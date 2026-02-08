Delincuentes protagonizan fugaz asalto a tienda de telefonía en Mall Plaza Norte: es el segundo en dos meses

Un violento y rápido robo con intimidación se registró durante la tarde de este domingo al interior del Mall Plaza Norte, en la comuna de Huechuraba, luego de que un grupo de delincuentes ingresara a una tienda WOM y ejecutara el ilícito en cuestión de minutos, generando momentos de alta tensión entre clientes y trabajadores.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho ocurrió pasadas las 17.00 horas, cuando los sujetos llegaron hasta el centro comercial a bordo de una camioneta que mantenía encargo por robo.

Portando lo que aparentaban ser armas de fuego, dos de los antisociales descendieron del vehículo y se dirigieron directamente a la sucursal de la empresa de telecomunicaciones.

La tienda afectada se ubica en un boulevard cercano al sector de estacionamientos, condición que habría facilitado tanto el ingreso como la rápida huida del grupo.

Una vez al interior del local, los asaltantes intimidaron a trabajadores y clientes, mientras comenzaban a sustraer diversos equipos celulares desde el área de ventas y dependencias internas de la tienda.

En su escape, los delincuentes destruyeron una de las barreras o plumas de acceso del recinto comercial, sin que hasta ahora se reporten personas lesionadas.

Cuatro sujetos armados y botín indeterminado

Carabineros se constituyó en el lugar para realizar las primeras diligencias investigativas, estableciendo preliminarmente que cuatro sujetos a rostro cubierto participaron en el ilícito.

Según primeros reportes, dos de ellos ingresaron portando armas cortas y largas, estas últimas similares a fusiles de asalto, lo que elevó el nivel de violencia del procedimiento.

El capitán Carlos Cortés, de la 54ª Comisaría de Huechuraba, detalló que no se registraron robos a clientes ni a vendedores, precisando que el grupo sustrajo “una cantidad indeterminada de equipos celulares desde la bodega del interior de la tienda WOM”.

Segundo asalto bajo la misma modalidad

El hecho genera especial preocupación, ya que no es la primera vez que esta sucursal resulta afectada.

Hace poco más de dos meses, el 25 de noviembre de 2025, la misma tienda fue asaltada por cinco individuos armados, bajo una modalidad prácticamente idéntica.

En esa oportunidad, la investigación quedó a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), mientras que en el actual caso las diligencias continúan para dar con la identidad y paradero de los responsables, así como para establecer posibles vínculos entre ambos ilícitos.