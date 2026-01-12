Crespo enfrenta por última vez a los tres jueces que decidirán el caso Gatica: “Yo no fui quien ejecutó ese disparo”

Con un discurso escrito de 20 páginas llegó el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo para sentarse en estrado frente a los tres jueces del 4° Tribunal Oral en lo Penal, las magistradas Cristina Cabello y Carolina Herrera y el juez René Bonnemaison.

Para sus palabras finales, Crespo preparó cuidadosamente una alocución para defender su inocencia y rechazar la acusación respecto a ser el autor del disparo que cegó al recientemente electo diputado Gustavo Gatica.

“Pese a que ha quedado claramente demostrado que el uso de la escopeta antidisturbios en el momento en que resultó lesionado Gustavo Gatica se encontraba legitimado, yo no fui quien ejecutó ese disparo y, en este caso, la única justicia posible, la única decisión que se alinea con la verdad de los hechos es mi absolución. Soy inocente. Lo he dicho desde el primer día y lo mantendré hasta el final de mi vida”, afirmó Crespo al final de su discurso.

El excarabinero mencionó que este proceso penal -el cual se desarrolló durante 14 meses- ha sido una “lenta tortura” para su familia y, tras recalcar a los jueces su inocencia, sostuvo que, de enviarlo a prisión, “no solo destruirán mi vida, sino la de mi familia”.

Los tres jueces que decidirán el caso. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Respecto a la investigación que llevó la Fiscalía en su contra, Crespo afirmó que fue perseguido por el Ministerio Público y en específico lanzó sus dardos contra la fiscal Ximena Chong, a quien acusó de falta de imparcialidad. En estrado la acuso abiertamente de apoyar y participar “activamente en las ilícitas manifestaciones que tuvieron lugar en la Plaza Italia y sus alrededores desde el 18 de octubre del 2019”.

“Yo puedo entender que la función de los fiscales es investigar y perseguir la acción penal, pero creo que conmigo ha sido una persecución parcial con sesgo y personalizada. De hecho, no conozco ningún otro caso de algún miembro de Carabineros que haya sido perseguido por el Ministerio Público de esta manera”, dijo Crespo.

Remontándose al día en que Gatica perdió su vista, el exteniente sostuvo que fue “uno de los más violentos del estallido” y que disparó “178 veces la escopeta antidisturbios que tenía a cargo y no tuve ningún reproche por el consumo de 177 cartuchos”.

El exteniente afirmó que Gatica participó “activamente en los ataques organizados por la denominada primera línea en contra de los Carabineros que estábamos ahí, obligados, cumpliendo un mandato constitucional y a la vez una orden. Nadie de nosotros se podía negar a cumplir su deber”.

La fiscal Ximena Chong junto al fiscal Francisco Ledesma han dirigido la investigación. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En este sentido, Crespo dijo que los uniformados encargados de resguardar el orden público durante el estallido social “cometimos errores y sin lugar a duda fueron muchos, pero ninguno que pudiera revestir caracteres de delito. Estuvimos exupestos a un violencia inusitada”.

Sus palabras también las ocupó para referirse a lo complejo que resulta ejercer en terreno labores de orden público: “En dichas interminables jornadas vi a muchos subalternos y compañeros gravemente heridos por estos ataques, que, en reiteradas ocasiones, el Ministerio Público minimizó en este mismo juicio, indicando que casi eran ataques menores y que nosotros usábamos un equipo que podíamos soportar cualquier agresión y eso, señores magistrados, es una falta de respeto para los más de 5.000 carabineros heridos, cifra en la que me incluyo”.

Luego se refirió a la Fiscalía y el resto de los querellantes. “Yo sé que ninguno de los persecutores, es decir, fiscalía, INDH, Consejo de Defensa del Estado y menos el querellante particular, han enfrentado alguna vez en su vida, turbas de sujetos violentos dispuestos a agredirlos e incluso a matarlos. Entiendo que no es su trabajo y no tendrían por qué hacerlo, pero quiero decirles que es muy distinto analizar un procedimiento de esta naturaleza a vivirlo en persona, donde la toma de decisiones se hace en base a escasos segundos o mucho menos, muy distante a analizar un video una y otra vez, con un café en su mano y cómodamente sentado en su oficina con aire acondicionado sin ningún riesgo, donde posiblemente criticarán el accionar del funcionario policial, argumentando por qué no hizo esto o dejó de hacer esto otro”, afirmó Crespo.

El excarabinero también criticó el actuar de la institución uniformada durante el estallido social, afirmando que ninguno de los funcionarios policiales tenía conocimiento de que las balas de sus escopetas antimotines estaban compuestas en su mayoría por metal y no por goma. “En este sentido, y lo digo francamente, nunca pude comprender por qué la institución no se hizo responsable de ello, nadie explicó por qué se eligió esa munición, por qué se pidió esa composición, por qué no se rotuló el cartucho de esa forma (...) Hasta hoy no entiendo cómo nadie se hizo responsable de esto, lo que claramente fue un error de Carabineros y del propio Estado”, afirmó.

Tras el fin de esta última audiencia, será este martes cuando se conozca el veredicto del tribunal contra Crespo. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 12 años de cárcel, según lo requerido por el Ministerio Público.