Defensor Víctor Providel concurre a citación como imputado en causa por amenazas contra la denunciante de Monsalve

Víctor Providel, el abogado de la Defensoría Penal Pública que representa a Manuel Monsalve en el caso contra la exautoridad por su presunta responsabilidad en delitos de violación y abuso sexual, llegó este miércoles hasta la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, citado a declarar como imputado en una causa por amenazas contra la denunciante de su defendido.

Providel llegó a eso de las tres de la tarde y se fue antes de una hora para la diligencia frente a los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, optando por guardar silencio.

Estaba acompañado del abogado Felipe Ibáñez, parte del equipo que defiende a Monsalve, y por su defensora Marcela Araya.

El defensor penal público Víctor Providel fue citado a declarar en la Fiscalía Centro Norte por arista del caso Monsalve JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El jefe para Santiago de la Defensoría Metropolitana Norte es indagado por diálogos que sostuvo con un sujeto que buscaba difundir videos de la mujer en televisión.

Providel enfrentó un sumario ante un reclamo formal que hizo la abogada María Elena Santibáñez, representante de la funcionaria del Ministerio del Interior que denunció al exsubsecretario de la cartera por una agresión sexual que habría ocurrido en septiembre de 2024.

La trama de la causa por amenazas

La investigación apunta a un sujeto con antecedentes por delitos en varios países, identificado como Fernando Nicolás Silva Tagliabue, de nacionalidad uruguaya, que habría iniciado una relación sentimental con la mujer en febrero de 2025. La relación terminó al poco andar, dicen fuentes del caso, con episodios de violencia.

🔴UBICACIÓN Y APREHENSIÓN 🔴

Nombre y apellido: FACUNDO NICOLAS SILVA TAGLIABUE

Edad: 32

Nacionalidad: URUGUAYO

Altura: 1,90 MTS

Tez: TRIGUEÑA

Cabellos: CORTOS ONDULADOS

Ojos: COLOR MARRONES

Contextura Física: DELGADO

A solicitud de la Comisaría 28 Fiscalía de Villa La Angostura. pic.twitter.com/EkxQwVi03S — Policía del Neuquén (@PoliciaNQN) July 16, 2023

El otro indagado es un amigo de Silva, Maximiliano Sepúlveda, de nacionalidad chilena.

Ambos habrían intentado vender registros de la mujer a programas de televisión dedicados a la farándula.

Según afirmó la abogada Santibáñez, el defensor de Monsalve habría facilitado al imputado chileno contactos de periodistas para que acudieran a ofrecer el material audiovisual a los medios de comunicación.

En un comunicado, Santibáñez afirmó que Providel cooperó activamente con imputados “investigados por delitos que afectan la intimidad” de la denunciante para “difundir en medios de comunicación aspectos de su vida privada”.

Un informe elaborado por la PDI detalla los contactos a partir del 28 de abril de 2025.

La DPP descartó apartar a Providel de la representación de Monsalve. En agosto, la defensora regional de la Defensoría Metropolitana Norte, Daniela Báez, emitió un comunicado cuadrándose con su subalterno y afirmando que los antecedentes que tienen en su poder al respecto “no se condicen con lo que la señora Santibáñez ha aseverado”.

Tales antecedentes fueron expuestos personalmente por el fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, a la defensora Báez, y serían los mismos a los que accedió la parte querellante, explicaron desde la DPP, entonces.