SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Denuncias por discriminación en el ámbito escolar aumentan un 67% en apenas dos años

Un informe de la Superintendencia de Educación sobre los hechos que se denunciaron en los últimos 10 años, da cuenta de cómo diversos fenómenos que entorpecen la convivencia escolar han ido ganando terreno.

Roberto GálvezPor 
Roberto Gálvez

La Superintendencia de Educación realizó un informe que será presentado a fin de mes consolidando las denuncias recibidas entre 2014 y 2024, y que tienen relación con el sistema escolar chileno. Ahí, entre otras cosas, se determinó que el ámbito de la convivencia escolar concentra casi siete de cada diez denuncias anuales, transformándose en la principal preocupación de las comunidades educativas, pero con fenómenos específicos, como la discriminación, que van al alza.

Y es que posterior a la pandemia y tal como han advertido diversos expertos, los conflictos fueron mutando y reflejando, según el propio ente fiscalizador, una conflictividad escolar y parvularia más diversa y compleja.

Y es que aunque el maltrato a estudiantes sigue siendo la subtemática con mayor volumen, con 7.967 casos en 2024, su participación en el ámbito de la convivencia disminuyó del 63% en 2022 al 57% en 2024. Esto implica, indefectiblemente, que otros fenómenos ganaron terreno.

La discriminación es uno de ellos, justo en momentos en que Chile atraviesa un fenómeno migratorio relevante y que la matrícula extranjera en los colegios crece de forma sostenida. De hecho, acorde al informe, la discriminación es lo que muestra el cambio más marcado en términos de denuncias: en apenas dos años aumentó un 67%. Pasó de 1.220 casos en 2022 -7,5% de las denuncias-, a 2.039 en 2024, lo que implica un 10,7% de los casos.

“Estas cifras agrupan tanto situaciones entre estudiantes, que requieren un abordaje formativo, como aquellas que involucran a personas adultas, que pueden tener una naturaleza distinta”, contextualiza Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020, quien ahonda en que “cuando un caso de discriminación llega a una denuncia formal, significa que no se contaban con las herramientas suficientes para abordarlo a tiempo. Por eso es clave fortalecer las capacidades de toda la comunidad, estudiantes y adultos, para prevenir estas situaciones, actuar con oportunidad y promover una convivencia basada en el respeto y la inclusión”.

Y suma: “También es deseable que estas situaciones puedan resolverse dentro del propio establecimiento (...), evitando así que escalen a procesos administrativos externos, que muchas veces recargan innecesariamente a los equipos”.

Por su parte, Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, organización enfocada al desarrollo de la infancia, asevera que este aumento puede estar evidenciando el incremento de un conjunto de causas individuales, estructurales y comunitarias. “El comportamiento en la niñez se construye en interacción con la familia, la escuela y la comunidad”, señala.

“La violencia y la discriminación se refuerzan cuando múltiples sistemas presentan factores de riesgo de manera simultánea, como lo que se dio -pospandemia- con la agudización de problemas de salud mental en niños, niñas y adolescentes sin atención temprana, el déficit de apoyo a la crianza en contextos de cambios sociales y culturales, la normalización de ambientes violentos en los entornos de la niñez y un bajo desarrollo de habilidades sociales y de resolución pacífica de conflictos en el entorno escolar”, se extiende Sánchez.

Adicionalmente, cierra, también influyen los desafíos propios de la convivencia intercultural con el aumento de la matrícula migrante, “que no pocas veces conlleva elementos de estigmatización y prejuicios. Es por ello que el aumento de la discriminación escolar debe abordarse como un sistema, necesita de políticas públicas coherentes, recursos adecuados y corresponsabilidad entre el Estado, las escuelas, las familias y las comunidades”.

En el análisis de la superintendencia también se destaca el ciberacoso, muy en línea con el rápido avance que la tecnología está teniendo en el sistema educativo. Este fenómeno presenta alzas interanuales del 11% en 2023 y del 7% en 2024.

Esto demuestra, a ojos de la superintendencia, que aunque el conflicto físico y psicológico tradicional persiste, la conflictividad escolar se ha extendido a otras problemáticas, lo que exige respuestas diferenciadas.

“Las nuevas temáticas de convivencia no solo apuntan a un número mayor o menor de denuncias. También hablan de una mayor complejización de las denuncias, ya que, positivamente, la norma también ha ido ampliando la protección de derechos en las comunidades educativas. En ese sentido, la superintendencia ha desarrollado nuevos procesos de gestión y acompañamiento, más acordes al actual escenario y que no solo apunten a un acto fiscalizador o sancionatorio”, se extiende la superintendenta, Loreto Orellana.

Otros datos del informe señalan que el maltrato hacia miembros adultos de la comunidad educativa (el 3,8% de las denuncias de convivencia en 2024), duplicaron su volumen desde 2022, con incrementos interanuales del 41% entre 2022 y 2023, y del 22% entre 2023 y 2024. Asimismo, las denuncias asociadas a autismo crecieron un 149%, pasando de 723 casos en 2022 a 1.799 en 2024.

En la entidad fiscalizadora señalan que tener casos más diversos implica un abordaje técnico cada vez más especializado.

“Estamos implementando nuevos enfoques que priorizan la prevención y la gestión colaborativa de conflictos. Estamos seguros de que esto tendrá efectos muy positivos. Lo que buscamos es que las comunidades educativas gestionen conflictos internos a través del diálogo y la mediación y que esos aprendizajes se queden en los establecimientos y refuercen el rol formador de la escuela para la vida en sociedad”, añade la superintendenta, en cuya institución han apuntado a la gestión colaborativa de conflictos como parte de los nuevos procesos que se están utilizando y que se han aplicado -con éxito, acorde a la institución- en planes piloto en las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso y Metropolitana.

Más sobre:EducaciónSuperintendencia de EducaciónDenunciasViolencia escolar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Defensoría contraataca y pide al fiscal nacional inhabilitar a Armendáriz y Jacir en arista de caso Monsalve

Boric reitera dardo contra postura de Trump sobre cambio climático durante cumbre en Nueva York

Parisi, ME-O y Mayne-Nicholls dan visto bueno a postulación de Bachelet a la ONU, pero Artés no

Retraso en entrega del programa de Jeannette Jara reabre cuestionamientos en el oficialismo

Carrefour define las 4 mejores ofertas por operación argentina: Cencosud pasaría a la siguiente fase

Rubio y Lavrov reafirman su “interés mutuo” en encontrar una “solución pacífica” al conflicto ucraniano

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

4.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

5.
Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

La trama detrás del femicidio que terminó con el agresor quitándose la vida luego de saltar desde el piso 11 de un edificio
Chile

La trama detrás del femicidio que terminó con el agresor quitándose la vida luego de saltar desde el piso 11 de un edificio

Defensoría contraataca y pide al fiscal nacional inhabilitar a Armendáriz y Jacir en arista de caso Monsalve

Boric reitera dardo contra postura de Trump sobre cambio climático durante cumbre en Nueva York

Carrefour define las 4 mejores ofertas por operación argentina: Cencosud pasaría a la siguiente fase
Negocios

Carrefour define las 4 mejores ofertas por operación argentina: Cencosud pasaría a la siguiente fase

Contraloría da luz verde a la ley de permisos sectoriales y queda lista para su promulgación

Latam Airlines anuncia quinta venta secundaria de acciones

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado
Tendencias

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

“Debemos irnos todos”: Ángel Maulén pide la renuncia de Aníbal Mosa y de todo el directorio por la crisis de Colo Colo
El Deportivo

“Debemos irnos todos”: Ángel Maulén pide la renuncia de Aníbal Mosa y de todo el directorio por la crisis de Colo Colo

Antony salva el honor de un perdido Betis que empata con Nottingham Forest en el estreno de la Europa League

Miguel Ángel Russo es internado por tercera vez en un mes y preocupa en Boca Juniors

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú
Finde

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
Cultura y entretención

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)

Rubio y Lavrov reafirman su “interés mutuo” en encontrar una “solución pacífica” al conflicto ucraniano
Mundo

Rubio y Lavrov reafirman su “interés mutuo” en encontrar una “solución pacífica” al conflicto ucraniano

Netanyahu lamenta la “rendición” de algunos líderes ante “terrorismo” e insiste en que no habrá Estado palestino

De yihadista a estadista: el debut en sociedad del líder sirio Ahmed al-Sharaa en la ONU

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?