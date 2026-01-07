SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Cuatro incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    Respecto al incendio en la comuna de Valparaíso, desde Conaf detallaron que ha afectado a una superficie preliminar de 10 hectáreas.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un total de cuatro incendios se mantienen en combate a nivel nacional según informó la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a través de su página web.

    De acuerdo a lo que detallaron desde Conaf, estos siniestros se producen uno en la Región de Valparaíso, otro en la Región de Ñuble y dos en la del Biobío.

    Respecto al incendio en Valparaíso, llamado Laguna Verde - El Naranjillo, desde Conaf informaron que este ha afectado una superficie preliminar de 10 hectáreas.

    Cabe recordar que desde Senapred inicialmente habían declarado alerta roja para la comuna de Valparaíso, la cual fue cancelada y sustituida por alerta amarilla durante la noche del martes.

    Según explicaron desde Senapred, “Con la declaración de esta Alerta Amarilla, se mantendrán alistados escalonadamente los recursos necesarios, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, con el objeto de evitar que el evento crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”.

    Sumado a estos, se encuentra un siniestro bajo observación y 14 controlados, dando un total de 19 incendios activos a nivel nacional, los cuales -de acuerdo a la información proporcionada por Conaf- han afectado a una superficie preliminar de 266,21 hectáreas.

    Más sobre:IncendiosValparaísoLaguna VerdeConafSenapred

