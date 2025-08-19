Dejan en libertad a funcionario PDI que disparó contra repartidor que habría frustrado un asalto en Talca

En libertad, pero apercibido a la espera de diligencias para ser citado a declarar ante la Fiscalía, quedó un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) que tras un confuso incidente le disparó a un repartidor de servicio delivery, quien previamente había frustrado un asalto en el centro de la comuna de Talca, Región del Maule.

El hecho ocurrió a eso de las 13.30 horas de este lunes, cuando el detective hizo uso de su arma de servicio y disparó contra el motorista en las afueras de un supermercado Líder, ubicado en la intersección de calle 9 Oriente con 2 Norte.

Según testigos, la víctima habría intervenido en un intento de robo contra una adulta mayor, utilizando para ello un arma de balines.

Fue en ese momento en que el policía de franco habría observado al repartidor portando lo que aparentemente parecía un arma y, al interpretarlo como un riesgo, lo apuntó con su pistola de servicio y se identificó como funcionario policial.

Un video grabado por otro testigo y difundido en redes sociales muestra el momento en que el detective exige al sujeto que entregue o baje el arma. Segundos después, se oye el disparo que impacta en el hombre, tras lo cual el funcionario pide a los presentes que llamen al SAMU para auxiliar al herido.

HACE INSTANTES | #VIDEO: Tras incidente al interior de Supermercado Lider en #Talca Fiscalía de Flagrancia dispone peritajes a Labocar y Sip de Carabineros



Sujeto que portaba un arma recibe disparo de funcionario de la PDI quien habría actuado bajo legítima defensa.



Fuente… pic.twitter.com/NKjKvM9sm0 — Víctor González (@Victor_Curico) August 18, 2025

De acuerdo con información preliminar, el repartidor resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Talca, donde permanece internado en riesgo vital y bajo intervención médica.

Tras el disparo, personal de la Tercera Comisaría de Carabineros acudió al lugar, aislando el sitio del suceso, y por instrucción de la Fiscalía Regional, las diligencias investigativas quedaron a cargo de las secciones SIP y Labocar de la institución uniformada, quienes deberán esclarecer las circunstancias en que el detective utilizó su arma institucional.