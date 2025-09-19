Desarticulan red de tráfico de drogas en Talagante: operativo deja nueve personas detenidas

Un operativo del Equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim)Talagante permitió la detención de nueve personas, entre ellas dos adolescentes y dos mujeres, en la comuna de Talagante, tras la intervención policial.

En ese sentido, se realizaron allanamientos en nueve viviendas, de las cuales cinco se encontraban en el campamento Nuevo Amanecer.

Según el subprefecto Hugo Cuevas, jefe de la Bicrim Talagante de la Policía de Investigaciones (PDI), “durante el operativo se incautaron cocaína base, resina de cannabis y tusi, avaluadas en más de $8.000.000″.

Asimismo, se requisaron cuatro armas de fuego, municiones, cámaras de vigilancia, y ocho teléfonos celulares, además de diversos elementos utilizados para la dosificación de la droga y $840.000 en efectivo.

“El procedimiento permitió sacar de circulación un importante foco de droga en la comuna”, destacó Cuevas.

Los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Talagante para su control de detención.