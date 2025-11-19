BLACK SALE $990
    Nacional

    Defensa de tripulantes del Cobra ante decisión de la Fiscalía de formalizarlos: “Contamos con antecedentes suficientes para demostrar la total inocencia”

    El abogado Alejandro Espinoza reiteró que se trató de un "lamentable accidente" el ocurrido con la lancha Bruma y manifestó que que la embarcación pesquera "contaba con todos sus sistemas de navegación operativos".

    Rodrigo Gómez S. 
    Rodrigo Gómez S.

    Luego de que esta tarde se conociera que la Fiscalía Regional del Biobío formalizará por el delito de homicidio culposo a tres tripulantes de la embarcación Cobra, el abogado de los acusados, Alejandro Espinoza, se mostró disconforme la instancia solicitada por el Ministerio Público.

    Entre quienes pasarán a audiencia de formalización se encuentra el capitán del barco, Roberto Mancilla y otros dos tripulantes que cumplían funciones en el puente de navegación.

    Cabe recordar que el incidente marítimo ocurrió la madrugada del 30 de marzo, cuando el barco pesquero Cobra, no habría advertido la presencia de la lancha de menor tamaño Bruma, impactándola y generando la muerte de sus siete ocupantes: José Luis Medel Sepúlveda, José Luis Medel González, Juan Jorge Muñoz Balladares, José Fernando Carrasco González, Julio Eduardo Gallardo Díaz, Carlos Hugo Escárate Ramírez y Jonathan Daniel Torres Saldaña.

    A ocho meses del hecho, se realizarán las primeras formalizaciones. Ante esto, el defensor de los ocupantes de la embarcación de mayor tamaño, reforzó que lo ocurrido se trató de “un lamentable accidente”.

    Espinoza señaló que “como hemos señalado en otras oportunidades, esto fue un muy lamentable accidente”.

    “En ningún caso los tripulantes del Cobra quisieron que esta colisión ocurriera, y menos, obviamente, la empresa”, agregó el jurista, respecto a Blumar, la entidad propietaria del buque pesquero.

    “Es importante reiterar que el PAM Cobra contaba con todos sus sistemas de navegación operativos, revisiones y certificaciones al día, y que su tripulación cumplía absolutamente con toda la normativa marítima vigente”, afirmó Espinoza.

    Asimismo, respecto a la decisión de formalizar cargos, afirmó que “es la etapa inicial del proceso y en ningún caso esto significa que la Fiscalía haya tomado la decisión de acusar a algún miembro de la tripulación“.

    “Esto está recién empezando, y contamos con antecedentes suficientes para demostrar la total inocencia de los tripulantes”, sostuvo.

    En la antesala, el representante de las familias de las víctimas Rafael Poblete, explicó que en una reunión sostenida con el Ministerio Público, se informó que la caja naranja del Cobra no grabó y será parte de los antecedentes a presentar en la formalización para reforzar la responsabilidad jurídica.

    A su vez, una de las familiares de las víctimas, Catalina Medel, hija del capitán del Bruma, rechazó el delito por el cual se formalizará a los ocupantes del Cobra.

