Delincuentes roban más de $150 millones desde vehículo de valores en Puente Alto

La tarde de este lunes, un vehículo de transporte de valores de la empresa Brinks fue víctima de un robo avaluado en más de $150 millones en la comuna de Puente Alto, en la zona suroriente de la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 17.00 horas en la intersección de avenida Domingo Tocornal con calle Don José. En ese lugar, los trabajadores que trasladaban dinero fueron interceptados por un grupo de al menos tres sujetos, quienes los intimidaron y sustrajeron el cuantioso monto, además de chalecos antibala y teléfonos celulares.

Según Carabineros, durante el atraco los delincuentes lesionaron a los trabajadores y los retuvieron para concretar el robo.

A raíz de lo ocurrido, personal de la Fiscalía Metropolitana Sur se trasladó hasta el lugar y ordenó las primeras diligencias investigativas a la Policía de Investigaciones (PDI).

El fiscal Juan Cheuquiante informó que se mantienen diligencias en desarrollo para identificar a los autores y recuperar el dinero. “Estamos tomando declaración a las víctimas de este hecho, recabando antecedentes. Si bien es cierto ellos son trabajadores de una empresa de transportes y no portaban armas, el actuar de estos sujetos, que usaron armas aparentemente de fuego, logró una intimidación mayor en ellos”, explicó.

El persecutor añadió que la intimidación permitió a los sujetos acceder al camión y trasladarse a un segundo punto, donde se realizó el traspaso del dinero a otro vehículo.

“El vehículo aún no ha sido manipulado, esperamos a los peritos de la PDI, quienes vienen al lugar para poder levantar evidencia relevante, huellas dactilares, muestras de ADN, entre otras”, agregó.

Según los antecedentes recabados, el dinero “fue trasvasijado a otro vehículo de similares características”, el que hasta ahora no ha sido ubicado.

Asimismo, se realizan diligencias con representantes de la empresa para determinar si el camión afectado seguía una ruta previamente establecida al momento del asalto.

Por su parte, el subprefecto de la PDI Daniel León, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Sur, detalló que se investiga un delito de robo con violencia perpetrado por tres sujetos con el rostro cubierto, quienes portaban armas de fuego.

“Estos habrían intimidado a dos de las víctimas que se encontraban en el furgón que transportaba el dinero. Los sujetos se movilizaban en un vehículo de similares características, de color claro, y se dieron a la fuga con el dinero”, indicó.

El oficial agregó que los antisociales vestían ropa oscura y escaparon en un vehículo similar a una camioneta Peugeot Partner.

La tarde de este lunes, un vehículo de transporte de valores de la empresa Brinks fue víctima de un robo valorado en más de $150 millones, en la comuna de Puente Alto, en la zona suroriente de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 17 horas en avenida Domingo Tocornal con calle Don José, luego de que los trabajadores transportaran dinero por la referida comuna, cuando fueron interceptados por un grupo de, al menos tres sujetos, para luego intimidarlos y sustraerles el cuantioso monto, chalecos antibala y celulares, además de retenerlos para concretar el robo.

Según Carabineros durante el atraco, los delincuentes lesionaron a los trabajadores.

Lo anterior motivó que hasta la zona se trasladaran desde la Fiscalía Metropolitana Sur, quien ordenó las primeras diligencias investigativas a la Policía de Investigaciones.

El fiscal Juan Cheuquiante informó que hay diligencias en desarrollo en la zona, que permitan individualizar a los autores del robo y recuperar el dinero.

“Estamos tomando declaración a las víctimas de este hecho, recabando antecedentes. Si bien es cierto ellos son trabajadores de una empresa de transportes y no portaban armas y el actuar de estos sujetos, que usaron armas aparentemente de fuego, logró una intimidación mayor en ellos”, afirmó el fiscal, lo que causó que las víctimas se detuvieran y les permitieran el acceso al camión, para trasladarse a un segundo punto, donde se hizo el cambio del cargamento a otro vehículo.

“El vehículo (afectado) aún no ha sido manipulado, esperamos a los peritos de la PDI, quienes vienen al lugar para poder levantar evidencia relevante, huellas dactilares, muestras de ADN, entre otras”, agregó el persecutor.

Según los antecedentes hasta ahora, los sujetos sustrajeron el dinero, “el cual fue trasvasijado a otro vehículo de similares características”, móvil que aún no ha sido encontrado, sostuvo Cheuquiante.

Asimismo, se trabajaba en entrevistarse con representantes de la empresa, para conocer si el camión afectado seguía una ruta establecida o no al momento del atraco.

El subprefecto Daniel León, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Sur, detalló que se trabaja en el delito de robo con violencia perpetrado por tres sujetos con sus rostros cubiertos, que portaban armas de fuego.

“Estos habrían intimidado a dos de las víctimas que se encontraban en el furgón (que transportaba el dinero). Los tipos se movilizaban en un furgón de similares características de color claro, y se dieron a la fuga con el dinero del furgón (de valores)”, agregó León.

Sobre los antisociales, el subprefecto detalló que actuaron con sus rostros cubiertos y usaban vestimentas oscuras, además de movilizarse en un vehículo similar a una camioneta Peugeot Partner, en la cual escaparon.