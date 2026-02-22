SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Decretan tres días de duelo comunal en Renca tras confirmarse fallecimiento de pareja en explosión de camión de gas

    La explosión de un camión de gas el pasado jueves ha dejado hasta el momento un saldo de seis fallecidos y otras quince personas heridas, la gran mayoría en riesgo vital.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    Durante la tarde del sábado, el alcalde de Renca, Claudio Castro, decretó tres días de duelo comunal tras confirmarse el fallecimiento de Paulette Tello y Nicolás Soto, pareja que perdió la vida como consecuencia de la explosión de un camión de gas el pasado jueves.

    La pareja fallecida estaba a bordo de una motocicleta cuando ocurrió la explosión. Tello había sobrevivido en un principio y estuvo hospitalizada en riesgo vital, pero finalmente no habría resistido la gravedad de sus lesiones.

    La confirmación de la muerte de Tello y Soto la entregó su hermana, Daniela Daza, a través de publicaciones en Facebook. "Sé que mi hermana está descansando junto a su amado Nico. Dios pensaste en ella y no la dejaste sufrir. Te voy a llevar siempre en mi corazón", escribió sobre su familiar.

    En cuánto Nicolás, señaló: “No sabes el dolor que sentimos al saber que habías fallecido. Te vamos a extrañar más que la cresta, eras una persona tan alegre, un hombre tan luchador y con tantos sueños que te faltaron cumplir”.

    En ese contexto, el jefe comunal decidió aplicar la señalada medida. “No hay palabras que logren calmar el dolor de una pérdida tan trágica, pero Renca se caracteriza por su fuerza comunitaria y, como comunidad, los acompañamos en su pesar”, comenzó señalando en una publicación en Instagram.

    He decretado 3 días de duelo comunal para honrar su memoria y la de todas las victimas de este terrible accidente que ha enlutado a todo Chile. Nos unimos con respeto y profundo cariño para apoyar a sus seres queridos en este momento tan difícil. Su recuerdo permanecerá en el corazón de nuestra comuna”, agregó Castro.

    La explosión, ocurrida el jueves pasado, ha dejado hasta el momento seis víctimas fatales, según informó durante la jornada del sábado la subsecretaría de Redes Asistenciales. Además, habrían otras quince personas hospitalizadas con heridas y quemaduras de diversa consideración.

    Lee también:

    Más sobre:RencaExplosiónAccidenteParejaDuelo comunalCamión de gasClaudio Castro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué es la cumbre Shield of the Americas: la cita convocada por Trump a la que asistirá Kast antes del cambio de mando

    Aumentan a nueve las personas fallecidas tras la explosión de un camión de gas en Renca

    Agentes asesinan a un hombre en la casa de Trump en Mar-a-Lago

    Parlamentarios oficialistas valoran fallo por Dominga y acusan intento de imponer el proyecto “fuera de la ley”

    Corte Suprema revisa este lunes la solicitud de desafuero del diputado Joaquín Lavín León

    Repelen ataque de al menos diez drones ucranianos en Moscú

    Lo más leído

    1.
    Aumentan a nueve las personas fallecidas tras la explosión de un camión de gas en Renca

    Aumentan a nueve las personas fallecidas tras la explosión de un camión de gas en Renca

    2.
    Detienen a Gyvens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, por caso de sicariato de empresario en Quinta Normal

    Detienen a Gyvens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, por caso de sicariato de empresario en Quinta Normal

    3.
    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

    Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz: “El embajador en una reunión previa había señalado la posibilidad de aplicar sanciones”

    4.
    Foro de Política Exterior condena sanciones de EE.UU. y acusa vulneración a la soberanía chilena

    Foro de Política Exterior condena sanciones de EE.UU. y acusa vulneración a la soberanía chilena

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache

    Actualizan alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas y precipitaciones en Región de Antofagasta

    Actualizan alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas y precipitaciones en Región de Antofagasta

    Festival de Viña 2026: los artistas que se presentan este domingo en la noche inaugural

    Festival de Viña 2026: los artistas que se presentan este domingo en la noche inaugural

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache

    Aumentan a nueve las personas fallecidas tras la explosión de un camión de gas en Renca

    Decretan tres días de duelo comunal en Renca tras confirmarse fallecimiento de pareja en explosión de camión de gas

    Ernesto Erdmann, de ZeroQ: “Tener un buen producto no es suficiente para expandirse fuera de Chile”
    Negocios

    Ernesto Erdmann, de ZeroQ: “Tener un buen producto no es suficiente para expandirse fuera de Chile”

    El estallido de El Teniente: las razones de la “inédita” salida de toda una línea de mando de Codelco

    Nuevo controlador de Telefónica en Chile: las otras redes de monsieur Niel en el país

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?
    Tendencias

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    El sentido agradecimiento de Matías Almeyda al apoyo de Manuel Pellegrini: “Respeto, honor; es un señor del fútbol”
    El Deportivo

    El sentido agradecimiento de Matías Almeyda al apoyo de Manuel Pellegrini: “Respeto, honor; es un señor del fútbol”

    Alejandro Tabilo regresa al top 50 con una gran victoria sobre Ignacio Buse y jugará su primera final de ATP 500 en Río

    Con Suazo titular y Alexis Sánchez sobre el cierre: Sevilla vence a Getafe en un duelo vital en la lucha por el descenso

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Angelo Pierattini: “Cuando desperté del coma, sentí amor, cariño y fraternidad”
    Cultura y entretención

    Angelo Pierattini: “Cuando desperté del coma, sentí amor, cariño y fraternidad”

    La convulsionada mitad cubana de Gloria Estefan: militares, revolución, un padre en la cárcel y una madre estrella

    Ese toro bravo que es la fama: un relato de Jaime Bayly

    Qué es la cumbre Shield of the Americas: la cita convocada por Trump a la que asistirá Kast antes del cambio de mando
    Mundo

    Qué es la cumbre Shield of the Americas: la cita convocada por Trump a la que asistirá Kast antes del cambio de mando

    Agentes asesinan a un hombre en la casa de Trump en Mar-a-Lago

    Repelen ataque de al menos diez drones ucranianos en Moscú

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio