SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio ocurrido en La Serena durante una riña

El individuo también era buscado por una denuncia por abuso sexual ocurrido posteriormente al asesinato, que habría ocurrido el pasado 29 de mayo.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Foto referencial: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Durante la tarde de este sábado fue formalizado un sujeto detenido este viernes por su participación en un homicidio cometido en La Serena el pasado 29 de mayo de 2025.

Su captura se produjo durante la noche del viernes. Según detalló la Policía de Investigaciones (PDI), el sujeto permaneció oculto en casas de familiares durante el período en que estuvo prófugo.

El hecho se habría desarrollado en el sector de Las Compañías. Allí, según la investigación desarrollada por la Fiscalía ECOH y la PDI, el imputado, de 43 años, habría dado muerte a una persona de 31 años en el contexto de una riña.

Fiscalía de Coquimbo

“Fue formalizado el sujeto imputado por este ataque con que le causó la muerte. El tribunal otorgó la prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad”, detalló el fiscal Ricardo Soto.

El subprefecto José Cáceres, de la Brigada de Homicidios (BH) de La Serena, agregó sobre los antecedentes de este sujeto que también era buscado por la justicia por una denuncia de acoso sexual que databa del 24 de junio de este mismo año.

El Juzgado de Garantía de La Serena estableció un plazo para la investigación de 60 días.

Lee también:

Más sobre:PolicialLa SerenaHomicidioPDI

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Israel autoriza la entrada de especialistas egipcios para buscar cuerpos de rehenes en Gaza

EE.UU. prepara una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

José Luis Daza sería el nuevo secretario de Finanzas de Milei tras llegada de Pablo Quirno a Relaciones Exteriores

Cárcel de Antofagasta activa nuevo módulo de máxima seguridad con capacidad para 50 reos

Trump espera que China converse con Rusia para lograr eventuales conversaciones de paz que terminen la guerra en Ucrania

Venezuela retira el pasaporte a Leopoldo López y abre un proceso judicial para retirarle la nacionalidad

Lo más leído

1.
Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

2.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

3.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

4.
Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

5.
¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio ocurrido en La Serena durante una riña
Chile

Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio ocurrido en La Serena durante una riña

Cárcel de Antofagasta activa nuevo módulo de máxima seguridad con capacidad para 50 reos

La Florida inicia atención a más de 150 vecinos y mascotas ante inminente segunda etapa del desalojo de Toma Dignidad

José Luis Daza sería el nuevo secretario de Finanzas de Milei tras llegada de Pablo Quirno a Relaciones Exteriores
Negocios

José Luis Daza sería el nuevo secretario de Finanzas de Milei tras llegada de Pablo Quirno a Relaciones Exteriores

Diez años del Premio Impulsa: abriendo camino a mujeres en altos cargos empresariales

El 92% del Presupuesto: ¿Qué significa gasto fiscal “rígido” para el gobierno y por qué genera dudas en los expertos?

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas
Tendencias

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

El caso de la niña de 5 años que cayó de un crucero de Disney y sobrevivió

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

Cuarta derrota al hilo en la Premier League: Liverpool sufre en su visita al Brentford y sigue en caída libre
El Deportivo

Cuarta derrota al hilo en la Premier League: Liverpool sufre en su visita al Brentford y sigue en caída libre

La Serena derrota a Audax para escapar del fondo en un duelo que tuvo a Eduardo Vargas como gran villano

Con dardos a Carabineros: en Argentina lanzan dura advertencia a los hinchas de la U en la previa a la revancha ante Lanús

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”
Cultura y entretención

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”

Good Boy: Amigo en la Desgracia

Reseña de libros: de los últimos años de Marx a Antonia Daiber

Israel autoriza la entrada de especialistas egipcios para buscar cuerpos de rehenes en Gaza
Mundo

Israel autoriza la entrada de especialistas egipcios para buscar cuerpos de rehenes en Gaza

EE.UU. prepara una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

Trump espera que China converse con Rusia para lograr eventuales conversaciones de paz que terminen la guerra en Ucrania

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal