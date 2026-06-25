“Deben responder ante la justicia”: General Araya destaca detención de sexto involucrado en crimen de menor de 12 años en San Bernardo

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó la detención de un sexto involucrado en la encerrona que terminó con la muerte de un menor de 12 años en San Bernardo, asegurando que los responsables “deben responder ante la justicia”.

Según señaló la autoridad policial, “el día de hoy han finalizado estas diligencias que dan cuenta, en total, de estos seis detenidos que fueron parte de todos estos lamentables sucesos”. Asimismo, destacó que “dispusimos todos los esfuerzos, todas las voluntades y todas las capacidades para dar con estos delincuentes por tan grave hecho”.

Araya también valoró el trabajo realizado por Carabineros y el Ministerio Público durante la investigación. “Debíamos poner todos los esfuerzos para actuar rápidamente”, afirmó.

Respecto de las detenciones, detalló que “hay cuatro que fueron inmediatamente detenidos, hubo allanamientos en ocho inmuebles y más incluso. Posteriormente, todos sabemos uno que se entregó voluntariamente”.

“Ahora tienen que responder, deben responder ante la justicia, y si es necesario, por supuesto, todo lo que diga relación con la prisión, ahí es donde deben estar, y no andar en las calles causando tanto daño y tanto temor”, añadió.

Llamado a los padres de los menores delincuentes

Durante su intervención, el general director también realizó un llamado a los padres de los menores involucrados en delitos.

“Es obligación de todos ellos también, hay una responsabilidad moral de saber qué es lo que están haciendo en las noches, porque son los que están atemorizando a toda la juventud”, sostuvo.

Araya también abordó la falta de dotación en la institución, señalando que “yo soy el primero que lo ha señalado, nos falta dotación, por supuesto, pero también estamos realizando todos los esfuerzos como institución para dotar en distintos lugares, en distintos horarios, conforme lo establece la dinámica policial”.

También se refirió al programa de prevención 24 Horas, en el cual se encontraban los dos menores detenidos explicando que “es algo que se está viendo”.

Según explicó la iniciativa busca intervenir tempranamente en casos de niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos o que presentan conductas infractoras de ley.

“Independiente de su responsabilidad ante la justicia, estos antecedentes son derivados a los respectivos municipios para activar este trabajo“, expresó, añadiendo que ”a Carabineros lo que le corresponde aquí es derivar todos estos antecedentes a los respectivos municipios, y es lo que vamos a seguir desarrollando”.

“Lo que queremos es evitar que sean parte de esta cadena delictiva”, mencionó.

Solicitudes para desplegar al ejército

Respecto de las peticiones de algunos alcaldes para que el Ejército apoye labores de seguridad pública, Araya recordó el trabajo conjunto que las Fuerzas Armadas han desarrollado con Carabineros en zonas bajo estado de excepción.

“Nosotros hemos trabajado fuertemente con el Ejército, con la Armada, en distintos lugares a raíz de estados de excepción que son excepcionalísimos, y particularmente en el sur, en la zona norte, un trabajo que desarrollamos y vamos a seguir desarrollando coordinadamente conforme se establezca”.

“Lo que me corresponde en este momento es seguir fortaleciendo el trabajo que estamos desarrollando nosotros como institución”, añadió.