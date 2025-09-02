Delincuente es abatido por Carabineros tras atropellar a un funcionario en Estación Central
El sujeto había evadido un control policial, por lo que los funcionarios comenzaron una persecución controlada.
La tarde de este martes, un delincuente fue abatido por Carabineros luego de atropellar a un funcionario de la institución.
El coronel Claudio Pavez, de la Prefectura Santiago Central, explicó que el sujeto evadió un control policial y posteriormente atropelló al funcionario.
A raíz de esta situación, Carabineros hizo uso de su arma de servicio y dio muerte al sujeto que, según explicó la autoridad, cuenta con un gran prontuario policial.
El funcionario fue trasladado hasta el hospital institucional donde se mantiene fuera de riesgo vital.
