Damnificados de Viña del Mar ad portas de sistema frontal: reconstrucción llega al 20% y aún faltan servicios básicos

A pocos días del anunciado sistema frontal que afectará la zona centro-sur del país, los damnificados por el megaincendio forestal de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso se preparan con preocupación. En sectores como Villa Independencia, en Viña del Mar, las viviendas de emergencia instaladas tras la tragedia no están en condiciones de soportar lluvias intensas, según acusan los vecinos, quienes temen que el agua vuelva a hacer estragos en sus casas.

Según informó la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan precipitaciones moderadas a fuertes a partir del miércoles, con acumulados que podrían superar los 50 mm en sectores costeros y de precordillera durante los tres días que durará. Lo anterior, sumado a vientos que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

La presidenta de la ONG Sobreviviente Mega Incendio, Amanda Guerra, lo resume así: “Estamos entrando al segundo invierno en casas que no están preparadas. Las viviendas son frías, hay filtraciones, y no hubo fiscalización por parte de Senapred, a pesar de que lo pedimos durante todo el año pasado”. La dirigenta asegura que muchas personas recibieron viviendas de emergencia en condiciones deficientes: sin alcantarillado, con problemas eléctricos y con techos que se llueven. Otras, que no alcanzaron a recibir apoyo estatal, debieron autoconstruir con los recursos que tenían.

La situación es crítica, insiste Guerra. “A simple vista, puede parecer que hay casas grandes, pero son estructuras incompletas: no están forradas, no tienen ventanas, el piso está en bruto, y también se llueven”, explica. Con las lluvias a la vuelta de la esquina, los vecinos están sellando las casas con silicona y plásticos, mientras piden a la junta de vecinos habilitar la sede como albergue temporal.

Uno de esos vecinos preocupados es Johnny Ortiz, de 56 años, quien vive en el pasaje Puquias, en El Olivar, uno de los más afectados por el incendio. No recibió vivienda de emergencia -explica- debido a la “burocracia” del sistema. Por lo mismo, decidió construir por sus propios medios dos piezas con materiales reciclados y ayuda de cercanos.

Aún así, la estructura quedó deficiente. En la última lluvia de hace dos semanas, él junto a su esposa terminaron con neumonitis por la humedad. “Estuvimos varios días solos, sin poder movernos, y todo se nos llovió”, cuenta. Hoy ha intentado reforzar su hogar con planchas y latas recuperadas del siniestro, pero teme que la nueva tormenta termine por destruir lo poco que han logrado levantar. “Así estamos: sobreviviendo”, resume.

Desde Senapred hacen frente a la crítica de la deficiencia en las viviendas de emergencia, y argumentaron que “en el caso de aquellas viviendas que no pudieron ser conectadas a los servicios básicos, esto obedeció principalmente a que dichas viviendas no contaban con la factibilidad técnica que permitiera realizar dicha gestión”.

Vivienda de Johnny y su familia.

Aún así, la Delegación Presidencial de la región afirma haber desplegado medidas de prevención. “Ante las lluvias que están pronosticadas para los próximos días, como Delegación hemos realizado todas las coordinaciones con Senapred, los diversos servicios públicos involucrados y municipios, para atender cualquier emergencia que se pueda generar”, sostiene el delegado de Valparaíso, Yanino Riquelme, a La Tercera. Además, indica que se activaron protocolos para atender afectaciones a viviendas de emergencia y que se ha coordinado con empresas de servicios básicos para evitar interrupciones en suministros esenciales.

“Si hay filtraciones, voladuras de techumbre u otra afectación producto del sistema frontal, la situación deberá ser informada a Senapred por la municipalidad o la gerencia de reconstrucción, y se activarán las cuadrillas de reparación correspondientes”, explica Riquelme.

Mientras se gestionan las reparaciones, se entregará ayuda básica como sacos fluviales, plásticos y otros insumos de emergencia. También se llamó a la ciudadanía a tomar medidas como la limpieza de canaletas y evitar conductas de riesgo.

El municipio de Viña del Mar, una de las comunas más afectadas por el incendio, informó que ha priorizado la entrega de alimentos, kits de higiene, polietileno, sacos de arena y frazadas. También se ha desplegado personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario y del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres para hacer análisis preventivos y canalizar ayudas.

No obstante, desde el lugar afectado Amanda Guerra cuestiona la efectividad de estas medidas. “No hay una sola vivienda construida por el Ministerio de Vivienda en Villa Independencia. Todo ha sido obra de los mismos propietarios”, acusa. Y dice que aunque muchas familias tienen subsidios aprobados, no pueden avanzar porque faltan autorizaciones técnicas.

“Viven en casas que van a tener que botar, y por eso no pueden seguir invirtiendo. Esto debería estar resuelto con un plan de emergencia, pero no hay ninguno. Ni el municipio ni Serviu han preparado uno para enfrentar este invierno”, concluye.

Consultado por el avance del proceso de reconstrucción, desde la Seremi-Serviu de la Región de Valparaíso indican que se han habilitado 3.726 viviendas para recibir ayuda, de las cuales 760 están en ejecución o entregadas, lo que representa un 20%. Señalan que se continúa trabajando junto a las familias, especialmente aquellas que optaron por la modalidad de autoconstrucción, y que se han realizado cambios normativos para facilitar el acceso a subsidios.

“Este proceso ha sido inédito en cuanto a su magnitud y afectación, por lo tanto, atendiendo a esta singular condición, hemos llevado a cabo cambios normativos para aumentar las familias hábiles para obtener una ayuda estatal, y también orientar a aquellas con situaciones jurídicas pendientes”, informa el organismo. Asimismo, indican que se mantienen reuniones periódicas con comunidades para monitorear avances y detectar necesidades urgentes.