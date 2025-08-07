Defensoría confirma a Víctor Providel en caso Monsalve “sin perjuicio de lo que pueda arrojar” sumario contra el abogado

Tras conocerse la denuncia de María Elena Santibáñez contra Víctor Providel, la Defensoría Penal Pública (DPP) abrió un sumario contra el abogado de Manuel Monsalve.

La tarde de este jueves, en el frontis de la sede de la Defensoría Penal Pública en el Centro de Justicia de Santiago, la superior directa de Providel se refirió a la situación del letrado.

“Hemos instruido el inicio de un sumario administrativo para esclarecer los hechos y para determinar si existen faltas a la probidad y ética profesional, que son valores fundamentales en el actuar de todo defensor penal público“, manifestó la defensora regional de la Defensoría Metropolitana Norte, Daniela Báez.

La defensora Metropolitana Norte precisó que “se determinará en este sumario administrativo si han existido estas faltas, siempre en el margen de un debido proceso y la presunción de inocencia”.

“Hasta el momento, la causa mantiene el equipo de defensa que ha tenido hasta la fecha, todo esto sin perjuicio de lo que pueda arrojar la investigación administrativa”, puntualizó Báez.

La defensora señaló que Providel está a disposición de que se realice la investigación que es de carácter reservado.

De qué se acusa al defensor

De acuerdo a la acusación de Santibáñez, representante de la funcionaria del Ministerio del Interior que denunció a Monsalve, el abogado Porvidel mantuvo diálogos con un sujeto, indagado en otra causa, que buscaba difundir videos de la mujer en estado de intemperancia.

Santibáñez presentó un reclamo formal y pidió que Providel sea removido del caso.

Sacó a Monsalve de prisión

Providel asumió la representación del exsubsecretario a fines del año pasado, cuando el médico cortó con los abogados particulares Lino Disi y Cristián Arias, que no pudieron evitar que quedara en prisión preventiva tras ser formalizado por abuso sexual y violación.

Una jugada al “todo o nada” del defensor penal público, que llevó a la Suprema la discusión sobre la medida cautelar, mediante un amparo, sacó a Monsalve de Capitán Yáber y tiene al otrora “sheriff” de La Moneda cumpliendo arresto domiciliario.