SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

DD.HH: SML asegura que todas las osamentas ingresadas a la institución ya fueron sometidas a pericias o están en análisis

"Rechazamos cualquier intento de desacreditar un trabajo primordial del quehacer de nuestra institución", señaló el organismo.

José NavarretePor 
José Navarrete

El Servicio Médico Legal (SML) divulgó un comunicado en el que descartan que, en el marco de causas de violación a los derechos humanos en la más reciente dictadura chilena, la institución mantenga osamentas pendientes de revisar.

“El SML es una institución dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que asesora técnica y científicamente al Poder Judicial y Ministerio Público en materias médico legales y forenses. En ese contexto, todas las osamentas ingresadas a este organismo forense, y que se encuentran bajo su custodia, se encuentran periciadas y/o en fase de análisis, no existiendo protocolos pendientes sin revisar”, indicaron.

En esa línea, explican que para que estos análisis se concreten “ha sido clave la creación de una unidad especializada al interior del Servicio -Unidad de Víctimas de Dictadura, con dedicación exclusiva en estas causas, así como el trabajo mancomunado con los ministros en visita extraordinaria del Poder Judicial”.

“Como Servicio Médico Legal reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia y rechazamos cualquier intento de desacreditar un trabajo primordial del quehacer de nuestra institución", indicaron.

La aclaración del SML se conoce mientras en el Congreso se discute un el proyecto del Partido Nacional Libertario que modifica la Ley 20.065, facultando al organismo a realizar identificaciones de cuerpos sin depender de órdenes judiciales e imponiendo un plazo de dos años para cumplir el proceso, con la entrega de informes periódicos sobre el avance.

El proyecto se origina por el caso de las 89 cajas con osamentas “olvidadas” en la Universidad de Chile, conocido hace dos años.

La diputada Carmen Hertz (PC) calificó de “engañoso” el proyecto del partido de Johannes Kaiser, asegurando que “no cumple con los mínimos estándares que garanticen un proceso adecuado y respetuoso con las víctimas, con las familias y con la sociedad en su conjunto”.

Más sobre:DD.HH.SMLServicio Médico LegalDD.DD.Osamentas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kast en picada contra ministros que critican su propuesta en pensiones: “Están haciendo lo mismo que Jara, mentir”

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

“Plata para todos los chilenos”: Valencia da luces sobre el destino de avioneta y autos incautados en causa por lavado

Ante dichos de Carmona: Juan Andrés Lagos acusa “agresividad” en el oficialismo para “estigmatizar y silenciar” a militantes PC

Spots con Corona y Casillero del Diablo: Las pruebas de Pedro Pascal contra la marca “Pedro Piscal”

Corredora de bolsa y AGF del Banco de Chile presentan querella por avisos falsos

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

3.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

4.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

5.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Rating del miércoles 27 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 27 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Kast en picada contra ministros que critican su propuesta en pensiones: “Están haciendo lo mismo que Jara, mentir”
Chile

Kast en picada contra ministros que critican su propuesta en pensiones: “Están haciendo lo mismo que Jara, mentir”

“Plata para todos los chilenos”: Valencia da luces sobre el destino de avioneta y autos incautados en causa por lavado

Ante dichos de Carmona: Juan Andrés Lagos acusa “agresividad” en el oficialismo para “estigmatizar y silenciar” a militantes PC

Spots con Corona y Casillero del Diablo: Las pruebas de Pedro Pascal contra la marca “Pedro Piscal”
Negocios

Spots con Corona y Casillero del Diablo: Las pruebas de Pedro Pascal contra la marca “Pedro Piscal”

Corredora de bolsa y AGF del Banco de Chile presentan querella por avisos falsos

Escala disputa entre Lisa Cook y Donald Trump: gobernadora de la Fed demanda al presidente

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura
Tendencias

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

La millonaria multa que debe pagar Daniil Medvedev tras su arrebato en el US Open
El Deportivo

La millonaria multa que debe pagar Daniil Medvedev tras su arrebato en el US Open

En vivo: sigue el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

Pipo Gorosito quiere que la Conmebol borre a la U e Independiente de la Sudamericana: “Dios quiera que sea así”

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Lollapalooza Chile apunta a la nueva generación y vienen Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, the Creator y Deftones
Cultura y entretención

Lollapalooza Chile apunta a la nueva generación y vienen Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, the Creator y Deftones

Así se hizo Millonario, el documental sobre supuesto ganador del Kino: “En un minuto empezó a pelear por limpiar su imagen”

Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval

La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos
Mundo

La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Las autoridades de Gaza acusan a Israel de “mentir” para “desplazar a la fuerza” a la población

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”