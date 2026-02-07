Declaran alerta roja en Nueva Imperial por incendio forestal: hay al menos 15 hectáreas afectadas
En el combate del siniestro "Quetro" participan los cuerpos de Bomberos de Nueva Imperial y de Carahue, junto a brigadistas de Conaf.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la tarde de este viernes alerta roja para la comuna de Nueva Imperial en la región de La Araucanía por incendio forestal.
De acuerdo con información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), hay 15 héctareas afectadas y en el combate del siniestro, denominado Quetro, participan los Cuerpos de Bomberos de Nueva Imperial y de Carahue.
Junto a estos también trabajan cinco brigadas de Conaf, un técnico de este último organismo, dos helicópteros y un puesto de mando.
Aunque el incendio continúa en combate, ya no presenta amenaza inminente a viviendas y/o infraestructura crítica, de acuerdo con Senapred.
Además, no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas, de acuerdo con las autoridades.
