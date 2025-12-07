Decretan arresto domiciliario y arraigo a conductor de camión por accidente en que murió subprefecto PDI en Villa Alemana

Durante la jornada de este domingo fue formalizado el conductor del camión que provocó un fatal accidente de tránsito en la comuna de Villa Alemana, situación que causó el fallecimiento de subprefecto de la PDI, Rodrigo Carreño Rodríguez, quien se desempeñaba como jefe de la Brigada del Congreso Nacional.

En audiencia de control de detención, el Ministerio Público formuló cargos contra el imputado por cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones graves, por lo que el juez de Garantía decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, firma quincenal y arraigo nacional.

Según los antecedentes, el fatal siniestro vial ocurrió la tarde del sábado cuando el imputado, que conducía un camión con semirremolque, se desplazaba por la ruta F-560, momento en que al llegar a la altura del kilómetro 18, en el sector Lo Moscoso, -por motivos que son materia de investigación- habría perdido el control del vehículo, quedando de manera perpendicular a la vía principal.

La súbita maniobra implicó los otros conductores de los móviles que circulaban en sentido contrario no alcanzaran a reaccionar, lo que derivó en una fatal colisión que cobró la vida del funcionario policial, y que dejó a su hijo de cuatro años con graves lesiones, pero fuera de riesgo vital.

En torno a la formalización del chofer del camión, el tribunal estableció un plazo de 150 días para que la Fiscalía sustente la respectiva investigación.

La muerte del subprefecto Carreño, quien se desempeñaba como jefe de la Brigada del Congreso de la PDI, provocó conmoción y un gran pesar en las instituciones policiales y en el Poder Legislativo, donde varios parlamentarios enviaron condolencias, describiendo a la víctima como una “gran persona” y “funcionario noble”.

Anteriormente había sido jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) en Talca y luego en 2021 fue parte de la Brigada del Ministerio de Relaciones Exteriores.