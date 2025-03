Desbordes por querella contra Cariola y Hassler: “Lo que se conoce de los WhatsApp ya es más que suficiente para presumir tráfico de influencias”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, profundizó esta tarde sobre la querella que presentó en contra de la diputada Karol Cariola y la exjefa comunal, Irací Hassler, ambas militantes del PC, por el eventual delito de tráfico de influencias.

Ambas son investigadas por el Ministerio Público en el marco de la fallida compra por parte del Municipio de Santiago de la Clínica Sierra Bella, mientras Hassler era alcaldesa. En ese contexto se descubrieron conversaciones entre ambas que revestirían un eventual tráfico de influencias, lo que derivó en el allanamiento del departamento de Cariola el pasado 3 de marzo.

En entrevista con 24 Horas, Desbordes señaló que la querella criminal está sustentada en que “el fiscal nos ha pedido una serie de antecedentes y al recopilarlos y tener acceso a la carpeta investigativa, nos parece que hay sustento para presumir que se pueden haber cometido delitos en que involucran directamente a este municipio. Yo soy el jefe de servicio, soy el alcalde, estoy obligado a presentar la querella”.

Consultado respecto a los indicios que sustentan la acción judicial, el alcalde Desbordes señaló que los mensajes conocidos entre ambas figuras comunistas “es más que suficiente”.

“Yo creo que con lo que se conoce de los WhatsApp ya es más que suficiente para presumir tráfico de influencia. No se necesita además tener acceso a las carpetas en donde se tramitaron las patentes, pero eso va a agregar información por supuesto. El solo hecho de pedir, de aceptar el trámite, de empezar a hacer las gestiones por parte de la alcaldesa, en vez de decir ‘amiga, no me hables de ese punto, pide por lobby, que el señor pida reunión por lobby’. Eso era lo correcto, para eso hemos avanzado en leyes de transparencia”, añadió.

Valparaiso,11 de marzo 2025 La diputada Karol Cariola, junto a su hijo, durante la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile

A juicio del actual jefe comunal, eso es “más que suficiente, porque se están pidiendo trámites que están prohibidos abiertamente por ley, por que señala expresamente que un funcionario público no puede hacer gestiones frente a otro funcionario público, para este tipo de cuestiones, que además estamos hablando de la ley de alcoholes. Se producen varias conductas reñidas con la ley. Hay que investigarlo. Será el fiscal el que determine si persevera o no con los antecedentes que tiene”.

Desbordes agregó que los antecedentes son más que la solicitud para tramitar una patente de alcoholes, como se reveló en los chats entre Cariola y Hassler “En ese punto y en otro más. Cuando usted pide favores para alguien que lo ha ayudado en campaña, para empresarios amigos, cuando dice un gestor de negocio, que es un operador político del Partido Comunista, que además lo mencionan con el alias político, le pide reuniones, gestiones y trámites, se produce todo un cúmulo de eventos, no es solamente el ‘oye ayuda a mi amigo a sacar su patente’ (…) es bastante más que eso”, señaló.

Duranta la conversación, Desbordes señaló que Fiscalía Regional de Coquimbo, que lidera la investigación por el caso Sierra Bella, solicitó nueva información para dilucidar los vínculos entre los investigados y ciertos hechos detectados, documentos que no han sido hallados por la actual administración.

Irací Hassler, exalcaldesa de Santiago. (Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile)

“La información la tengo hasta las 4 de la tarde, no sé si después lo lograron ubicar, pero se nos pide información específica sobre la empresa o empresario y cuál fue el trámite y cómo se gestionó un árbol de Navidad el año 2022. Me va a creer que el área que estaba a cargo me dice que no tiene idea, otra área me dice que lo vio Gabinete directamente, no se siguió el curso regular ¿Cuánto a Gabinete le corresponde intermediar con un empresario privado? ¿Va a regalar el árbol al empresario? ¿lo hace vía donación? Luego vemos el empresario supuestamente y el giro que nos aparece es de discoteque en La Florida, pero ni siquiera aparece el RUT en el acto administrativo. En ese caso, por nombrar alguno, la cosa está bien rara, bien confusa”, destacó.

Asimismo, hizo un emplazamiento a la exalcaldesa Hassler a que se pueda poner en contacto para encontrar la documentación. “Doña Irací, nos ha costado mucho encontrar los papeles”, afirmó Desbordes.