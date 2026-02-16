SUSCRÍBETE
    Nacional

    De campañas a estudios: los planes de compra del Estado para el 2026

    Los organismos públicos contemplan gastos como campañas comunicacionales, estudios, realización de eventos y también platas de uso protocolar. Muchos de estos planes dan cuenta del gasto habitual que se da en el Estado y no en un gobierno en particular.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Fachada de La Moneda. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Hasta el 31 de enero pasado tenían los organismos del Estado para publicar sus “Planes de compra” de 2026. Ello consiste en un documento con las adquisiciones que se tienen programadas para el año, y de esta manera optimizar anticipadamente esas compras. Dicho plan es obligatorio de publicar según el artículo 12 de la Ley 19.886 de compras públicas y para ello se consideran criterios tales como el presupuesto asignado y adquisiciones administrativas habituales.

    En 2026 será especial debido a que el 11 de marzo asumirá el presidente electo José Antonio Kast como sucesor de Gabriel Boric. Muchos de los planes de compra dan cuenta del gasto habitual que se da en el Estado para adquisiciones administrativas que contemplan el correcto funcionamiento de los diversos organismos. Varias, de hecho, son parte de políticas de Estado más que de una administración en particular.

    La Tercera revisó los planes de compra de los ministerios, lo que da cuenta de diferentes adquisiciones que van desde eventos, campañas comunicacionales y hasta gastos por actividades protocolares.

    Fachada del Ministerio de Hacienda. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    Rayos X para La Moneda

    La Presidencia de la República tiene contemplado gastos en seguridad. Así por ejemplo se detalla el arriendo de Rayos X para el palacio de La Moneda por $ 42.850.000 y para el palacio de Cerro Castillo en la Región de Valparaíso por $ 15.000.000.

    La producción del Día del Patrimonio tendrá un costo para la Presidencia de $ 25.000.000 y se tiene contemplado además desembolsar $ 350.000.000 en “gastos de representación y protocolo ceremonial”, a los que se añaden otros $ 22.900.000 para el mismo concepto en regiones. En alimentos y bebidas la Presidencia gastará $ 1.100.000.000 durante 2026. En total se contemplan gastos por $3.490.095.000 en ese plan de compra.

    Desde Seguridad Pública se contemplan $ 125.635.752 para el ítem de Plan Nacional Contra el Crimen Organizado y $ 25.000.000 para la adquisición de vehículos de la subsecretaría. En Justicia tienen contemplado dos auditorías -una por $ 56.000.000 y otra por $ 60.000.000- para auditar al Sistema Nacional de Mediación Familiar.

    El Ministerio de Educación tiene contemplado $ 126.000.000 para la campaña creativa del Sistema de Admisión Escolar, y se contemplan otros $ 45.000.000 para la misma campaña. Además hay $ 174.720.000 en la campaña de convivencia educativa y salud mental 2026 y $ 150.000.000 para la campaña de fortalecimiento educativo.

    En el Ministerio de Relaciones Exteriores contemplan $ 32.000.000 para un ciclo de cine en el exterior y $ 15.000.000 para obsequios protocolares de la Dirección General del Ceremonial y Protocolo (DIPRO)

    Desde el Ministerio de Hacienda se contemplan $ 30.000.000 para estudios e investigaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), además de un estudio de la Agenda de Modernización que se pagará en dos montos, uno por $ 34.878.165 y otro por $ 30.000.000. El plan de compras de Teatinos 120 alcanza los $ 11.980.522.179.

    La Secretaría General de Gobierno (Segegob) tiene contemplado $ 87.036.321 para planes de medio. Mientras que desde el Ministerio de Mujer y Equidad de Género se contemplan $ 12.000.000 para un acto del Día de la Mujer del 8 de marzo, para el cual ya se abrió una licitación, a los que se suman otros $ 5.250.000 para las actividades de regiones de ese mismo hito. Mujer también tiene considerado $ 416.000.000 para la campaña de prevención contra la violencia de la mujer.

    En el Ministerio del Deporte hay $ 186.000.000 para la Encuesta de Hábitos de Actividad Física y Deporte, y en el Ministerio del Trabajo hay $ 20.000.000 para un estudio sobre “el impacto de la reducción de la jornada laboral a 40 horas”. En esa cartera también se contemplan $ 716.800.000 para estrategias de formación sindical y $ 2.541.951.317 para observatorios laborales regionales, además de 13 proyectos por $ 305.500.000 para las Mesas de Diálogo Social.

    En Bienes Nacionales hay $ 100.000.000 para un “estudio de ocupaciones comunidades aledañas Chusmiza” (Tarapacá) y en Cultura $ 25.000.000 para la implementación del programa de memoria y derechos humanos.

