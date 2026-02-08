SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Delincuentes protagonizan fugaz asalto a tienda de telefonía en Mall Plaza Norte: es el segundo en dos meses

    El robo se concretó en solo minutos, con sujetos armados que huyeron en un vehículo con encargo por robo.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un violento y rápido robo con intimidación se registró durante la tarde de este domingo al interior del Mall Plaza Norte, en la comuna de Huechuraba, luego de que un grupo de delincuentes ingresara a una tienda WOM y ejecutara el ilícito en cuestión de minutos, generando momentos de alta tensión entre clientes y trabajadores.

    De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho ocurrió pasadas las 17.00 horas, cuando los sujetos llegaron hasta el centro comercial a bordo de una camioneta que mantenía encargo por robo.

    Portando lo que aparentaban ser armas de fuego, dos de los antisociales descendieron del vehículo y se dirigieron directamente a la sucursal de la empresa de telecomunicaciones.

    La tienda afectada se ubica en un boulevard cercano al sector de estacionamientos, condición que habría facilitado tanto el ingreso como la rápida huida del grupo.

    Una vez al interior del local, los asaltantes intimidaron a trabajadores y clientes, mientras comenzaban a sustraer diversos equipos celulares desde el área de ventas y dependencias internas de la tienda.

    En su escape, los delincuentes destruyeron una de las barreras o plumas de acceso del recinto comercial, sin que hasta ahora se reporten personas lesionadas.

    Cuatro sujetos armados y botín indeterminado

    Carabineros se constituyó en el lugar para realizar las primeras diligencias investigativas, estableciendo preliminarmente que cuatro sujetos a rostro cubierto participaron en el ilícito.

    Según primeros reportes, dos de ellos ingresaron portando armas cortas y largas, estas últimas similares a fusiles de asalto, lo que elevó el nivel de violencia del procedimiento.

    El capitán Carlos Cortés, de la 54ª Comisaría de Huechuraba, detalló que no se registraron robos a clientes ni a vendedores, precisando que el grupo sustrajo “una cantidad indeterminada de equipos celulares desde la bodega del interior de la tienda WOM”.

    Segundo asalto bajo la misma modalidad

    El hecho genera especial preocupación, ya que no es la primera vez que esta sucursal resulta afectada.

    Hace poco más de dos meses, el 25 de noviembre de 2025, la misma tienda fue asaltada por cinco individuos armados, bajo una modalidad prácticamente idéntica.

    En esa oportunidad, la investigación quedó a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), mientras que en el actual caso las diligencias continúan para dar con la identidad y paradero de los responsables, así como para establecer posibles vínculos entre ambos ilícitos.

    Más sobre:PolicialRobo con intimidaciónAsaltoMall Plaza NorteHuechurabaWOMNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast

    Capturan en Colombia a dos líderes de la banda delictual “La Empresa”: ambos son requeridos en Chile

    Embajador de EE.UU. por Visa Waiver: “No hay razones para sacar a Chile del programa”

    Excarcelan a Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado, tras más de ocho meses preso en Venezuela

    Irán amplía casi ocho años más de condena a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

    Lo más leído

    1.
    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    2.
    Incendio afecta a laboratorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile en La Pintana

    Incendio afecta a laboratorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile en La Pintana

    3.
    Por mujer que engañaba a damnificados: las recomendaciones del Minvu para evitar estafas asociadas a emergencias

    Por mujer que engañaba a damnificados: las recomendaciones del Minvu para evitar estafas asociadas a emergencias

    4.
    Hombre fallece ahogado en playa Caleta Abarca de Viña del Mar tras ser sacado del mar inconsciente por salvavidas

    Hombre fallece ahogado en playa Caleta Abarca de Viña del Mar tras ser sacado del mar inconsciente por salvavidas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte grande

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte grande

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast
    Chile

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast

    Delincuentes protagonizan fugaz asalto a tienda de telefonía en Mall Plaza Norte: es el segundo en dos meses

    Capturan en Colombia a dos líderes de la banda delictual “La Empresa”: ambos son requeridos en Chile

    Asociación de Aseguradores informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta
    Negocios

    Asociación de Aseguradores informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    Christian Garin se baja del ATP de Buenos Aires y da luces de su futuro en el circuito
    El Deportivo

    Christian Garin se baja del ATP de Buenos Aires y da luces de su futuro en el circuito

    Triunfazo del Betis sobre el Atlético de Madrid: Pellegrini se toma revancha en la casa de Simeone

    Con un polémico penal en el final: Manchester City remonta en la agonía ante Liverpool y sigue como escolta de Arsenal

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX
    Cultura y entretención

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral
    Mundo

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral

    Excarcelan a Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado, tras más de ocho meses preso en Venezuela

    Irán amplía casi ocho años más de condena a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra