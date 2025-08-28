SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

De documentos falsos a empresas ficticias: cómo operaba la organización dedicada al lavado de activos y que dejó 41 detenidos

A trasvés de un operativo llevado a cabo en las regiones de La Araucanía, Metropolitana y Los Ríos, es que se logró desbaratar a esta organización que era encabezada por un grupo familiar.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Operativo policial.

Durante la jornada de este jueves se dio a conocer la detención de 41 personas por los delitos de lavado de activos, obtención fraudulenta de créditos, fraude al seguro, obstrucción a la investigación, asociación ilícita, delito tributario, estafa y otras defraudaciones reiteradas a lo largos de los años.

Fue una investigación de más de un año la que permitió la detención de estos individuos en un operativo que se realizó en las regiones de La Araucanía, Metropolitana y Los Ríos.

Respecto a los detenidos según fue dado a conocer, estos son todos de nacionalidad chilena de entre 35 y 45 años, algunos de ellos con antecedentes por delitos de receptación, estafas y otras defraudaciones, así como por robo en bienes nacionales de uso publico, robo en lugar habitado y apropiación indebida.

¿Cómo operaba esta organización criminal?

Según dio a conocer el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, desde el 2016 es que comenzó a operar esta asociación delictiva, la cual se encontraba encabezada por un grupo familiar.

Según explicó el subcomisario de la PDI, Héctor Balboa, en conversación con Mucho Gusto de Mega, se trataba de tres hermanos, con la participación de sus parejas y conocimiento de sus padres.

“Comenzaron a bancarizarse ellos mismos en un principio, cuando estaban aprendiendo toda esta dinámica, y luego fueron, con los años, perfeccionando el modo operandi para el fraude a los bancos”, explicó.

De acuerdo a lo que detalló, “hay diferentes modos operandi que nosotros pudimos establecer y que configuran finalmente el delito de lavado de activos. Ellos, por ejemplo, le sacaban tarjetas a estas personas y, por decirlo popularmente, las reventaban en el extranjeros con viajes, traían el dinero en efectivo también a Chile cuando les sobraba".

Junto con esto, informaron que las tarjetas que sacaban con documentación falsa, pertenecían incluso a personas en situación de calle.

Los individuos de esta forma falsificaban títulos universitarios, cédulas de identidad y otros tipos de documentos con el fin de obtener créditos de entidades bancarias, a la vez que creaban empresas ficticias con el fin de concretar los ilícitos.

“Se construyeron empresas falsas, con antecedentes falsos, con ello accedieron a productos del sistema bancario, obtuvieron también créditos, seguros, adquirieron bienes, obtuvieron liquidez, con eso usaron testaferros para adquirir nuevos productos y así un poco desvirtuar la trazabilidad del patrimonio”, señaló el director General PDI, Eduardo Cerna.

Otro de los modos de operar que tenía esta agrupación criminal, era utilizar empresas falsas para solicitar máquinas de compra y posteriormente estafar a entidades bancarias.

“Con las tarjetas de los mismos testaferros, recordemos que ellos manejaban todas las claves, las bancarias, las cuentas, las tarjetas. Las pasaban, hacían compras ficticias en estas máquinas y luego las anulaban. Solicitaban la reversa a la entidad financiera. Ellos pagaban, el banco se hacía cargo de pagar estos montos al comprador y cuando le solicitaban el dinero al vendedor, ese dinero ya no existía en la cuenta”, explicó el subcomisario Balboa.

Persona del Poder Judicial

Entre los detenidos se encuentra una persona que trabajaba en el Poder Judicial, quien cumplía las labores de testaferro para la organización criminal.

De acuerdo a lo que explicó el fiscal Garrido, “para funcionar esta asociación entonces tenía una estructura con liderazgos definidos que tenían la misión de detectar a algunas personas, otros cumplían labores relativas a solicitar los créditos, es decir, ocupando piezas menores dentro de la organización”.

“En este contexto también uno de los medios necesarios para la comisión de los delitos era obtener información en relación con las diligencias que puedan estarse realizando respecto de las personas que estaban sometidas a la investigación y que hoy día están detenidas. Y dentro de esas labores cumplía una función un funcionario del Poder Judicial que también cumplía las labores de testaferro, es decir, facilitaba las acciones de lavado de activos registrando su nombre y los bienes que eran adquiridos por los líderes de la asociación”, añadió.

Por su parte el subcomisario de la PDI señaló que era este abogado que trabajaba en el Tribunal Oral de Temuco, quien tenía a su nombre la empresa que mantenía la avioneta que se incautó en el operativo.

“Esa avioneta fue importada en el año 2018 por el líder de la organización, traspasada posteriormente a una empresa de su padre, y luego a la de este abogado, con la finalidad de ocultar quién es el verdadero dueño”, agregó.

Más sobre:PolicialPDIDetenidosEmpresas Falsas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

Corte fija audiencia para resolver desafuero del diputado Joaquín Lavín

Diputados acusados: la ventana constitucional para la posible destitución de Ojeda y Pérez

Matthei y Magdalena Piñera organizan cita con exautoridades del expresidente en medio de descuelgues en favor de Kast

Continúan los desmarques a Matthei: tres exsubsecretarios de Piñera se suman a equipo de Kast

Ministro Cataldo aborda polémicos dichos de Carmona contra Marcel: “No sé si son declaraciones contra el gobierno”

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

3.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

4.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

5.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Corte fija audiencia para resolver desafuero del diputado Joaquín Lavín
Chile

Corte fija audiencia para resolver desafuero del diputado Joaquín Lavín

Diputados acusados: la ventana constitucional para la posible destitución de Ojeda y Pérez

Matthei y Magdalena Piñera organizan cita con exautoridades del expresidente en medio de descuelgues en favor de Kast

Sernac presenta demanda colectiva contra CGE por cortes en Mejillones
Negocios

Sernac presenta demanda colectiva contra CGE por cortes en Mejillones

Millonaria venta: Reconocida cadena internacional de institutos de inglés se desprende de sus sedes en Chile

“El Comité de Ministros revisará en un mes los US$7.000 millones que esperan su aprobación”, Quiroz lanza la primera medida proinversión de Kast

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura
Tendencias

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

Cara a cara en Luque: Conmebol recoge descargos y cita a Independiente y a la U para dirimir la tragedia de Avellaneda
El Deportivo

Cara a cara en Luque: Conmebol recoge descargos y cita a Independiente y a la U para dirimir la tragedia de Avellaneda

Sorteo de Champions League: Real Madrid vuelve a cruzarse en el camino del City de Josep Guardiola

El elemento clave para el Superclásico que Colo Colo se juega en el Arengazo

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos
Cultura y entretención

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

Lollapalooza Chile apunta a la nueva generación y vienen Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, the Creator y Deftones

Ataques rusos a las oficinas de la delegación de la UE y del British Council en Kiev desatan tensión diplomática entre Europa y Moscú
Mundo

Ataques rusos a las oficinas de la delegación de la UE y del British Council en Kiev desatan tensión diplomática entre Europa y Moscú

La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”