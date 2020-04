Critican a diputada Marcela Hernando por participar en comisión de Salud mientras manejaba con “manos libres”

La diputada del Partido Radical por Antofagasta, Marcela Hernando, participó de la sesión de la Comisión de Salud de la Cámara mientras manejaba su automóvil desde Valparaíso al aeropuerto de Santiago.

El hecho quedó registrado por el canal digital de la Cámara de Diputados, donde se aprecia que Hernando escuchaba las alternativas de la reunión con audífonos y que intervino a través del del micrófono del dispositivo “manos libres”.

La situación tuvo una rápida crítica de su par, el diputado RN Andrés Celis. “No es la forma más prudente. Estoy cierto de que no tuvo la intención de hacerlo pero para evitar que este tipo de situaciones ocurran, habrá que incluir en el reglamento que no se podrá participar de una comisión o sesión de esa forma, es decir, manejando”, indicó en declaraciones consignadas por Radio Bío Bío.

Agregó que "a mí me parece que fue una imprudencia el haber trabajado de esta forma porque puso en riesgo no solo su integridad física, sino la del resto de quienes circulaban en ese minuto por la vía”.

Descargos

Consultada por la mencionada emisora, la parlamentaria defendió que la instancia “no era una sesión de sala, era una Comisión. Eran los primeros ensayos que se están haciendo con comisiones”, y explicó que este jueves tenía otra reunión en Antofagasta para abordar la pandemia de Covid-19, en la que participaría también la exministra de Salud, Helia Molina.

Dijo que después de una reunión con gremios de la Salud se dirigió desde el puerto al aeropuerto capitalino. "Entonces, tenía dos opciones. Una: no escuchar, no participar o la otra era conectarme, pero solamente ir con el manos libres. En ningún momento me distraje de mi conducción, y a mí lo que me interesaba era escuchar a la subsecretaria (de Salud, Paula Daza)”, argumentó.