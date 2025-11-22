Declaran alerta roja en Isla de Pascua por incendio forestal cercano a área protegida

La tarde de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Isla de Pascua, Región de Valparaíso, debido al avance de un incendio forestal que se mantiene en combate, y que se encuentra cercano a un área protegida de la zona.

La medida, que se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ante el siniestro denominado Hanga Rau, que ha devastado una superficie aproximada de al menos 20 hectáreas.

En el lugar, trabajan voluntarios locales de Bomberos, además de una brigada de la Conaf, disponiendo de seis camiones aljibe.

Desde Senapred indicaron que la alerta estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten, así como también “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.