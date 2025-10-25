Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio ocurrido en La Serena durante una riña

Durante la tarde de este sábado fue formalizado un sujeto detenido este viernes por su participación en un homicidio cometido en La Serena el pasado 29 de mayo de 2025.

Su captura se produjo durante la noche del viernes. Según detalló la Policía de Investigaciones (PDI), el sujeto permaneció oculto en casas de familiares durante el período en que estuvo prófugo.

El hecho se habría desarrollado en el sector de Las Compañías. Allí, según la investigación desarrollada por la Fiscalía ECOH y la PDI, el imputado, de 43 años, habría dado muerte a una persona de 31 años en el contexto de una riña.

Fiscalía de Coquimbo

“Fue formalizado el sujeto imputado por este ataque con que le causó la muerte. El tribunal otorgó la prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad”, detalló el fiscal Ricardo Soto.

El subprefecto José Cáceres, de la Brigada de Homicidios (BH) de La Serena, agregó sobre los antecedentes de este sujeto que también era buscado por la justicia por una denuncia de acoso sexual que databa del 24 de junio de este mismo año.

El Juzgado de Garantía de La Serena estableció un plazo para la investigación de 60 días.