Decretan tres días de duelo comunal en Renca tras confirmarse fallecimiento de pareja en explosión de camión de gas

Durante la tarde del sábado, el alcalde de Renca, Claudio Castro, decretó tres días de duelo comunal tras confirmarse el fallecimiento de Paulette Tello y Nicolás Soto, pareja que perdió la vida como consecuencia de la explosión de un camión de gas el pasado jueves.

La pareja fallecida estaba a bordo de una motocicleta cuando ocurrió la explosión. Tello había sobrevivido en un principio y estuvo hospitalizada en riesgo vital, pero finalmente no habría resistido la gravedad de sus lesiones.

La confirmación de la muerte de Tello y Soto la entregó su hermana, Daniela Daza, a través de publicaciones en Facebook. "Sé que mi hermana está descansando junto a su amado Nico. Dios pensaste en ella y no la dejaste sufrir. Te voy a llevar siempre en mi corazón", escribió sobre su familiar.

En cuánto Nicolás, señaló: “No sabes el dolor que sentimos al saber que habías fallecido. Te vamos a extrañar más que la cresta, eras una persona tan alegre, un hombre tan luchador y con tantos sueños que te faltaron cumplir”.

En ese contexto, el jefe comunal decidió aplicar la señalada medida. “No hay palabras que logren calmar el dolor de una pérdida tan trágica, pero Renca se caracteriza por su fuerza comunitaria y, como comunidad, los acompañamos en su pesar”, comenzó señalando en una publicación en Instagram.

“ He decretado 3 días de duelo comunal para honrar su memoria y la de todas las victimas de este terrible accidente que ha enlutado a todo Chile . Nos unimos con respeto y profundo cariño para apoyar a sus seres queridos en este momento tan difícil. Su recuerdo permanecerá en el corazón de nuestra comuna”, agregó Castro.

La explosión, ocurrida el jueves pasado, ha dejado hasta el momento seis víctimas fatales, según informó durante la jornada del sábado la subsecretaría de Redes Asistenciales. Además, habrían otras quince personas hospitalizadas con heridas y quemaduras de diversa consideración.