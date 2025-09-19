SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Desarticulan red de tráfico de drogas en Talagante: operativo deja nueve personas detenidas

Funcionarios de la PDI incutaron múltiples estupefacientes, además de armas de fuego y dinero en efectivo.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

Un operativo del Equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim)Talagante permitió la detención de nueve personas, entre ellas dos adolescentes y dos mujeres, en la comuna de Talagante, tras la intervención policial.

En ese sentido, se realizaron allanamientos en nueve viviendas, de las cuales cinco se encontraban en el campamento Nuevo Amanecer.

Según el subprefecto Hugo Cuevas, jefe de la Bicrim Talagante de la Policía de Investigaciones (PDI), “durante el operativo se incautaron cocaína base, resina de cannabis y tusi, avaluadas en más de $8.000.000″.

Asimismo, se requisaron cuatro armas de fuego, municiones, cámaras de vigilancia, y ocho teléfonos celulares, además de diversos elementos utilizados para la dosificación de la droga y $840.000 en efectivo.

Además de dinero en efectivo, armas de fuego, municiones, cámaras de vigilancia, ocho teléfonos celulares y otros elementos utilizados para la dosificación de drogas, con un avalúo superior a los 8 millones de pesos. Asimismo, se recuperaron 840 mil pesos en efectivo.

“El procedimiento permitió sacar de circulación un importante foco de droga en la comuna”, destacó Cuevas.

Los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Talagante para su control de detención.

Lee también:

Más sobre:TalaganteOperativoPDIDrogasMT-0

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Comandante en Jefe del Ejército por casos de narcotráfico en FF.AA.: “Son delincuentes que nos han traicionado”

Kaiser y Parisi asisten a la Parada Militar: destacan la importancia del desfile y abordan compra de F-16 por Perú

“Espero que vuelva”: Jimmy Fallon se pronuncia sobre suspensión de programa de Jimmy Kimmel

Balance vial de Fiestas Patrias: seis fallecidos y más de 160 accidentes de tránsito

¿Qué es Sifron? El sistema de resguardo de fronteras que le costó al gobierno 13 millones de dólares

El adiós del general Iturriaga en su última Parada Militar como comandante en Jefe del Ejército

Lo más leído

1.
General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

2.
Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

3.
Prefijos por spam: retail financiero acusa caída de 40% en contactos de llamadas de cobranza y alerta efecto en crédito

Prefijos por spam: retail financiero acusa caída de 40% en contactos de llamadas de cobranza y alerta efecto en crédito

4.
A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

5.
Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuáles comercios pueden atender durante el feriado del viernes 19 de septiembre

Cuáles comercios pueden atender durante el feriado del viernes 19 de septiembre

Comandante en Jefe del Ejército por casos de narcotráfico en FF.AA.: “Son delincuentes que nos han traicionado”
Chile

Comandante en Jefe del Ejército por casos de narcotráfico en FF.AA.: “Son delincuentes que nos han traicionado”

Kaiser y Parisi asisten a la Parada Militar: destacan la importancia del desfile y abordan compra de F-16 por Perú

Balance vial de Fiestas Patrias: seis fallecidos y más de 160 accidentes de tránsito

Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”
Negocios

Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

En dos años y medio impuesto al lujo recauda menos de la mitad de lo que se estimó anualmente en proyecto original

Chile se posiciona como líder en América Latina en penetración de los malls

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias
Tendencias

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

“Sería un orgullo”: Gabriel Suazo confiesa su ilusión de ver a Manuel Pellegrini en la banca de la Roja
El Deportivo

“Sería un orgullo”: Gabriel Suazo confiesa su ilusión de ver a Manuel Pellegrini en la banca de la Roja

A un triunfo del top 100: Alejandro Tabilo vence al 30 del mundo y se mete en los cuartos de final del ATP de Chengdú

“Incertidumbre a la vuelta”: la reacción de la prensa peruana tras el empate de la U ante Alianza en Lima

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

“Espero que vuelva”: Jimmy Fallon se pronuncia sobre suspensión de programa de Jimmy Kimmel
Cultura y entretención

“Espero que vuelva”: Jimmy Fallon se pronuncia sobre suspensión de programa de Jimmy Kimmel

Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy

Los mejores libros chilenos del siglo XXI

Israel anuncia ofensiva “sin precedentes” en Gaza: muertos desde el inicio de la incursión terrestre rozan los 2 mil
Mundo

Israel anuncia ofensiva “sin precedentes” en Gaza: muertos desde el inicio de la incursión terrestre rozan los 2 mil

Maduro envía militares para colaborar en el entrenamiento de la población en el uso de armas

Trump afirma que hablará sobre comercio y que intentará cerrar un acuerdo sobre TikTok con Xi Jinping

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica