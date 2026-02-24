SUSCRÍBETE
    Nacional

    Delcy Rodríguez pide “una nueva justicia” en su encuentro con víctimas de violencia política en Caracas

    La mandataria emplazó a las víctimas para que se incorporen al programa de convivencia nacional, apelando a que el perdón no es solo un “mandato legal”, sino un acto de “desprendimiento necesario” para consolidar la paz.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este lunes en el Palacio de Miraflores en Caracas a un grupo de víctimas de “violencia política” en el marco de la ley de amnistía aprobada la semana pasada por el Parlamento y que permite la excarcelación de presos por esta motivación, un extremo que la ONG Foro Penal eleva a más de 600.

    La mandataria emplazó a las víctimas para que se incorporen al programa de convivencia nacional, apelando a que el perdón no es solo un “mandato legal”, sino un acto de “desprendimiento necesario” para consolidar la paz, en términos similares al discurso emitido con motivo de la firma de la ley de amnistía.

    “Un ser humano no puede estar tomado por el odio”, defendió Rodríguez, mientras que invitó a los afectados a participar en esta etapa política que “busca una reparación integral” de la sociedad venezolana.

    En este sentido, reclamó “una nueva justicia para todos, para toda Venezuela” ante lo que denunció como la “criminalización de la pobreza”. “Debemos superarlo. Porque hay génesis para el odio en esa involución de justicia”, señaló.

    Rodríguez atribuyó la violencia política a la “exclusión socioeconómica” así como a “la exclusión política de quienes han tenido proyectos de entrega de la soberanía nacional, proyectos antinacionales”.

    “Vemos (...) jóvenes soñadores que también tenían idea de un país en libertad, independiente, frente a una clase política que (los) había traicionado. Esa traición se convirtió en proyectos antinacionales, proyectos que tenían en su columna la entrega de Venezuela”, agregó.

    La mandataria, que ha reivindicado el legado del expresidente Hugo Chávez (1999-2013), reconoció sin embargo que “quedó ese germen del odio, el odio de clase, de racismo, de la discriminación frente al distinto”.

    “¿Qué significó el comandante Chávez para Venezuela? Inclusión. Traer a vastos sectores de la sociedad venezolana a los más pobres, traerlos a la mesa y que fueran reconocidos como personas”, declaró, antes de lamentar que esa “génesis del odio (...) no fue superado”.

    En esta línea, aprovechó para defender la ley del odio aprobada en la Asamblea Nacional y “que buscaba justamente cuando me tocó asumir esta responsabilidad en una situación tan compleja e inédita derivada de la agresión externa militar del 3 de enero”, en alusión al ataque de Estados Unidos que se saldó con la captura de su predecesor, Nicolás Maduro.

    “Lo primero que pensé fue (en) el programa de convivencia democrática por la paz, pensando justamente en que el odio nos llevó a esto, porque ha sido tal el odio de una clase de este país, de una clase económica y política, ha sido tal el odio contra sectores venezolanos y venezolanas, que llevó a pedir intervención extranjera”, denunció.

    Así, ha afeado a sectores de la oposición que “lo que se pudo resolver en la política nacional, lo pidieron con misiles, con bombas”. Dirigiéndose a una de las víctimas presentes en el Palacio de Miraflores, agregó que “yo la entiendo, el estrés postraumático de quienes vivieron el bombardeo del 3 de enero. Lo que no pudo resolver la política, se le pidió a una potencia militar nuclear de este hemisferio, que lo viniera a resolver en el país”.

    La dirigente venezolana advirtió en este sentido de la existencia de movimientos en el extranjero que pretenden “perturbar” el camino iniciado en el país latinoamericano tras el 3 de enero. “Tengo conocimiento de planes que voy a mostrar al país en su debida oportunidad”, aseguró, al tiempo que criticó que haya opositores “en hoteles de lujo en Estados Unidos y Europa” a los que acusó de querer “sabotear” la reconciliación nacional.

    Excarcelaciones de presos políticos

    En el encuentro participó el presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, quien anunció que, desde que entró en vigor el proyecto el pasado viernes, se han efectuado 177 excarcelaciones, si bien la ONG Foro Penal las ha cifrado esta mañana en 65, horas antes de que su director, Alfredo Romero, sumase “más de 30 liberados”.

    De todos modos, Arreaza, que elevó la cifra de excarcelaciones a más de 800 desde diciembre de 2025 y afirmó que se han concedido 2.021 “libertades plenas”, indicó también que desde entonces las autoridades venezolanas han concedido “más de 2.735 medidas sustitutivas de presentación con cautelares”, han recibido más de 3.000 solicitudes para acogerse a la amnistía “y siguen llegando a los tribunales del país (...) sus escritos, de defensores privados, defensores públicos, el Ministerio Público”.

    El presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento, que ha recordado que “el espíritu de la ley es la convivencia democrática (y)la paz”, ha pedido que “no volvamos a la confrontación, a la polarización que creó las condiciones para que ocurrieran estos hechos y otros hechos que han ocurrido después”.

    “Haremos el mayor de los esfuerzos, y apostamos por que así sea, y si no fuere, que no quede de parte de la revolución bolivariana, del presidente Nicolás Maduro, de la presidenta Delcy Rodríguez, que no se hizo el intento de avanzar, y más en este momento donde los venezolanos y venezolanas debemos unirnos como un bloque, como un monolito, para defender nuestra soberanía, que fue vulnerada el 3 de enero”, declaró, aludiendo al ataque efectuado por el ejército estadounidense y que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

    “Nos corresponde a nosotros unirnos porque lo que buscan quienes nos agreden es que nosotros tengamos fracturas para terminar de agredir y tomar el control de nuestro país”, agregó.

