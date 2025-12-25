Declaran alerta amarilla en La Florida por incendio forestal en recinto acopio de neumáticos

Un incendio forestal ha consumido una superficie aproximada de 8 hectáreas de vegetación en la comuna de La Florida, Región Metropolitana, emergencia que desde la tarde de este jueves ha movilizado a voluntarios del distintos Cuerpos de Bomberos de la capital.

El siniestro, que se desarrolla en un recinto de acopio de neumáticos, en el sector de Las Perdices, se encuentra activo en todos sus sectores, mientras que la densa columna de humo es visible desde varios sectores del área suroriente de Santiago.

Por este motivo es que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) resolvió decretar alerta amarilla comunal.

La medida fue adoptada tras ser analizada tanto por un equipo técnico de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en conjunto con autoridades de la Delegación Presidencial Metropolitana, y estará vigente hasta que las condiciones así lo ameriten.

En el lugar, se desplegaron unidades de los Cuerpos de Bomberos de Ñuñoa, Metropolitano Sur y La Granja, junto a un técnico y tres brigadas de Conaf, un helicóptero y un camión cisterna.

Según se informó, la declaración de esta alerta implica que se alistarán escalonadamente los recursos necesarios, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, con el objeto de evitar que la emergencia crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente.