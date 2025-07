Desbordes sobre hechos de violencia en barrio Meiggs: “No se ha avanzado, porque todavía no tenemos la musculatura”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó este miércoles la situación actual en el barrio Meiggs, en el centro de Santiago, donde se han registrado episodios de violencia en los últimos dos días.

El comercial ilegal sigue desenfrenado en la zona, con respuestas cada vez más violentas en contra de los inspectores municipales que intentan fiscalizar y erradicar a los vendedores informales. Solo ayer, cuatro funcionarios de seguridad de Santiago terminaron heridos, tras ser atacados por los comerciantes, durante un operativo de orientación.

En tanto, una nueva riña ocurrida esta mañana, dejó a una persona extranjera apuñalada, quien sería un encargado de cuidar a los denominados toldos azules. La víctima fue trasladada por cercanos hasta el Hospital San Juan de Dios, donde ingresó en riesgo vital.

El alcalde Desbordes fue requerido respecto a la situación actual del sector, que acumula hechos de violencia y comercio informal, reconociendo que hoy “está igual que en diciembre, no se ha avanzado, porque todavía no tenemos la musculatura”.

“Lo dije en campaña y lo sostengo que la solución para la problemática de Meiggs y de Franklin, no es rápida y va a ser ahora en un año, -ahora un año, siempre dije un año y medio y ya llevamos medio año-, pero estamos avanzando, por eso se produjo lo que pasó ayer”, añadió en conversación con 24 Horas.

Respecto a la agresión sufrida por los inspectores de seguridad municipales, el jefe comunal advirtió a los responsables que “más les conviene irse del país”.

“Nos querellamos no solo por cumplir, me voy a encargar de que sean perseguidos y más les vale mandarse a cambiar de Chile porque nos vamos a parar hasta que esta gente responda, a nosotros no nos van a tocar a los funcionarios, esto no va a quedar impune”, señaló Desbordes.

En esa línea, explicó que los guardias estaban realizando una ronda de orientación a los ambulantes para poder formalizar su actividad, ya que el retiro del lugar se hará efectivo prontamente, lo que provocó la violenta reacción de los agresores. “Son unos delincuentes”, los calificó Desbordes.

En esa línea, el jefe comunal anunció que están realizando un plan piloto para la recuperación del barrio, en tres calles del sector: Meiggs, Garland y Wells.

En ellas, se producirá la erradicación del comercio ambulante y se implementará un plan de acción que contempla el cierre perimetral y el resguardo con guardias de seguridad.

Además, se desarrolla un plan de trabajo en conjunto entre Santiago y Estación Central, más la Delegación Presidencial de la RM, que contempla una recuperación de la Alameda desde General Velásquez hasta Unión Latinoamericana.

Comercio ilegal en Barrio Meiggs

Con todo, Desbordes aseguró que los vendedores ilegales de Meiggs “son mafias, son personas que están armadas, con armas blancas, algunos con armas de fuego, algunos que trafican drogas, otros trafican cigarros”.

“Lo que se tiene que lograr es que esto sea un mal negocio y el mal negocio en la medida que lo vas incautando, que lo vas sacando, que vas haciendo cuesta arriba la pega. Meiggs es muy difícil y va a costar, va a ser un trabajo largo y lo estamos haciendo”, aseveró.

En ese sentido, Desbordes recalcó que a siete meses de asumir el cargo “ahora recién puedo empezar a hacer anuncios”.

“Porque en enero cuando me preguntaban, qué voy a hacer con los mismos 300 guardias, no teníamos cámaras de vigilancia, estábamos complicado de dotación. Ahora que tenemos 600 de los nuestros, que los comerciantes de Meiggs (…) van a poner 25 guardias que van a estar en turnos, pero ese comercio va a hacer ese esfuerzo económico, nos va a ayudar. Ellos van a financiar para construir la reja incluso”, explicó Desbordes.