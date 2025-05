Declaran admisible demanda para anular contrato de compraventa de la casa del expresidente Allende

Admisible declaró este jueves, el 21° Juzgado Civil de Santiago, la demanda en contra del Fisco que pide dejar sin efecto el proceso de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

La acción judicial en sede civil, presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana, busca anular la tramitación que se alcanzó a realizar en la frustrada venta de la vivienda del exmandatario y que terminó con la hija de este, Isabel Allende, fuera del Senado.

En concreto, la organización encabezada por el militante republicano, Raimundo Palamara, pide que se anule el decreto presidencial que autorizó la compra del inmueble de Guardia Vieja, así como también el contrato de compraventa que se alcanzó a firmar por las partes.

Consultado al respecto, Palamara destacó que con esta demanda “pretendemos que se anule definitivamente el contrato celebrado por el mandato del Presidente Gabriel Boric y la influyente familia Allende”.