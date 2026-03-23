SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Delincuentes roban más de $150 millones desde vehículo de valores en Puente Alto

    Los asaltantes actuaron con armas de fuego, sustrajeron el dinero y escaparon en un vehículo de similares características al furgón afectado.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Foto: Referencial.

    La tarde de este lunes, un vehículo de transporte de valores de la empresa Brinks fue víctima de un robo avaluado en más de $150 millones en la comuna de Puente Alto, en la zona suroriente de la Región Metropolitana.

    De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 17.00 horas en la intersección de avenida Domingo Tocornal con calle Don José. En ese lugar, los trabajadores que trasladaban dinero fueron interceptados por un grupo de al menos tres sujetos, quienes los intimidaron y sustrajeron el cuantioso monto, además de chalecos antibala y teléfonos celulares.

    Según Carabineros, durante el atraco los delincuentes lesionaron a los trabajadores y los retuvieron para concretar el robo.

    A raíz de lo ocurrido, personal de la Fiscalía Metropolitana Sur se trasladó hasta el lugar y ordenó las primeras diligencias investigativas a la Policía de Investigaciones (PDI).

    El fiscal Juan Cheuquiante informó que se mantienen diligencias en desarrollo para identificar a los autores y recuperar el dinero. “Estamos tomando declaración a las víctimas de este hecho, recabando antecedentes. Si bien es cierto ellos son trabajadores de una empresa de transportes y no portaban armas, el actuar de estos sujetos, que usaron armas aparentemente de fuego, logró una intimidación mayor en ellos”, explicó.

    El persecutor añadió que la intimidación permitió a los sujetos acceder al camión y trasladarse a un segundo punto, donde se realizó el traspaso del dinero a otro vehículo.

    “El vehículo aún no ha sido manipulado, esperamos a los peritos de la PDI, quienes vienen al lugar para poder levantar evidencia relevante, huellas dactilares, muestras de ADN, entre otras”, agregó.

    Según los antecedentes recabados, el dinero “fue trasvasijado a otro vehículo de similares características”, el que hasta ahora no ha sido ubicado.

    Asimismo, se realizan diligencias con representantes de la empresa para determinar si el camión afectado seguía una ruta previamente establecida al momento del asalto.

    Por su parte, el subprefecto de la PDI Daniel León, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Sur, detalló que se investiga un delito de robo con violencia perpetrado por tres sujetos con el rostro cubierto, quienes portaban armas de fuego.

    “Estos habrían intimidado a dos de las víctimas que se encontraban en el furgón que transportaba el dinero. Los sujetos se movilizaban en un vehículo de similares características, de color claro, y se dieron a la fuga con el dinero”, indicó.

    El oficial agregó que los antisociales vestían ropa oscura y escaparon en un vehículo similar a una camioneta Peugeot Partner.

    La tarde de este lunes, un vehículo de transporte de valores de la empresa Brinks fue víctima de un robo valorado en más de $150 millones, en la comuna de Puente Alto, en la zona suroriente de la Región Metropolitana.

    De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 17 horas en avenida Domingo Tocornal con calle Don José, luego de que los trabajadores transportaran dinero por la referida comuna, cuando fueron interceptados por un grupo de, al menos tres sujetos, para luego intimidarlos y sustraerles el cuantioso monto, chalecos antibala y celulares, además de retenerlos para concretar el robo.

    Según Carabineros durante el atraco, los delincuentes lesionaron a los trabajadores.

    Lo anterior motivó que hasta la zona se trasladaran desde la Fiscalía Metropolitana Sur, quien ordenó las primeras diligencias investigativas a la Policía de Investigaciones.

    El fiscal Juan Cheuquiante informó que hay diligencias en desarrollo en la zona, que permitan individualizar a los autores del robo y recuperar el dinero.

    “Estamos tomando declaración a las víctimas de este hecho, recabando antecedentes. Si bien es cierto ellos son trabajadores de una empresa de transportes y no portaban armas y el actuar de estos sujetos, que usaron armas aparentemente de fuego, logró una intimidación mayor en ellos”, afirmó el fiscal, lo que causó que las víctimas se detuvieran y les permitieran el acceso al camión, para trasladarse a un segundo punto, donde se hizo el cambio del cargamento a otro vehículo.

    “El vehículo (afectado) aún no ha sido manipulado, esperamos a los peritos de la PDI, quienes vienen al lugar para poder levantar evidencia relevante, huellas dactilares, muestras de ADN, entre otras”, agregó el persecutor.

    Según los antecedentes hasta ahora, los sujetos sustrajeron el dinero, “el cual fue trasvasijado a otro vehículo de similares características”, móvil que aún no ha sido encontrado, sostuvo Cheuquiante.

    Asimismo, se trabajaba en entrevistarse con representantes de la empresa, para conocer si el camión afectado seguía una ruta establecida o no al momento del atraco.

    El subprefecto Daniel León, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Sur, detalló que se trabaja en el delito de robo con violencia perpetrado por tres sujetos con sus rostros cubiertos, que portaban armas de fuego.

    “Estos habrían intimidado a dos de las víctimas que se encontraban en el furgón (que transportaba el dinero). Los tipos se movilizaban en un furgón de similares características de color claro, y se dieron a la fuga con el dinero del furgón (de valores)”, agregó León.

    Sobre los antisociales, el subprefecto detalló que actuaron con sus rostros cubiertos y usaban vestimentas oscuras, además de movilizarse en un vehículo similar a una camioneta Peugeot Partner, en la cual escaparon.

    Más sobre:PolicialPDIBrinksPuente Alto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de San Miguel confirma propuesta de fiscal judicial y abre cuaderno de remoción contra Sergio Yáber

    A 50 años del golpe en Argentina: Martín Balza critica a Jorge Videla y califica acción como la “más sangrienta y criminal de nuestra historia”

    Adujo que padece cáncer y actuó por necesidad: en prisión preventiva sujeto que intentó robar banco en Providencia

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    “Yo no tengo rencillas con nadie”: Steinert aborda salida de Consuelo Peña de la PDI tras dudas por su rol en la remoción

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    Lo más leído

    1.
    Subsecretario de Justicia sostiene que decisión de Kast respecto a indultos “va a provocar unidad, a provocar reencuentro”

    Subsecretario de Justicia sostiene que decisión de Kast respecto a indultos “va a provocar unidad, a provocar reencuentro”

    2.
    “Yo no tengo rencillas con nadie”: Steinert aborda salida de Consuelo Peña de la PDI tras dudas por su rol en la remoción

    “Yo no tengo rencillas con nadie”: Steinert aborda salida de Consuelo Peña de la PDI tras dudas por su rol en la remoción

    3.
    Cadem: aprobación del Presidente Kast cae seis puntos y llega a 51%

    Cadem: aprobación del Presidente Kast cae seis puntos y llega a 51%

    4.
    Mujer vinculada a amenazas contra menor con síndrome de down es detenida en Talcahuano

    Mujer vinculada a amenazas contra menor con síndrome de down es detenida en Talcahuano

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Servicios

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año?

    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año?

    Corte de San Miguel confirma propuesta de fiscal judicial y abre cuaderno de remoción contra Sergio Yáber
    Chile

    Corte de San Miguel confirma propuesta de fiscal judicial y abre cuaderno de remoción contra Sergio Yáber

    Delincuentes roban más de $150 millones desde vehículo de valores en Puente Alto

    Adujo que padece cáncer y actuó por necesidad: en prisión preventiva sujeto que intentó robar banco en Providencia

    El precio del cobre anotó su segundo peor valor del año tras guerra en Medio Oriente
    Negocios

    El precio del cobre anotó su segundo peor valor del año tras guerra en Medio Oriente

    Presidente del BCI, Ignacio Yarur, resalta la importancia de la rentabilidad de las empresas, pero con “cohesión social”

    FNE inicia investigación por la adquisición de Klap por parte de Itaú

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio
    Tendencias

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Qué se sabe del accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York que dejó dos fallecidos y decenas de heridos

    Contra el público chileno: revisa la polémica reacción de Alex Michelsen tras vencer a Alejandro Tabilo en Miami
    El Deportivo

    Contra el público chileno: revisa la polémica reacción de Alex Michelsen tras vencer a Alejandro Tabilo en Miami

    Alejandro Tabilo es eliminado tras la remontada de Alex Michelsen en el Masters 1000 de Miami

    Repasa la derrota de Alejandro Tabilo frente a Alex Michelsen por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica
    Tecnología

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    WWDC26 ya tiene fecha: Apple presentará sus innovaciones en IA y software

    Diego Fuentes, director del filme Matapanki: “Para mí es importante retratar a los freaks, olvidados o fuera del margen”
    Cultura y entretención

    Diego Fuentes, director del filme Matapanki: “Para mí es importante retratar a los freaks, olvidados o fuera del margen”

    “Caviar (Basura)”: Entrópica lanza su nuevo single junto a Cecilia Aguayo

    Dwayne Johnson luce una melena en el trailer del live action de Moana

    A 50 años del golpe en Argentina: Martín Balza critica a Jorge Videla y califica acción como la “más sangrienta y criminal de nuestra historia”
    Mundo

    A 50 años del golpe en Argentina: Martín Balza critica a Jorge Videla y califica acción como la “más sangrienta y criminal de nuestra historia”

    Los pasos en falso de Trump en la guerra contra Irán

    Presidente de Bolivia en el Día del Mar: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración”

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión