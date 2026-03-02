SUSCRÍBETE
    De pasajes aéreos a contrataciones: las razones del Servel para rechazar los balances contables de los partidos políticos

    Hasta que los balances de los partidos no sean aprobados por el Servicio Electoral, las colectividades no podrán recibir parte de los $ 14.877.496.046 que el Estado repartirá este año.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El Servicio Electoral (Servel).

    A 14 de los 24 partidos políticos constituidos en Chile les fueron rechazados sus balances contables de 2024, según consignó La Tercera a mediados de febrero. La figura consiste en una resolución que aplica el Servicio Electoral (Servel) a los partidos, a fin de revisar el correcto uso de recursos públicos.

    Esto debido a que la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos 18.603 establece que el Estado -a través del Servel- entrega un monto anual de dinero a los partidos políticos, bajo una fórmula que calcula la última elección a la Cámara de Diputadas y Diputados y la representación regional. Este año, por ejemplo, serán $ 14.877.496.046 a repartir. Sin embargo la ley establece que los partidos deben rendir sus balances contables, y que en caso de ser rechazados, no se les entregará el dinero.

    Pero el Servel rechazó los balances de tiendas emblemáticas como el Frente Amplio, el Partido Comunista (PC), el Partido de la Gente (PDG), el Partido Republicano, el Partido Por la Democracia (PPD), el Partido Demócrata Cristiano (DC) y Evolución Política (Evópoli). También la Federación Regionalista Verde Social, Demócratas, el Partido Radical, Alianza Verde Popular, Partido Popular, Partido Humanista y el Partido Liberal.

    En tal sentido, este medio accedió, vía Ley de Transparencia, a los informes preliminares del rechazo a los partidos, lo que da cuenta de los reparos del Servel a cada una de las colectividades.

    El Partido Republicano.

    Republicanos sin documentos

    Una de las principales conclusiones del Servel sobre los $ 3.234.757.963 auditados del Partido Republicano del presidente electo José Antonio Kast, es que “se identificó una limitación significativa al alcance del proceso de auditoría, debido a que la colectividad no presentó los comprobantes contables que sustentan los estados financieros 2024, equivalente a un total de $ 1.688.602.435. Respecto de la omisión de la información, no es posible aplicar procedimientos sustantivos de auditoría”.

    También se afirmó que “existen operaciones que no están sustentadas por el monto de $ 62.018.264″ y que el partido “no realizó la auditoría a los Estados Financieros 2024″.

    Además, se cuestionaron gastos por no considerarse “electorales” como unos $ 1.523.200 por un “servicio de guardia recepcionista”.

    Otro cuestionamiento son gastos en las elecciones de alcalde a una empresa condenada por prácticas antisindicales por un total de $ 22.027.164, lo que va en contra de la ley. Lo mismo ocurrió en las elecciones de Gores por $ 21.280.235.

    Respecto del pago a la empresa Costabal y Prieto -del futuro director de la Secom, Felipe Costábal- se consignó que “se pagó según cartola la suma de $ 55.678.651. No obstante se rindió factura N°36 por un monto total de $ 79.500.000. Considerando lo anterior la colectividad solicitó un reembolso por un total de $ 28.821.748, lo que generó una solicitud por un mayor pago de $ 5.000.000. Informado lo anterior se solicita efectuar el reintegro a la Tesorería General de la República“.

    Después hubo otras observaciones menores como peticiones de documentos para acreditar pagos en cheques, o transacciones que se hicieron en bancos no designados para esos efectos. También se pidió justificar “por qué no existen gastos asociados al funcionamiento de las sedes a nivel nacional”. Además hubo $ 121.008.238 de “documentos tributarios que no fueron rendidos en las elecciones”.

    Se cuestionaron $ 3.099.155 por pasajes a El Salvador del cual “se solicita justificar la finalidad del viaje”, y $ 9.500.000 por los Servicios de Formación Escuela Municipal “respecto de los cuales, no se advierte su relación con las actividades propias de un partido”.

    Franco Parisi líder del Partido de la Gente (PDG).

    PDG y pagos a su directiva

    En el Partido de la Gente (PDG) de Franco Parisi se consignó que el balance 2023 sigue rechazado, pero de los $ 554.278.342 de ingresos electorales se consignó que hay observaciones, como no acompañar recibos de aportes, o “depósitos cuyos antecedentes de respaldo no permiten identificar al aportante señalado en el recibo del aporte” por un total de $ 177.000.

    Se consignó que faltó copia de contratos de arriendos y se pidió detallar a qué corresponden $ 51.335.530 por el concepto de “multas e intereses”. También se pidió explicaciones por el pago de $ 74.400.000 honorarios de la directiva 2024.

    Evópoli y su secretario general

    Al partido Evópoli de derecha liberal se le cuestionó que “no se adjuntó la totalidad de respaldos que acreditan las actividades realizadas por el partido durante el año 2024″, entre ellos respaldos de seminarios, reuniones, reuniones almuerzos, cursos, pagos de souvenir, viajes al exterior, entre otros. “Se solicita al partido incorporar el uso de redes sociales a todas sus actividades”, consigna el informe. Se cuestionó que hay un encargado de redes sociales contratado por el partido.

    Se pidieron más antecedentes por los pagos a la sociedad Herrera y Matamoros por el concepto “asesoría”.

    Otro cuestionamiento es que se desvinculó el 8 de abril del 2024 al secretario general del partido, Juan Carlos González, se le pagó un finiquito por $ 9.429.289, pero luego se contrató a la empresa Asesorías e Inversiones Ergon S.A. por labores de asesoría a la secretaría general por un total de 100 UF mensuales, y esa sociedad es representada por González. El propio aludido respondió que por razones “confidenciales” se optó porque los servicios fueran contratados a través de su sociedad.

    La directiva del Partido Comunista. Eduardo Lucero/Aton Chile EDUARDO LUCERO/ATON CHILE

    PC y la Fiesta de los abrazos

    A los comunistas se les cuestionó “falta de comprobantes de ingresos”. Así por ejemplo hubo $ 113.853.857 que no se identificó su origen por diferencias entre los $ 663.545.464 que figuran en depósitos y los $ 549.691.607.

    Además se le pidió justificar meses pendientes de cobro por arriendo de inmuebles que el partido tiene en San Miguel y Pedro Aguirre Cerda de 5 meses.

    Respecto de la campaña electoral se solicitó devolver $ 109.363.661 de excedentes que sobraron de campaña. Se pidió retornarlos ya sea a los aportantes, o a la Tesorería General de la República.

    Respecto del evento anual que hace el PC de la “Fiesta de los abrazos” se consignó que $ 65.443.329 no se identifica si corresponden a saldos pendientes de proveedores y/o otros documentos tributarios pendientes. Sin embargo, se pidió justificar la contratación de un proveedor que es a su vez trabajador del partido.

    Se cuestionó pagos de $ 5.785.513 en horas extraordinarias, sin el partido entregar libros de asistencias.

    PPD y la DC con faltas

    Al PPD se le reiteró cuestionamientos por la elección del 2021 que están pendientes, sobre la elección de concejales por facturas pendientes por $ 50.900.555. Pero el principal cuestionamiento fue que “no existe sustento documental por un monto total de $ 1.247.316.253 correspondiente a las cuentas contables”. También se le cuestionó que no exista una auditoría externa sobre el partido, algo que después la colectividad subsanó. Otro cuestionamiento fue que 6 funcionarios “superan los dos periodos de acumulación de días de vacaciones”.

    A la DC, en tanto, se le cuestionó que “que los compromisos de caja que el partido tiene mensualmente, no se sustentan con el aporte trimestral del estado y los aporte de afiliados o recepción de arriendos, que son los ingresos que se reciben de terceros, el partido tiene gastos importantes en pago de remuneraciones, honorarios, actividades”.

    Y además se agregó que “los pasivos del año 2024 suma la cantidad de $ 1.200 millones, aproximadamente. El partido está tratando de reunir caja a través de la venta de activos, pero esta forma de financiamiento tiene un tope, hasta que la totalidad de los activos ya no estén a disposición para su venta, junto con procesos lentos para recibir ofertas de compradores, con valores ajustados a los precios de mercado. Con la finalidad de evitar situaciones de endeudamiento insostenible, se solicita al partido presentar un plan anual de caja con ingresos y gastos 2025-2026″.

    Al Partido Social Cristiano -cuyo balance después fue aprobado- se le había cuestionado que los gastos e ingresos de la elección de concejales 2024 no concordaban con su balance.

    A Demócratas de Ximena Rincón y Matías Walker se les había cuestionado que no se identifican respaldos de los recibos de aportes 2024 por $ 24.085.900. Y que para las cuentas de gastos “no existe sustento documental por un monto total de $ 421.728.508″ por glosas como las campañas electorales o la participación de mujeres en política. Además hubo reembolsos no autorizados por $ 34.814.361.

    Al Frente Amplio no se le hizo un ejercicio contable, debido a que para el 2024 estaba naciendo apropósito de la fusión de Revolución Democrática y Convergencia Social.

    Y al Partido Liberal se le pidieron más antecedentes por un viaje a Europa.

