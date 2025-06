Delpiano descarta que Israel sea el exclusivo proveedor de Chile en Defensa y defiende idea de diversificación

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, abordó el anuncio que hizo el Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública respecto a la diversificación de los proveedores del área.

En su alocución ante el Pleno del Congreso, este domingo, el Presidente Boric informó que se va a patrocinar y “poner urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados” y de instruir a la cartera de Defensa que a la brevedad presente un plan de diversificación de las relaciones comerciales chilenas en materia de defensa, apuntando a “dejar de depender de la industria israelí”.

Esto, en una escalada de medidas que adoptó Chile para rechazar las acciones del gobierno israelí en Gaza.

“No es que tengamos de gran proveedor y exclusivo proveedor a Israel”, afirmó la ministra de Defensa.

La jefa de cartera respondió preguntas de la prensa sobre los anuncios, la mañana de este lunes, en la sede del Congreso Nacional en Santiago.

“El tema de la diversificación es un tema que va más allá de un tema particular con un país”, comentó la ministra de entrada, reconociendo que Israel es un con “una experiencia en esta materia importante”.

En esa línea, la autoridad de gobierno precisó que los anuncios de la cuenta pública y el retiro de los agregados militares chilenos en Tel Aviv “no significa que se terminen las relaciones establecidas en el plano de los equipamientos o los acuerdos que están en funcionamiento”.

“Eso va a continuar, eso tiene que terminar, eso son parte de los contratos, estamos hablando de contratos formales establecidos”, precisó.

Delpiano expuso que lo que ha planteado el Presidente Boric es diversificar para no tener una dependencia de un proveedor.

“No es bueno que dependamos de un país, sea Israel, sea Francia, sea Inglaterra, sea Estados Unidos, sino que tengamos una diversificación. Y ese es un tema que va a tomar su tiempo, pero que ya sucede”, indicó.

La jefa de cartera anunció que para evaluar, se va a reunir con los comandante en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas para tener un análisis acabado.

“Hay desde compra de aviones, hay tecnología de cosas que ya están aquí hace mucho tiempo y que se tienen que reparar, etc. Pero, nada de esto, quiero decir, nada de lo que se requiere o se necesite, se detiene”, recalcó.

La ministra insistió en que “todos los contratos que están vigentes se continúan exactamente igual”.

“Nosotros tenemos agregados, para que ustedes se den una idea, agregados militares, solo en 21 países, y nosotros comercializamos y tenemos vínculos con muchos más. Entonces, esto no es que aquí se paralizó el tema, se tienen que cumplir los contratos, y lo que sí tenemos que ver es cómo efectivamente muchas veces se mantienen vínculos con un determinado país, porque ya conocemos esa tecnología, etcétera, y lo que se ha planteado es que diversifiquemos con distintos países que a lo mejor no han estado tan presentes”, expuso.

A modo de ejemplo, la ministra mencionó a otro país de Medio Oriente.

“Turquía es un país que tiene una gran industria en la defensa, en materia de defensa, y que se había nombrado antes por razón de costos, costos-beneficios. Y en general Chile lo que hace es llamar a licitaciones internacionales y busca cuál es el mejor producto a precios que podemos pagar”, manifestó.

“Hay que ver bien dónde está la industria militar en Israel”

Consultada por la alusión del Presidente Boric a los “territorios ocupados”, la autoridad dijo desconocer qué tipo de productos que se producen en esas zonas están llegando a Chile.

“No lo sé, no lo sé y es parte de las cosas que yo voy a averiguar, porque una cosa uno habla de Israel, como genérico, y los territorios ocupados son una parte. Yo creo que hay que ver bien dónde está la industria militar en Israel, porque claramente nosotros estamos recibiendo, hemos recibido durante mucho tiempo, equipamiento, elementos, insisto, como los recibimos también de Inglaterra, de Francia y de muchos países. No es que tengamos de gran proveedor y exclusivo proveedor a Israel, pero quiero decirle que nosotros con Israel mantenemos relaciones, lo que ha señalado el Presidente es que claramente los territorios ocupados no se vean favorecidos, esa ocupación, con la compra de materiales, y eso yo tengo que investigarlo más”, indicó.

Por otro lado, evitó abordar el retiro de los agregados militares como decisión que le compete al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren.

“Hay muchos países en los cuales se sacan los agregados militares o se llama a informar al embajador, eso es parte de las relaciones internacionales y por lo tanto el significado exacto que ello tiene, yo pediría que se lo pidan y se lo pregunten al Canciller. Él lleva, junto con el Presidente, las relaciones internacionales. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que en Chile tengamos todos los elementos que requerimos para nuestra mejor defensa, para los elementos disuasivos de la defensa y eso está garantizado”, sostuvo.