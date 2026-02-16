La Moneda alista su último 8M: abre licitación y proyecta acto con 600 personas

El pasado viernes el Presidente Gabriel Boric repasó en su último consejo de gabinete algunos de los pendientes que le quedan en pocos días de administración. Uno de los que no mencionó ante la prensa fue la última conmemoración que tendrá su gobierno por el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo.

Se trata de una jornada que se dará a solo tres días del cambio de mando, pues el 11 de marzo, en el Congreso, el presidente electo, José Antonio Kast, ascenderá al poder en reemplazo de Boric.

Por lo mismo, toma mayor relevancia al ser uno de los últimos hitos del gobierno de Boric. En Palacio no quieren dejar nada al azar, por lo que el Ministerio de la Mujer, encargado del evento, abrió hace unos días una licitación por $ 12 millones, para la “contratación del servicio de producción de evento de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2026, a desarrollarse en el Palacio de La Moneda, el día domingo 8 de marzo del año en curso, en un horario por definir”.

Si bien dentro del documento, revisado por este medio, da cuenta de que el evento se realizará en La Moneda, en la misma licitación se da cuenta de que se podría “modificar el lugar”, pero que sí o sí será en la comuna de Santiago.

La licitación cierra en unos días y ya se constituyó una comisión evaluadora. El hito no será menor, ya que, según el documento de 37 páginas, se proyecta la asistencia de unas 600 personas.

“El evento congregará a mujeres destacadas de diversos ámbitos de la sociedad chilena para visibilizar los avances concretos logrados por el gobierno en materia de equidad de género entre 2022 y 2026, garantizando impacto nacional a través de cobertura presencial”, dice el texto ya citado.

En la misma licitación se detallan algunas especificaciones técnicas, como la producción escénica, la exposición fotográfica o la iluminación.

A esas alturas del año el actual periodo legislativo ya habrá terminado. Uno de los pendientes del ministerio que encabeza Antonia Orellana es la ley de sala cuna, que se convirtió en prioridad para La Moneda y el principal punto de discordia entre esta administración y el gobierno entrante de Kast.

Esto, porque en Palacio acusan que la UDI trabó la tramitación de la reforma en la última semana legislativa previo al periodo de vacaciones, lo que dejó su proyección cuesta arriba. La propia ministra Orellana, junto a su par del Trabajo, Giorgio Boccardo, salió a acusar esta situación, ofensiva a la que se sumaron en los últimos días los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres) y Camila Vallejo (Segegob), además del propio Presidente Gabriel Boric.