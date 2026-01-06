SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Alerta roja en Valparaíso por incendio forestal en Laguna Verde: Senapred activa alerta SAE y ordena evacuar parte baja de Camino Los Lobos

    De acuerdo a Senapred, el incendio se desarrolla cercano a sectores habitados y ha afectado una superficie de 0.01 hectáreas.

    Daniela Silva 
    Daniela Silva

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha declarado esta jornada alerta roja para la comuna de Valparaíso (Región de Valparaíso) por un incendio forestal que afecta al sector de Laguna Verde.

    Debido al incendio, desde Senapred han activado una alerta SAE para solicitar la evacuación de la parte baja de Camino Los Lobos en sector Laguna Verde, comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso.

    Al respecto, el director regional de Senapred, Christian Cardemil, hizo un llamado a los vecinos y vecinas que se encuentren en el sector “a que inicie un proceso de evacuación de manera inmediata, de manera ordenada y siguiendo las instrucciones de los respondedores y autoridades que se encuentran en el lugar del siniestro”.

    Desde Conaf, su director regional de Conaf, Mauricio Núñez, también reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir la alerta SAE, señalando que “está bastante complejo el incendio, por lo tanto, por favor, evacúen”.

    Según la información reportada por Conaf, hasta el momento el siniestro ha afectado una superficie de 3 hectáreas.

    Para el combate del fuego están desplegados 3 compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, y 6 brigadas, 2 técnicos y 4 aeronaves de Conaf.

    De acuerdo a la información de Senapred, el incendio se desarrolla cercano a sectores habitados.

    Diputada Bello revela que tiene cáncer cervicouterino y anuncia pausa en su labor legislativa

    Ministro Gajardo por reforma constitucional que pone fin a los gremios en Gendarmería: “Son decisiones difíciles que hay que tomar”

    “Perdón, pero era necesario”: cerca de 200 personas acusan fraude por arriendos en Reñaca y estafador ofrece insólitas disculpas

    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

