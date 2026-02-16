SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La Moneda alista su último 8M: abre licitación y proyecta acto con 600 personas

    El gobierno del Presidente Gabriel Boric conmemorará por última vez el Día Internacional de la Mujer. Lo hará tres días antes del cambio de mando, por lo que será uno de los últimos hitos de esta administración.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    El pasado viernes el Presidente Gabriel Boric repasó en su último consejo de gabinete algunos de los pendientes que le quedan en pocos días de administración. Uno de los que no mencionó ante la prensa fue la última conmemoración que tendrá su gobierno por el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo.

    Se trata de una jornada que se dará a solo tres días del cambio de mando, pues el 11 de marzo, en el Congreso, el presidente electo, José Antonio Kast, ascenderá al poder en reemplazo de Boric.

    Por lo mismo, toma mayor relevancia al ser uno de los últimos hitos del gobierno de Boric. En Palacio no quieren dejar nada al azar, por lo que el Ministerio de la Mujer, encargado del evento, abrió hace unos días una licitación por $ 12 millones, para la “contratación del servicio de producción de evento de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2026, a desarrollarse en el Palacio de La Moneda, el día domingo 8 de marzo del año en curso, en un horario por definir”.

    Si bien dentro del documento, revisado por este medio, da cuenta de que el evento se realizará en La Moneda, en la misma licitación se da cuenta de que se podría “modificar el lugar”, pero que sí o sí será en la comuna de Santiago.

    La licitación cierra en unos días y ya se constituyó una comisión evaluadora. El hito no será menor, ya que, según el documento de 37 páginas, se proyecta la asistencia de unas 600 personas.

    “El evento congregará a mujeres destacadas de diversos ámbitos de la sociedad chilena para visibilizar los avances concretos logrados por el gobierno en materia de equidad de género entre 2022 y 2026, garantizando impacto nacional a través de cobertura presencial”, dice el texto ya citado.

    En la misma licitación se detallan algunas especificaciones técnicas, como la producción escénica, la exposición fotográfica o la iluminación.

    A esas alturas del año el actual periodo legislativo ya habrá terminado. Uno de los pendientes del ministerio que encabeza Antonia Orellana es la ley de sala cuna, que se convirtió en prioridad para La Moneda y el principal punto de discordia entre esta administración y el gobierno entrante de Kast.

    Esto, porque en Palacio acusan que la UDI trabó la tramitación de la reforma en la última semana legislativa previo al periodo de vacaciones, lo que dejó su proyección cuesta arriba. La propia ministra Orellana, junto a su par del Trabajo, Giorgio Boccardo, salió a acusar esta situación, ofensiva a la que se sumaron en los últimos días los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres) y Camila Vallejo (Segegob), además del propio Presidente Gabriel Boric.

    Más sobre:8 de marzoGobiernoPresidente BoricDía Internacional de la Mujer8MNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hasta 37°C: Presidente Boric llama a extremar cuidados tras alerta meteorológica por altas temperaturas en la zona central

    Al menos 12 palestinos mueren en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego

    De republicanos al Frente Amplio: Servel rechaza el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos

    Diputado Marcos Ilabaca (PS) y división en el oficialismo: “A Elizalde le ha faltado proactividad”

    Cadem: 35% espera que cambios positivos con nuevo gobierno de Kast ocurran en los primeros seis meses de mandato

    La posible heredera que emerge en Corea del Norte: ¿Quién es Kim Ju-ae?

    Lo más leído

    1.
    En medio de sus vacaciones: Kast llama a “cuidar las instituciones” tras polémica en Gendarmería

    En medio de sus vacaciones: Kast llama a “cuidar las instituciones” tras polémica en Gendarmería

    2.
    Van Klaveren lamenta muerte de exembajador de Chile en Haití Marcel Young: “Será recordado por su compromiso humanitario”

    Van Klaveren lamenta muerte de exembajador de Chile en Haití Marcel Young: “Será recordado por su compromiso humanitario”

    3.
    Amarillos por Chile acepta orden de disolución por parte del Servel: “No desaparecerán nuestros ideales”

    Amarillos por Chile acepta orden de disolución por parte del Servel: “No desaparecerán nuestros ideales”

    4.
    Diputado Marcos Ilabaca (PS) y división en el oficialismo: “A Elizalde le ha faltado proactividad”

    Diputado Marcos Ilabaca (PS) y división en el oficialismo: “A Elizalde le ha faltado proactividad”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Hasta 37°C: Presidente Boric llama a extremar cuidados tras alerta meteorológica por altas temperaturas en la zona central
    Chile

    Hasta 37°C: Presidente Boric llama a extremar cuidados tras alerta meteorológica por altas temperaturas en la zona central

    La Moneda alista su último 8M: abre licitación y proyecta acto con 600 personas

    De republicanos al Frente Amplio: Servel rechaza el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026
    Negocios

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026

    Elizalde defiende gestión fiscal del gobierno y destaca que deuda pública “no aumentó respecto del año pasado”

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Video de Tom Cruise peleando con Brad Pitt hecho con IA inquieta a Hollywood por derechos de autor
    Tendencias

    Video de Tom Cruise peleando con Brad Pitt hecho con IA inquieta a Hollywood por derechos de autor

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Golpeando el banco: la furia de Javier Correa en Colo Colo tras lesionarse a semanas del Superclásico con la U
    El Deportivo

    Golpeando el banco: la furia de Javier Correa en Colo Colo tras lesionarse a semanas del Superclásico con la U

    Repasa el agónico triunfo de Colo Colo sobre Unión La Calera por la tercera fecha de la Liga de Primera

    Manuel Pellegrini pide mesura en el Betis por la Champions: “No debemos confundir un deseo con una realidad”

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro
    Tecnología

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo
    Cultura y entretención

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Al menos 12 palestinos mueren en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego
    Mundo

    Al menos 12 palestinos mueren en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego

    La posible heredera que emerge en Corea del Norte: ¿Quién es Kim Ju-ae?

    Delcy Rodríguez ordena el cierre de siete entes públicos, cuatro creados durante el mandato de Maduro

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York