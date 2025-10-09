SUSCRÍBETE
Nacional

Desalojo campamento Dignidad: alcalde de La Florida sostiene que cualquier intento de reinstalarse “va a ser demolido de inmediato”

Daniel Reyes además sostuvo que el operativo, que se extenderá por varios días, se está desarrollando con normalidad.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Desalojo del Campamento Dignidad. Foto: Carabineros.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, se refirió al desalojo del campamento Dignidad señalando que cualquier intento de reinstalarse será demolido de inmediato.

Mientras se realizan los trabajos de demolición, Reyes señaló que “cualquier persona que tenga siquiera un interés remoto de volver a instalarse ahí, su construcción va a ser demolida de inmediato”.

En la ocasión, el alcalde además abordó el avance de los trabajos señalando que “del total de las 196 casas que se encuentran afectadas en esta faja de 30 metros llevamos algo así del orden de 150 metros lineales, eso quiere decir que estamos hablando del orden de 35, 40 viviendas”.

Añadió que “en una primera etapa el desarrollo es un poco más lento por cuanto ustedes pudieron ver que la zona de trabajo básicamente es un poquito compleja porque además estamos en la ribera de la quebrada, pero esperamos ya que una vez que tengamos desocupada esa área el avance pueda ser mucho mayor”.

Se espera que los trabajos en el lugar se extiendan por varios días.

En la ocasión, Reyes se refirió además al desalojo señalando que “aquellas personas que verdaderamente tienen una necesidad y buscan una solución habitacional se han sometido a los catastros que ha desarrollado la municipalidad en conjunto con Serviu”.

En el lugar, se encuentran alrededor de 300 carabineros de distintas reparticiones y más de 400 funcionarios municipales.

“El operativo se desarrolla en completa normalidad y nuestro equipo sigue avanzando”, señaló el alcalde.

