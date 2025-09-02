Delincuente es abatido por Carabineros tras atropellar a un funcionario en Estación Central

La tarde de este martes, un delincuente fue abatido por Carabineros luego de atropellar a un funcionario de la institución.

El coronel Claudio Pavez, de la Prefectura Santiago Central, explicó que el sujeto evadió un control policial y posteriormente atropelló al funcionario.

A raíz de esta situación, Carabineros hizo uso de su arma de servicio y dio muerte al sujeto que, según explicó la autoridad, cuenta con un gran prontuario policial.

El funcionario fue trasladado hasta el hospital institucional donde se mantiene fuera de riesgo vital.