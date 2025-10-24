SUSCRÍBETE
Nacional

Decretan prisión preventiva para banda de seis delincuentes dedicados a secuestros extorsivos en la Región Metropolitana

El grupo está compuesto por cinco sujetos de nacionalidad venezolana y una mujer chilena, los que participaron del plagio a una pareja de adultos mayores en La Florida y en otro hecho ocurrido en la comuna de Santiago.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
JAVIER SALVO/ATON CHILE

Esta jornada se decretó la prisión preventiva para una banda dedicada a los secuestros extorsivos en la Región Metropolitana. Se trata del mismo grupo investigado por el plagio ocurrido hace una semana en la esquina de Vicuña Mackenna con Avenida Matta, en el centro de Santiago.

El grupo está compuesto por cinco sujetos de nacionalidad venezolana y una mujer chilena, los que fueron detenidos recientemente gracias al trabajo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones (PDI).

Los sujetos fueron formalizados por asociación criminal y dos secuestros extorsivos.

De acuerdo con el detalle expuesto durante la audiencia de formalización realizada en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, los sujetos participaron en dos secuestros ocurridos entre el 14 y el 16 de este mes.

El fiscal ECOH Esteban Silva detalló que “el primero de los hechos corresponde a un secuestro que ocurrió el 14 de octubre (en La Florida) y afectó a una pareja de personas de la tercera edad, cuando ellos vieron una publicación en una red social, que daba cuenta de la venta de un inmueble, lo que les pareció atractivo. Concurren al lugar y allí son detenidos contra su voluntad, subidos a un vehículo y retenidos a punta de pistola, haciéndoles exigencia de entrega de dinero”.

El persecutor agregó que la mujer estuvo secuestrada por 24 horas, mientras que el hombre fue retenido por hasta 48 horas por el grupo de delincuentes.

En esa línea, Silva detalló que tras la liberación de las víctimas del primer hecho, los sujetos se trasladaron hasta Vicuña Mackenna con Avenida Matta, en el centro de Santiago, donde abordaron a un hombre venezolano, residente regular, a quien mantuvieron secuestrado desde el 16 al 20 del presente mes.

“Lo suben al mismo vehículo al que habían sido subidas las otras personas y lo trasladan a un domicilio de La Pintana. Él fue mantenido desde el 16 hasta la noche del 20 de octubre retenido, amenazada y golpeado, a quien también se le exigió trasferencias de dinero, que se vio obligado a realizar desde sus cuentas y también desde familiares”, agregó el persecutor.

De acuerdo con los antecedentes recabados de los celulares de los detenidos, el grupo seguía desde el 10 de octubre a esta segunda víctima. “Sabían hasta el vehículo que utilizaba”, precisó el fiscal Silva.

Por este caso se decretaron 120 días para realizar la investigación.

