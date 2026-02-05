SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Desafío reparará escuelas y sedes vecinales con los primeros $ 6 mil millones recaudados por incendios del sur

    La ONG llegó casi al 33% de su meta final para cooperar con los damnificados, concentrando los recursos de esta primera etapa, principalmente en infraestructura educativa y comunitaria.

    Por 
    Sofía Álvarez

    Los incendios forestales en la zona centro-sur, que llegaron a las 34.664 hectáreas consumidas entre Ñuble y Biobío, dejaron a su paso 4.547 hogares destruidos entre las mismas regiones mencionadas, con 2.996 de ellos concentrados en la comuna de Penco, según las fichas FIBE. Es en este escenario de pérdida material que Desafío Levantemos Chile está dando a conocer el destino de su primera recaudación para atender las necesidades estructurales de los afectados.

    Dentro de los $ 20 mil millones que espera recaudar para las regiones damnificadas, la ONG superó los $ 6 mil millones en esta primera etapa, en alianza con Banco de Chile para la campaña “Desafío Levantemos el Sur”. El monto obtenido corresponde en parte a donaciones de empresas y a los aportes durante una transmisión online de la organización que se realizó el pasado 29 de enero durante 5 horas. Esa instancia, que contó con la participación de figuras como Puma Rodríguez, Los Vázquez y Polimá Westcoast, entre varios artistas y rostros televisivos adicionales, recaudó $ 6.477.969.047.

    Este primer cómputo se destinará mayoritariamente a levantar infraestructura comunitaria, principalmente para iniciativas de educación, buscando evitar la pérdida del año escolar, según ha explicado la organización. Y es que de acuerdo con un balance entregado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, siete establecimientos educacionales fueron destruidos por las llamas en la región del Biobío, considerando cuatro jardines infantiles y tres establecimientos de enseñanza básica y media, que en total involucra a más de 760 niños, niñas y adolescentes. “El principal objetivo es que los niños vuelvan a clase en marzo”, explica Nicolás Birrell, presidente de Desafío Levantemos Chile.

    El monto obtenido hasta la fecha será dirigido a instituciones modulares -que son de emergencia-, y definitivas “de altísimo estándar, completamente equipadas”, de acuerdo con la autoridad de la organización. Serán construidos dos jardines en Penco: uno modular y otro definitivo. En Tomé, específicamente en Punta de Parra, está comprometida como proyecto la instalación de módulos para una escuela. La habilitación se llevará a cabo en conjunto a las autoridades locales e instituciones pertinentes.

    Asimismo, en esta primera etapa se consideran sedes comunitarias “que son el punto neurálgico de la comunidad”, de acuerdo con Birrell. Por lo mismo, los fondos también estarán destinados al apoyo en la edificación de dos sedes definitivas: una de adulto mayor en Tomé y otro espacio en Villa Italia para actividades como talleres laborales, clubes y conjuntos folklóricos, entre otros.

    A la fecha, la organización ha entregado en terreno cerca de 560 kits para los damnificados: 150 de remoción de escombros, 110 de alimentos, más de 170 de limpieza y 130 de higiene personal. En paralelo han distribuido 100 tarjetas de reconstrucción por un monto cercano a los $ 2.500.000 cada una, para que las familias que no sufrieron pérdida total en sus viviendas puedan adquirir materiales y herramientas para la reconstrucción.

    ¿Qué sigue?

    “Esto es una emergencia muy dinámica que todavía no termina. Todo lo contrario, está recién empezando: se requieren muchísimos recursos para escuelas, casas, colegios, jardines infantiles, sociales, para el emprendimiento, para los centros de salud, los centros asistenciales”, declara el presidente de Desafío Levantemos Chile.

    La campaña de recaudación permanece abierta, para apoyar la construcción de un liceo definitivo en Ríos de Chile, un Cecosf (Centros Comunitarios de Salud Familiar) en Penco y sedes vecinales nuevas, que todavía no están definidas. Sumado a esto, buscan ayudar a los emprendedores que sufrieron pérdidas de sus talleres o negocios y aumentar la distribución de tarjetas de reconstrucción.

    Además, Birrell recalca que “con los títulos más claros y los de los papeles, nos podemos lanzar en conjunto con el gobierno a hacer las viviendas definitivas en el menor tiempo posible”.

