acusado de entregar información privilegiada en la compra de un departamento a su hija Graciel Muñoz, abogada y jueza de Garantía.

    Esta situación motivó la acusación constitucional en su contra, que fue aprobada por el Senado el 16 de octubre de 2024. En la acción también fue cuestionado por no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar la falta de su hija, que desempeñó su función judicial desde Italia durante la pandemia de coronavirus.

    Más sobre:Corte SupremaCaso AudioSergio MuñozAcusación constitucionalPoder JudicialÁngela Vivanco

