    Nacional

    Corte Suprema revisa este lunes la solicitud de desafuero del diputado Joaquín Lavín León

    El Ministerio Público le imputa al diputado, otrora militante de la UDI, los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento mercantil y delitos tributarios. La Corte de Apelaciones en octubre del 2025 ya había aceptado esta solicitud, pero la defensa apeló al máximo tribunal esta sentencia.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Corte Suprema revisa este lunes la solicitud de desafuero del diputado Joaquín Lavín León DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este lunes 23 de febrero, la Corte Suprema revisará el pedido de desafuero sobre el diputado Joaquín Lavín León (ex-UDI), investigado por el Ministerio Público por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento mercantil y delitos tributarios.

    En el caso, además de la Fiscalía Metropolitana Oriente, le imputan cargos el municipio de Maipú como querellante, además del Servicio de Impuesto Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

    La revisión se da luego que la defensa del parlamentario apelara a la determinación tomada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 16 de octubre de 2025, fecha en que el tribunal determinó su desafuero por una amplia mayoría.

    En la sentencia de la Corte de Apelaciones sobre esta determinación, presentada el 18 de noviembre del mismo año, el tribunal detalla que se contabilizaron los antecedentes presentados por el Ministerio Público, relacionados a la alteración de las fechas de rendición de facturas o la anulación y posterior reembolso improcedente de fondos públicos.

    En ese sentido, pudieron constatar "la existencia de los elementos de procedencia de acuerdo con el estándar procesal que rige en esta sede, sobre los ilícitos de fraude al fisco y uso malicioso de instrumento privado mercantil y de la participación que se le atribuye en el mismo al aforado".

    En el caso que la Corte Suprema acepte la sentencia de la Corte de Apelaciones, Lavín León sería desaforado y podría finalmente ser formalizado por el Ministerio Público.

    Consultado por La Tercera respecto a la revisión del desafuero de mañana, el abogado querellante de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, señaló que esperan que la Corte Suprema termine por aceptar el desafuero del diputado por el distrito 8.

    Consultado sobre las consideraciones que podría tomar la Suprema con base a la sentencia de la Corte de Apelaciones, señaló que esta había sido aceptado por amplia mayoría y que los votos de disidencia estuvieron solo en lo referido a delitos tributarios.

    “El grueso de la imputación fue unánimemente aprobada por el pleno de la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, nosotros estamos confiados en el resultado de mañana”, agregó al respecto.

    Finalmente, respecto a los próximos pasos de la parte querellante, señaló que esperarán “la sentencia de la Corte Suprema y que el Ministerio Público, a la mayor brevedad posible, solicite audiencia para formalizar al diputado”.

    Nosotros vamos a hacer parte de esa audiencia de formalización, solicitando medidas cautelares”, concluyó el abogado.

    JudicialJoaquín LavínDesafueroCorte SupremaCorte de ApelacionesMaipú

