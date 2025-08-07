SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Defensoría confirma a Víctor Providel en caso Monsalve “sin perjuicio de lo que pueda arrojar” sumario contra el abogado

“Hasta el momento, la causa mantiene el equipo de defensa que ha tenido hasta la fecha", indicó la defensora regional de la Defensoría Metropolitana Norte, Daniela Báez.

José NavarretePor 
José Navarrete

Tras conocerse la denuncia de María Elena Santibáñez contra Víctor Providel, la Defensoría Penal Pública (DPP) abrió un sumario contra el abogado de Manuel Monsalve.

La tarde de este jueves, en el frontis de la sede de la Defensoría Penal Pública en el Centro de Justicia de Santiago, la superior directa de Providel se refirió a la situación del letrado.

“Hemos instruido el inicio de un sumario administrativo para esclarecer los hechos y para determinar si existen faltas a la probidad y ética profesional, que son valores fundamentales en el actuar de todo defensor penal público“, manifestó la defensora regional de la Defensoría Metropolitana Norte, Daniela Báez.

La defensora Metropolitana Norte precisó que “se determinará en este sumario administrativo si han existido estas faltas, siempre en el margen de un debido proceso y la presunción de inocencia”.

“Hasta el momento, la causa mantiene el equipo de defensa que ha tenido hasta la fecha, todo esto sin perjuicio de lo que pueda arrojar la investigación administrativa”, puntualizó Báez.

La defensora señaló que Providel está a disposición de que se realice la investigación que es de carácter reservado.

De qué se acusa al defensor

De acuerdo a la acusación de Santibáñez, representante de la funcionaria del Ministerio del Interior que denunció a Monsalve, el abogado Porvidel mantuvo diálogos con un sujeto, indagado en otra causa, que buscaba difundir videos de la mujer en estado de intemperancia.

Santibáñez presentó un reclamo formal y pidió que Providel sea removido del caso.

Sacó a Monsalve de prisión

Providel asumió la representación del exsubsecretario a fines del año pasado, cuando el médico cortó con los abogados particulares Lino Disi y Cristián Arias, que no pudieron evitar que quedara en prisión preventiva tras ser formalizado por abuso sexual y violación.

Una jugada al “todo o nada” del defensor penal público, que llevó a la Suprema la discusión sobre la medida cautelar, mediante un amparo, sacó a Monsalve de Capitán Yáber y tiene al otrora “sheriff” de La Moneda cumpliendo arresto domiciliario.

Más sobre:Manuel MonsalveCaso MonsalveDPPDefensoríaVíctor ProvidelDaniela BáezMaría Elena Santibáñez

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Corte de Valdivia ordena millonaria indemnización para profesor que perdió visión por perdigones durante el estallido social

Socovesa compra participación de fondo de Sura y reactiva proyecto inmobiliario Madagascar

Exportaciones chilenas anotan los mayores valores desde que existe registro durante el periodo enero-julio

“La democracia son ustedes”: gobierno entrega Premio Anual de Dirigencia Social y Comunitaria

El CEN responde a polémica por seguros y anuncia que eventuales sanciones serán absorbidas por miembros del consejo

Trump nomina al presidente del Consejo de Asesores Económicos como gobernador de la Fed

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

5.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

Servicios

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Cuáles son los alumnos que recibirán el Bono Logro Escolar de hasta $82 mil

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Corte de Valdivia ordena millonaria indemnización para profesor que perdió visión por perdigones durante el estallido social
Chile

Corte de Valdivia ordena millonaria indemnización para profesor que perdió visión por perdigones durante el estallido social

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Defensoría confirma a Víctor Providel en caso Monsalve “sin perjuicio de lo que pueda arrojar” sumario contra el abogado

Socovesa compra participación de fondo de Sura y reactiva proyecto inmobiliario Madagascar
Negocios

Socovesa compra participación de fondo de Sura y reactiva proyecto inmobiliario Madagascar

Exportaciones chilenas anotan los mayores valores desde que existe registro durante el periodo enero-julio

El CEN responde a polémica por seguros y anuncia que eventuales sanciones serán absorbidas por miembros del consejo

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud
Tendencias

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”
El Deportivo

La Primera B se alza contra Milad y la ANFP por préstamos a San Marcos de Arica: “Deben dar un trato igualitario”

Darío Osorio se vuelve a lucir en la Europa League

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial
Cultura y entretención

NTV festeja su cuarto aniversario con una programación especial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Kidd Voodoo y Pablo Chill-E a la pantalla: TVN transmitirá shows de ambas figuras de la música urbana

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.
Mundo

Aumento de aranceles por compras de petróleo a Rusia pone a prueba las lealtades de India con EE.UU.

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida