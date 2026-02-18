SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Delegado presidencial de La Araucanía: “Estamos entregando una región en mucho mejor condición que como la recibimos el 2021″

    Eduardo Abdala abordó la reunión que sostuvo con el futuro delegado de la región, indicando que fue "muy grata y agradable", y que espera que el próximo gobierno “tome aquellas cosas que han sido importantes" y que han llevado a hoy día tener "muy buenos números" en La Araucanía.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Eduardo Abdala, delegado presidencial de La Araucanía, abordó esta jornada las pocas semanas que quedan para el cambio de mando que se realizará el próximo 11 de marzo y cómo entregan la región a las próximas autoridades.

    “Efectivamente ha sido un trabajo no solo difícil sino que además sostenido. Hemos tenido un resultado realmente importante en lo que tiene que ver con la reducción de la violencia rural”, sostuvo en conversación con Radio Agricultura.

    “Recordar que en el año 2021 tuvimos cerca de mil eventos de violencia rural, y el año 2025, poco más de 250, lo que implica una condición bastante importante desde el punto de vista de cómo se ha avanzado en temas de seguridad en nuestra región”, detalló.

    En esta línea, la autoridad regional manifestó que se sienten “realmente satisfechos” desde el punto de vista de la tarea que se ha realizado, “porque no solo tenemos datos que tienen que ver con seguridad, sino que en general todos nuestros indicadores han mejorado muchísimo”.

    Estamos entregando una Región de la Araucanía en mucho mejor condición que como la recibimos el año 2021 (...) los datos son muy decidores. En el caso de amenazas, el año 2021 teníamos 60 amenazas, el año 2025 tuvimos 20″, sostuvo. “En temas como las usurpaciones, se aprobó una ley, lo que permitió que nosotros pasáramos el año 2021 de 32 usurpaciones violentas, hasta el año 2025 que no tuvimos ninguna“.

    Este, añadió, “es un trabajo sistémico que tiene tres componentes: el componente efectivamente de la seguridad, pero junto con eso también una mucho mayor inversión pública, y por otro lado también un avance importante en lo que es el diálogo político”.

    En cuanto a las reuniones bilaterales previo al cambio de mando, y consultado sobre el encuentro que sostuvo con con el futuro delegado de la zona, Francisco Ljubetic, Abdala señaló que fue “una reunión protocolar donde pudimos conversar de manera genérica algunos temas que son relevantes para la región desde el punto de vista de lo que hemos hecho nosotros como gobierno, pero también cuáles son los énfasis que va a poner el futuro gobierno”.

    “Fue una reunión muy muy grata, muy agradable”, desatcó.

    Tras esto, señaló, están a la espera de un trabajo que van a realizar en conjunto “donde ya vamos a ir a los datos más duros”.

    “Para nadie es un misterio de que en en campaña se exacerban las consignas, pero llegó el momento de hacer esta entrega, y esta entrega va a dar cuenta efectivamente de que la Región de la Araucanía hoy día en el año 2026 está en mucho mejor condición que La Araucanía del año 2022 que nos tocó recibir”,

    En cuanto a si harán recomendaciones al futuro gobierno, Abdala sostuvo que esperan que la nueva autoridad y el nuevo gobierno “tomen aquellas cosas que han sido importantes que nos han llevado, como digo, a hoy día poder mostrar muy buenos números, y por cierto que haga las mejoras que estime conveniente”

    Más sobre:NacionalLa AraucaníaEduardo Abdala

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contraloría detecta irregularidades en contratación de abogado e instruye sumario en Municipalidad de Tocopilla

    El dólar cae luego de varias jornadas al alza y a la espera de las minutas de la Fed

    Hombre fallece tras ser baleado y trasladado en un carro de supermercado a un recinto asistencial en Recoleta

    Crema de choclo y albahaca con camarones

    A tres semanas exactas del cambio de mando: Kast retoma su agenda y se prepara para llegar a La Moneda

    Gendarmería inicia sumario en cárcel de San Antonio tras ronda de inspección que dejó “observaciones”

    Lo más leído

    1.
    Dos leyes y seis reglamentos: los pendientes del Mineduc de Cataldo a 22 días de la asunción de Arzola

    Dos leyes y seis reglamentos: los pendientes del Mineduc de Cataldo a 22 días de la asunción de Arzola

    2.
    Fiscal Aguilar alega por desafuero de Orrego en caso ProCultura: “Entendemos que hubo perjuicio al Estado”

    Fiscal Aguilar alega por desafuero de Orrego en caso ProCultura: “Entendemos que hubo perjuicio al Estado”

    3.
    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares

    “Chile necesita integrar bien los cuidados paliativos”: dos de cada tres personas con cáncer fallecen en sus hogares

    4.
    En busca de likes: la OPE baja la línea a los ministros de Kast con instructivo que advierte qué subir o no a sus redes

    En busca de likes: la OPE baja la línea a los ministros de Kast con instructivo que advierte qué subir o no a sus redes

    5.
    Cordero y otras autoridades evalúan positivamente el control biométrico que instaló Perú en la frontera con Chile

    Cordero y otras autoridades evalúan positivamente el control biométrico que instaló Perú en la frontera con Chile

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Rating del martes 17 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 17 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Contraloría detecta irregularidades en contratación de abogado e instruye sumario en Municipalidad de Tocopilla
    Chile

    Contraloría detecta irregularidades en contratación de abogado e instruye sumario en Municipalidad de Tocopilla

    Hombre fallece tras ser baleado y trasladado en un carro de supermercado a un recinto asistencial en Recoleta

    A tres semanas exactas del cambio de mando: Kast retoma su agenda y se prepara para llegar a La Moneda

    El dólar cae luego de varias jornadas al alza y a la espera de las minutas de la Fed
    Negocios

    El dólar cae luego de varias jornadas al alza y a la espera de las minutas de la Fed

    Histórica fábrica de neumáticos de Argentina cierra sus puertas y despide a cerca de mil empleados

    Lagarde dejaría la presidencia del Banco Central Europeo antes de finalizar su mandato

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito
    Tendencias

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    Con la copa del mundo incluida: la provocación de Otamendi a Vinícius tras su polémico cruce con Prestianni
    El Deportivo

    Con la copa del mundo incluida: la provocación de Otamendi a Vinícius tras su polémico cruce con Prestianni

    Duró dos días en el cargo: la razón que sacó al técnico griego Nikolaos Issaris de la banca de General Velásquez

    Marcelo Barticciotto dispara contra Gustavo Álvarez tras su paso por la U: “Está sobrevalorado”

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master
    Cultura y entretención

    El trío Gamuza cierra su gira de verano en Sala Master

    Festival de Viña 2026: mira la parrilla diaria aquí

    Bertie Carvel y El Caballero de los Siete Reinos: “El heroísmo puede existir en un mundo de cinismo implacable”

    ¿Al borde de la guerra? Estados Unidos aumenta la presión militar en Irán
    Mundo

    ¿Al borde de la guerra? Estados Unidos aumenta la presión militar en Irán

    Ucrania y Rusia acaban sin avances la segunda jornada de conversaciones en Ginebra

    Sanae Takaichi es reelegida como primera ministra de Japón tras arrasar en las elecciones de hace diez días

    Crema de choclo y albahaca con camarones
    Paula

    Crema de choclo y albahaca con camarones

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión