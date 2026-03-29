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    Cuatro detenidos tras violento robo a farmacia en Lo Prado: persecución terminó con disparos en Ruta 68

    Los sujetos intimidaron con un arma de fuego a un guardia y huyeron en un vehículo, siendo capturados tras un seguimiento que se extendió hasta Pudahuel.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Cuatro detenidos tras violento robo a farmacia en Lo Prado: persecución terminó con disparos en Ruta 68

    Cuatro sujetos fueron detenidos este domingo tras protagonizar un robo con violencia en una farmacia en la comuna de Lo Prado, hecho que derivó en una persecución policial que se extendió hasta la Ruta 68 e incluyó disparos contra Carabineros.

    Según informó el teniente Horacio Carvajal, de la 42° Comisaría de Radiopatrullas, el delito ocurrió cerca de las 10.50 horas, cuando tres individuos ingresaron a una sucursal de Cruz Verde, donde intimidaron al guardia con un arma de fuego.

    Los sujetos sustrajeron diversos productos —principalmente cosméticos, artículos de aseo y perfumes— avaluados preliminarmente en cerca de $3 millones, para luego huir del lugar en un vehículo donde los esperaba un cuarto involucrado.

    Cuatro detenidos tras violento robo a farmacia en Lo Prado: persecución terminó con disparos en Ruta 68

    Acción policial

    De forma paralela, personal policial que realizaba patrullajes preventivos detectó el automóvil sospechoso e intentó fiscalizarlo. Sin embargo, los ocupantes evadieron el control en reiteradas ocasiones, lo que dio inicio a un seguimiento controlado por distintas calles de Lo Prado.

    La persecución se extendió hasta la Ruta 68, a la altura de Teniente Cruz, donde el vehículo colisionó con la barrera de contención. En ese punto, uno de los sujetos fue detenido, mientras los otros tres huyeron a pie cruzando la autopista hacia un conjunto de departamentos.

    Durante la huida, los individuos efectuaron disparos contra el personal policial, lo que motivó un operativo de refuerzo que permitió finalmente la detención de los tres restantes.

    Cuatro detenidos tras violento robo a farmacia en Lo Prado: persecución terminó con disparos en Ruta 68 Diego Martin

    Todos los involucrados son chilenos, mayores de edad, y fueron reconocidos por las víctimas del robo. No se registraron carabineros lesionados durante el procedimiento.

    En el vehículo se recuperaron las especies sustraídas, mientras que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para su formalización.

    Más sobre:Lo PradoAsaltoFarmaciaPersecuciónDetenidosCarabinerosRuta 68

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