De “defensa corporativa” a “actitud poco colaborativa”: senadores cuestionan ausencia del Poder Judicial en comisión por liberación de sicario

Las comisiones de Constitución y Seguridad del Senado, acordaron oficiar a la Corte Suprema por no presentarse a la instancia que analiza el caso del sicario liberado, que se realiza durante la jornada de este martes 22 de julio y que cuenta con representantes del Ejecutivo y las policías.

En la ocasión, la senadora y presidenta de la Comisión de Constitución, Paulina Núñez (RN), apuntó que “Como presidenta de esta instancia me parece que es una actitud poco colaborativa y poco comprometida con la realidad del país que el presidente de la Corte Suprema no esté hoy día acá“.

De acuerdo a lo que agregó, “evidentemente es una invitación, no es una citación. Por supuesto que tenemos separación de poder del Estado, pero también creo que era vital conocer de primera fuente, si no era con el titular, obviamente con quien esté subrogando, la opinión de la Corte Suprema”.

Entre los cuestionamientos a la Corte Suprema, la senadora Luz Ebensperger señaló que “a mí lo que más me preocupa en esto es que, a raíz de la gravedad de estos hechos, lo que uno ha podido apreciar a través de los medios de prensa es que hay instituciones que más que preocuparse y ocuparse porque se sepa la verdad, están haciendo defensas corporativas”.

Según expresó, “ausentarse o no querer asistir a un lugar donde convergen, en esta comisión, donde queríamos que convergieran los tres poderes del Estado para abordar esta grave situación, no queda otra sensación más que se sigue con las defensas corporativas, que me parece le hacen mal al sistema, le hacen mal al propio Poder Judicial, pero que en definitiva le hacen mal a nuestro país”.

En la instancia, se encuentran el fiscal nacional, Ángel Valencia, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el director subrogante de gendarmería, Rubén Pérez.

El senador Iván Moreira, también cuestionó la ausencia del Poder Judicial apuntando que “es reiterativo esto de que autoridades de la Corte Suprema no participan”, enfatizando que “como señal pública es pésima, de que están todos los actores aquí, del Ejecutivo, de las policías, y no esté presente el presidente o un representante especial”.

Por su parte, el senador Pedro Araya, también señaló al Poder Judicial mencionando que “si bien es cierto, hoy día nos convoca el caso del sicario que se fugó producto de esta resolución judicial, no conocemos todavía el detalle, pero también hay que recordar que hay algunos episodios previos que deben analizarse por parte del Poder Judicial”.

“Tenemos un juez de garantía que autorizó comunicaciones con gente del tren de Aragua mediante medios telemáticos. Y otro juez que autorizó la revelación de testigos protegidos en un juicio contra el crimen organizado. Entonces, no es que haya una actuación única, sino que hay una serie de hechos que ya pareciera ser que demandan del Poder Judicial una mirada respecto a lo que está ocurriendo con los tribunales”, añadió.

La senadora Paulina Vodanovic, también se refirió a la ausencia de la Corte Suprema, señalando que “creo que es más que solo el cumplimiento de una invitación. Tiene que ver con el cumplimiento de las propias facultades que constitucionalmente le competen a la Corte Suprema y que yo creo que en este momento no las está cumpliendo a cabalidad al no asistir a poner esos puntos aquí en frente de la ciudadanía y en frente de otro poder del Estado.