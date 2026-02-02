SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Declaran alerta roja en provincia de Isla de Pascua por incendio forestal: reportan “amenaza inminente” a viviendas

    El siniestro “Grilla 44” ha consumido media hectárea de vegetación en la isla, mientras las llamas amenazan a viviendas del sector Vaihú.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Tendencias / La Tercera

    Producto de un incendio forestal que presenta una amenaza inminente para viviendas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la provincia de Isla de Pascua.

    De acuerdo con información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el siniestro denominado “Grilla 44” ha consumido media hectárea de vegetación.

    Minutos antes de las 19 horas, se informaba que las llamas se encuentran a cerca de 200 metros de viviendas emplazadas en el sector Vaihú, representando una amenaza inminente.

    En el combate del fuego trabajan voluntarios de Bomberos de Isla de Pascua, junto a dos brigadas de Conaf y una Brigada Forestal de la Armada (Brifar).

    Según recordó Senapred, con la declaración de alerta roja “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred)”.

