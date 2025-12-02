De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

Un grupo de más de 200 artistas y personas ligadas a la cultura difundieron una carta este martes, en la que entregan su respaldo a la candidatura de Jeannette Jara.

En la misiva, firmada por un total de 236 nombres de periodistas, poetas, cineastas, escritores, entre otros, plantean que, en la próxima elección del balotaje, donde Jara disputará el sillón presidencial con José Antonio Kast, vislumbran una serie de riesgos para el mundo artístico.

Entre los firmantes hay nombres como el de los actores Alfredo Castro, Amparo Noguera, Daniela Ramírez y Francisco Reyes; el cineasta Gonzalo Justiniano, la escritora Zuleta Vásquez y la Premio Nacional de Periodismo, Faride Zerán.

En su escrito, aseguran que “desde el mundo de las artes y las culturas observamos con alarma el resurgimiento de discursos de odio, que promueven la exclusión, la censura, el castigo a la diversidad y el negacionismo en materia de derechos humanos y de crisis climática”.

“Ante este escenario no nos mantenemos al margen y llamamos a defender el pluralismo, los derechos humanos y la libertad y dignidad humanas”, agregan.

Quienes adscribieron al texto, añaden que “es urgente no minimizar el enorme retroceso que implica para nuestro país la normalización de discursos de raigambre fascista. Debemos seguir defendiendo, como tantas otras veces, la democracia como elemento esencial para el florecimiento del pensamiento crítico y la creación".

Revisa los nombres firmantes:

Diamela Eltit, escritora (Premio Nacional de Literatura).

Elicura Chihuailaf, poeta (Premio Nacional de Literatura).

Elvira Hernández, ensayista y crítica literaria (Premio Nacional de Literatura).

Faride Zerán, periodista (Premio Nacional de Periodismo).

José Bengoa, historiador y antropólogo (Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales).

Manuel Silva Acevedo, poeta (Premio Nacional de Literatura).

Patricio Guzmán, cineasta (Premio Nacional de Artes del Audiovisual).

Ramón Díaz Eterovic, escritor (Premio Nacional de Literatura).

Raúl Zurita, poeta (Premio Nacional de Literatura).

Oscar Barrientos Bradasic, escritor.

Rosabetty Muñoz, poeta y escritora.

Alia Trabucco Zerán, escritora.

Adriana Mercado Alvarado, diseñadora, magíster en Artes Visuales.

Alejandra Costamagna, escritora.

Miguel Littín Cucumides, cineasta.

Alejandra Matthei Valck, escritora.

Alejandro Zambra, escritor.

Alfredo Castro, actor y director de teatro.

Amparo Jesús Arias Villalobos, diseñadora gráfica.

Amparo Noguera, actriz.

Amparo Mardones, galerista.

Ana Harcha Cortés, dramaturga e investigadora escénica.

Ana Kaempffer Fuentes, socióloga.

Ana Luz Ormazábal, investigadora escénica.

Ana María del Río, escritora.

Ana Pizarro, doctora en Letras y académica.

Andrea Giadach, licenciada en Artes, directora y dramaturga.

Andrea Ugalde Prieto, cineasta.

Anelys Wolf, artista plástica.

Antonia Torres, escritora.

Beatriz G. Fulle, escritora.

Beatriz García Huidobro, escritora.

Beltrán “Toti” García, cineasta.

Benjamín Galemiri, escritor.

Bernardo Reyes, escritor.

Bruno Montané, escritor.

Camilo Ortega, artista visual.

Carlos Aguilar, escritor.

Carmen Castillo, escritora y cineasta.

Carolina González Velásquez, escritora.

Carolina Illanes, artista visual.

Catarina Vásquez Latorre, actriz.

Catherina Salazar, codirectora La Inclusive.

Cecilia Aretio Aguirrebeña, escritora.

Cecilia Palma Jara, escritora.

Charo Cofré, cantante y folclorista.

Claudia Jara Bruzzone, poeta.

Claudia Rodríguez, docente universitaria.

Clemente Riedemann, poeta.

Constanza Acuña, académica y doctora en Teoría del Arte.

Cristian Cruz, escritor y editor.

Cristian Figueroa, actor y dramaturgo.

Cristián Galaz, cineasta.

Cristián Geisse, escritor.

Cristián Kaulen Downey, cineasta.

Cristián Vila Riquelme, escritor y académico.

Cristina Bielefeld Torres, antropóloga.

Cristina Gallardo, activista cultural.

Cristóbal Gaete, escritor.

Daiana Squella, Animal Guau Conchalí.

Daniel Rojas Pachas, escritor y editor.

Daniela Ramírez Rodríguez, actriz.

David Ponce Barrera, periodista.

Davis Vera Meiggs, crítico de cine.

Deborah Bailey Vera, periodista.

Doris Quiñimil, escritora y académica.

Eduardo Guzmán, cantautor (Quelentaro, Quiebracanto).

Elisa Figueroa, codirectora Galería Barrios Bajos.

Elizabeth Menz, actriz.

Elizabeth Paola Gallegos León, poeta y gestora cultural.

Elliot Morfi, productor cinematográfico.

Ernesto Gonzáles Barnert, poeta.

Estefanía Muñoz, artista visual.

Estefanía Peña, profesora universitaria.

Esther Margaritas, escritora y artista de performance.

Eugenio Llona, poeta y periodista.

Fátima Sime F., escritora.

Federico Galende, escritor, filósofo y profesor.

Felipe Blanco, periodista.

Fernando Ossandón, gestor cultural.

Flavia Radrigán Araya, cantor, compositor (Quelentaro).

Francisca Andrea Santibáñez M., escritora.

Francisco Casas Silva, poeta y escritor.

Francisco Reyes Morandé, actor.

Francisco Véjar, escritor.

Galo Gigliotto, escritor y editor.

Germán Liñero, cineasta.

Gonzalo Arqueros, académico y licenciado en Arte.

Gonzalo Justiniano, cineasta.

Gonzalo Laborda Contreras, músico (Guillo) y dibujante.

Gustavo Boldrini, escritor.

Hans Schuster, escritor.

Hermann Mondaca Reiteri, escritor.

Hilda Carrera Gamonal, escritora.

Horacio Durán, músico.

Hugo Rubilar, licenciado en Ciencias y geoinformático.

Ignacio Agüero, cineasta y documentalista.

Isabel Hernández, narradora y antropóloga.

Isabel Jara Hinojosa, doctora en Teoría del Arte.

Ivonne Coñuecar, escritora, poeta y periodista mapuche williche.

Jacqueline Pardo Lemus.

Jaime Azócar, actor.

Jaime Collyer, escritor.

Jaime Quezada, poeta.

Javier Rodríguez, artista visual.

Javiera Enríquez, pintora.

Javiera Peón-Veiga, coreógrafa.

Jennifer McColl, investigadora en artes vivas.

Jessica Lillo Acuña, escritora.

Jessica Sánchez Zamorano, escritora.

Joaquín Eyzaguirre Guzmán, cineasta.

Jonathan Guillén, poeta.

Jorge Baradit, escritor.

Jorge Durán, cineasta y guionista.

Jorge Grez, cineasta.

Jorge Gronemeyer, fotógrafo.

Jorge Montealegre, poeta y periodista.

Jorge Yáñez, actor y folclorista.

José de la Vega, cineasta.

José Henríquez Araya, escritor y editor.

José Tomás Labarthe, escritor, editor y músico.

Juan Carreño, escritor.

Juan Enrique Forch, escritor y cineasta.

Juan Pablo Rodríguez, doctor en Sociología.

Julio Carrasco, poeta.

Karina Flores, cineasta.

Caro Cepeda Pérez, escritora y actriz.

Kemy Oyarzún, académica.

Kira Maldonado, poeta y profesora.

Laura Lattanzi, doctora en Filosofía.

Leonardo Medel, cineasta.

Lilian Flores Neira, escritora.

Liliana García Sosa, actriz.

Lina Meruane, escritora y docente.

Loreto González Barra, curadora.

Lucas Mosquera, músico.

Luis R. Vera, cineasta.

Luisa Torres Torres, Comuna de Guaitecas.

Lutviana Gómez, cineasta.

Luz Marina Vergara, profesora y actriz.

Maga Meneses, cineasta.

Maivo Suárez, escritora.

Manuel Eduardo Hubner, cineasta.

Marcelo Leonart, escritor.

Marcelo Mellado, escritor.

Marcia Klein, periodista.

Marcos de Aguirre H., cineasta.

Maren Gómez, presidenta Castillo Cultural de Conchalí.

María Carolina Cepeda Pérez, escritora.

María Elena Muñoz, académica, doctora en Filosofía.

María Guajardo Silva, magíster en Educación, actriz.

María Isabel Sepúlveda Flores, profesora de danza, magíster en Pedagogía.

María José Viera-Gallo, escritora.

María Soldad Guarda, música.

María Ximena Castro Fernández, escritora.

Mariana Cea Barros, periodista.

Mariana Hales, periodista cultural.

Mario Verdugo, escritor.

Marisol Cumsille, cineasta.

Marisol Muñoz Oliva, escritora.

Maruxa Cameron Melero, escritora.

Mauricio Redolés, poeta y músico.

Miguel Cáceres, artista visual.

Mónica Nyrar, artista visual.

Nano Pulgar, artista visual.

Natascha de Cortillas, artista visual.

Nelly Richard, crítica cultural y ensayista.

Nelson Zúñiga González, escritor.

Nicholas Jackson, artista visual.

Nicolás Mena Carrillo, actor.

Nona Fernández, escritora, actriz y guionista.

Nuri Gutes, fotógrafa.

Oscar Petrel, escritor.

Pablo Abufom, filósofo, magíster en Filosofía.

Pablo Basulto, cineasta, filósofo, magíster en Filosofía.

Pablo de la Barra, cineasta.

Pablo Salas, cineasta, editor y documentalista.

Pablo Cottet, sociólogo y filósofo.

Paolo Slachevsky, fotógrafo y editor.

Paula Arrieta Gutiérrez, artista visual, doctora en Teoría del Arte.

Paula Cucurella, escritora.

Paula Godoy, guionista.

Paulina Barrenechea, escritora.

Paulina Bermúdez Valdebenito, escritora.

Paulina Faba, académica.

Paulina Müller Cifuentes, psicóloga.

Paulina Véliz Fuentes, escritora.

Paz Bartolomé Rojas, periodista.

Paz López, académica, doctora en Filosofía.

Pedro Vicuña, actor, poeta y traductor.

Pía Barros, escritora.

Pía González Suau, cineasta.

Poli Roa, escritora.

Rafael Cheuquelaf, músico y periodista.

Rafael Rodríguez, cineasta.

Raquel Olea, ensayista.

Ricardo Carrasco Farfán, cineasta.

Ricardo Herrera, poeta y profesor.

Ricardo Mendoza, editor.

Roberto Bustamante, escritor.

Robinson Piñeda, Centro Cultural Caleidoscopio.

Rodolfo Andaur, curador.

Rodrigo Elgueta, ilustrador.

Rodrigo Karmy, doctor en Filosofía.

Rodrigo Muñoz Carreño, fotógrafo.

Rodrigo Ramos Bañados, escritor.

Rodrigo Zúñiga, poeta, escritor y filósofo.

Rosa Gutiérrez Silva, escritora.

Rossana Dresdner, periodista y escritora.

Roxana Miranda Rupailaf, poeta.

Ruth Marina Belmar, profesora universitaria.

Sergio Hernández Albrecht, actor.

Sergio Trabucco Ponce, cineasta, investigador y docente.

Sergio Trabucco Zerán, periodista y activista cultural.

Silvia Aguilera, editora.

Soledad Aguirre, curadora.

Soledad Bianchi, doctora en Literatura, crítica literaria.

Tamara Barrera Aravena, escritora.

Tamyn Maulén, escritor.

Teolinga Higueras, gestora cultural.

Tiziana Panizza, documentalista.

Tutu Espinoza, fotógrafo.

Valeska Pino Ojeda, académica.

Verónica Jiménez, escritora.

Victoria de los Ángeles Ramírez L., escritora.

Viviana Ávila Alfaro, profesora, licenciada y magíster en Literatura.

Walescka Pino-Ojeda, académica.

William Thayer M., filósofo.

Yanko González, poeta y antropólogo.

Yosa Vidal, escritora.

Yenny Paredes, poeta.

Zulema Contreras Muñoz, psicóloga clínica.

Zuleta Vásquez, escritora.