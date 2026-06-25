SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Deben responder ante la justicia”: General Araya destaca detención de sexto involucrado en crimen de menor de 12 años en San Bernardo

    Durante la madrugada de este lunes Carabineros confirmó la detención del sexto involucrado en el crimen.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Marcelo Araya. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó la detención de un sexto involucrado en la encerrona que terminó con la muerte de un menor de 12 años en San Bernardo, asegurando que los responsables “deben responder ante la justicia”.

    Según señaló la autoridad policial, “el día de hoy han finalizado estas diligencias que dan cuenta, en total, de estos seis detenidos que fueron parte de todos estos lamentables sucesos”. Asimismo, destacó que “dispusimos todos los esfuerzos, todas las voluntades y todas las capacidades para dar con estos delincuentes por tan grave hecho”.

    Araya también valoró el trabajo realizado por Carabineros y el Ministerio Público durante la investigación. “Debíamos poner todos los esfuerzos para actuar rápidamente”, afirmó.

    Respecto de las detenciones, detalló que “hay cuatro que fueron inmediatamente detenidos, hubo allanamientos en ocho inmuebles y más incluso. Posteriormente, todos sabemos uno que se entregó voluntariamente”.

    “Ahora tienen que responder, deben responder ante la justicia, y si es necesario, por supuesto, todo lo que diga relación con la prisión, ahí es donde deben estar, y no andar en las calles causando tanto daño y tanto temor”, añadió.

    Llamado a los padres de los menores delincuentes

    Durante su intervención, el general director también realizó un llamado a los padres de los menores involucrados en delitos.

    “Es obligación de todos ellos también, hay una responsabilidad moral de saber qué es lo que están haciendo en las noches, porque son los que están atemorizando a toda la juventud”, sostuvo.

    Araya también abordó la falta de dotación en la institución, señalando que “yo soy el primero que lo ha señalado, nos falta dotación, por supuesto, pero también estamos realizando todos los esfuerzos como institución para dotar en distintos lugares, en distintos horarios, conforme lo establece la dinámica policial”.

    También se refirió al programa de prevención 24 Horas, en el cual se encontraban los dos menores detenidos explicando que “es algo que se está viendo”.

    Según explicó la iniciativa busca intervenir tempranamente en casos de niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos o que presentan conductas infractoras de ley.

    “Independiente de su responsabilidad ante la justicia, estos antecedentes son derivados a los respectivos municipios para activar este trabajo“, expresó, añadiendo que ”a Carabineros lo que le corresponde aquí es derivar todos estos antecedentes a los respectivos municipios, y es lo que vamos a seguir desarrollando”.

    “Lo que queremos es evitar que sean parte de esta cadena delictiva”, mencionó.

    Solicitudes para desplegar al ejército

    Respecto de las peticiones de algunos alcaldes para que el Ejército apoye labores de seguridad pública, Araya recordó el trabajo conjunto que las Fuerzas Armadas han desarrollado con Carabineros en zonas bajo estado de excepción.

    “Nosotros hemos trabajado fuertemente con el Ejército, con la Armada, en distintos lugares a raíz de estados de excepción que son excepcionalísimos, y particularmente en el sur, en la zona norte, un trabajo que desarrollamos y vamos a seguir desarrollando coordinadamente conforme se establezca”.

    “Lo que me corresponde en este momento es seguir fortaleciendo el trabajo que estamos desarrollando nosotros como institución”, añadió.

    Más sobre:Marcelo ArayaCarabinerosDetenciónPolicial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Marco Rubio señala que la prioridad en Venezuela es redoblar las tareas de búsqueda y rescate tras doble terremoto

    Abogado de la oposición ante el TC por Escuela Protegidas: “Es posible que pueda tener algún efecto” en el registro de vándalos

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    Corte de Apelaciones rechaza solicitud de desafuero contra el diputado Manouchehri presentada por el senador Espinoza

    Gobierno proyecta salida de más de 900 mil personas en buses interurbanos y cerca de 400 mil vehículos de la RM este fin de semana largo

    Carabinero condenado por cegar de un ojo a manifestante se entrega y cuestiona labor de fiscal Chong

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía Centro Norte formalizará a dos haitianos ligados a agencias de viajes por tráfico de migrantes

    Fiscalía Centro Norte formalizará a dos haitianos ligados a agencias de viajes por tráfico de migrantes

    2.
    Escuelas Protegidas: TC da duro golpe al gobierno y declara inconstitucional inhabilidad para acceder a la gratuidad

    Escuelas Protegidas: TC da duro golpe al gobierno y declara inconstitucional inhabilidad para acceder a la gratuidad

    3.
    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    La visita sin aviso del ministro Arrau a Los Libertadores que detectó insólitas falencias en el paso fronterizo

    4.
    Arrau desvincula parte del escuadrón de abogados que Steinert fichó en su gabinete para tramitar causas

    Arrau desvincula parte del escuadrón de abogados que Steinert fichó en su gabinete para tramitar causas

    5.
    El reencuentro en Chile entre Al Gore y Michelle Bachelet a 20 años de “Una verdad incómoda”

    El reencuentro en Chile entre Al Gore y Michelle Bachelet a 20 años de “Una verdad incómoda”

    6.
    Operativo en comunidad mapuche de Ercilla deja tres detenidos y la incautación de armas y 8 kilos de droga

    Operativo en comunidad mapuche de Ercilla deja tres detenidos y la incautación de armas y 8 kilos de droga

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Estados Unidos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Estados Unidos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Países Bajos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Países Bajos en TV y streaming

    Abogado de la oposición ante el TC por Escuela Protegidas: “Es posible que pueda tener algún efecto” en el registro de vándalos
    Chile

    Abogado de la oposición ante el TC por Escuela Protegidas: “Es posible que pueda tener algún efecto” en el registro de vándalos

    Corte de Apelaciones rechaza solicitud de desafuero contra el diputado Manouchehri presentada por el senador Espinoza

    Gobierno proyecta salida de más de 900 mil personas en buses interurbanos y cerca de 400 mil vehículos de la RM este fin de semana largo

    Grupo Angellini vende su participación en Puerto Coronel a la familia von Appen
    Negocios

    Grupo Angellini vende su participación en Puerto Coronel a la familia von Appen

    Gobierno proyecta bajas de “más de $100″ en el precio de las bencinas de mantenerse el valor actual del petróleo

    El comercio minorista anota un débil 1,5% en mayo, pero la electrónica se hunde en lo que va de 2026

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela
    Tendencias

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    En vivo: se define el Grupo G con los partidos de Egipto vs. Irán y Nueva Zelanda vs. Bélgica
    El Deportivo

    En vivo: se define el Grupo G con los partidos de Egipto vs. Irán y Nueva Zelanda vs. Bélgica

    En vivo: se define el Grupo H con los duelos de Uruguay vs. España y Cabo Verde vs. Arabia Saudita

    En vivo: se define el Grupo I con los partidos de Francia vs. Noruega y Senegal vs. Irak

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    Periodista salvadoreño Óscar Martínez visita Santiago para presentar su libro “Bukele, el rey desnudo”
    Cultura y entretención

    Periodista salvadoreño Óscar Martínez visita Santiago para presentar su libro “Bukele, el rey desnudo”

    El paso al frente de Lore: “Es muy solitario hacer un proyecto solista, pero es rico sentir que todo lo define una misma”

    “Es necesaria para estos tiempos”: El Buzón de las Impuras se convertirá en una serie

    Efecto Trump: Cada vez menos personas consideran a EE.UU. un socio confiable
    Mundo

    Efecto Trump: Cada vez menos personas consideran a EE.UU. un socio confiable

    Minuto a minuto: dos terremotos sacuden a Venezuela

    Autoridades informa 164 fallecidos y más de 900 heridos tras doble terremoto en Venezuela

    Tallos de betarraga en escabeche
    Paula

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado

    Hablemos de amor: adiós al padre que imaginé