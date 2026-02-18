Delegado presidencial de La Araucanía: “Estamos entregando una región en mucho mejor condición que como la recibimos el 2021″

Eduardo Abdala, delegado presidencial de La Araucanía, abordó esta jornada las pocas semanas que quedan para el cambio de mando que se realizará el próximo 11 de marzo y cómo entregan la región a las próximas autoridades.

“Efectivamente ha sido un trabajo no solo difícil sino que además sostenido. Hemos tenido un resultado realmente importante en lo que tiene que ver con la reducción de la violencia rural”, sostuvo en conversación con Radio Agricultura.

“Recordar que en el año 2021 tuvimos cerca de mil eventos de violencia rural, y el año 2025, poco más de 250, lo que implica una condición bastante importante desde el punto de vista de cómo se ha avanzado en temas de seguridad en nuestra región”, detalló.

En esta línea, la autoridad regional manifestó que se sienten “realmente satisfechos” desde el punto de vista de la tarea que se ha realizado, “porque no solo tenemos datos que tienen que ver con seguridad, sino que en general todos nuestros indicadores han mejorado muchísimo”.

“Estamos entregando una Región de la Araucanía en mucho mejor condición que como la recibimos el año 2021 (...) los datos son muy decidores. En el caso de amenazas, el año 2021 teníamos 60 amenazas, el año 2025 tuvimos 20″, sostuvo. “En temas como las usurpaciones, se aprobó una ley, lo que permitió que nosotros pasáramos el año 2021 de 32 usurpaciones violentas, hasta el año 2025 que no tuvimos ninguna“.

Este, añadió, “es un trabajo sistémico que tiene tres componentes: el componente efectivamente de la seguridad, pero junto con eso también una mucho mayor inversión pública, y por otro lado también un avance importante en lo que es el diálogo político”.

En cuanto a las reuniones bilaterales previo al cambio de mando, y consultado sobre el encuentro que sostuvo con con el futuro delegado de la zona, Francisco Ljubetic, Abdala señaló que fue “una reunión protocolar donde pudimos conversar de manera genérica algunos temas que son relevantes para la región desde el punto de vista de lo que hemos hecho nosotros como gobierno, pero también cuáles son los énfasis que va a poner el futuro gobierno”.

“Fue una reunión muy muy grata, muy agradable”, desatcó.

Tras esto, señaló, están a la espera de un trabajo que van a realizar en conjunto “donde ya vamos a ir a los datos más duros”.

“Para nadie es un misterio de que en en campaña se exacerban las consignas, pero llegó el momento de hacer esta entrega, y esta entrega va a dar cuenta efectivamente de que la Región de la Araucanía hoy día en el año 2026 está en mucho mejor condición que La Araucanía del año 2022 que nos tocó recibir”,

En cuanto a si harán recomendaciones al futuro gobierno, Abdala sostuvo que esperan que la nueva autoridad y el nuevo gobierno “tomen aquellas cosas que han sido importantes que nos han llevado, como digo, a hoy día poder mostrar muy buenos números, y por cierto que haga las mejoras que estime conveniente”