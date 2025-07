Delpiano califica de “imprudencia” vuelo de Ethan Guo a la Antártica y señala que este sigue allí debido a que “no tenemos vuelos en este momento”

Durante la mañana de este jueves 24 de julio, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió al estado de Ethan Guo, el joven piloto que voló a la antártica en su propia avioneta, apuntando que este sigue en el lugar porque no hay vuelos que lo puedan traer al continente.

En conversación con Radio Polar, es que la ministra señaló que “el arraigo era aquí en Punta Arenas, pero como no puede salir desde allá, que no tenemos vuelo en este momento, ni siquiera hay una línea de vuelos privados, que no han estado volando por razones climáticas, etcétera”.

“Él no es que esté detenido, no está preso, está más bien retenido en la Antártica, más que detenido", expresó Delpiano.

La ministra, además apuntó que la orden de arraigo se mantendrá mientras no se investiguen todos los antecedentes, a la vez que señaló que este será transportado a Punta Arenas cuando se pueda. "Lo van a traer acá, pero eso será cuando viaje alguna nave para llevar provisiones, elementos a la base, ahí podrá salir él”.

A pesar de esto, según expresó, “lo que sí va a quedar retenido es su avión, porque el avión no tiene condiciones, todos los protocolos”.

En la ocasión, Delpiano además cuestionó la hazaña del joven piloto apuntando que fue una “imprudencia” y que puso en riesgo su vida y la de otros.

“Es una imprudencia que uno la piensa porque es muy joven, pero la verdad es que arriesgó su vida, absolutamente, y al arriesgar su vida quiero decir que también pone en peligro a otras personas, porque habría tenido que salir un buque a buscarlo, gastar una cantidad enorme de combustible, buscando esta nave que podría haber caído en el mar de Drake, etcétera”.

“Entonces no es un juego llegar hasta la Antártica, y sobre todo cuando usted tiene permiso para sobrevolar Punta Arenas, ese era el permiso real que había”, mencionó la ministra.