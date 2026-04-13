Descartan amenaza de bomba en sede del Duoc UC Valparaíso tras amplio operativo policial: estudiante declaró como imputado
Funcionarios policiales habrían identificado al presunto autor de la amenaza, la que habría realizado a través de WhatsApp y terminó por ser descartada por el GOPE de Carabineros la tarde de este lunes.
Un aviso de bomba llevó a la evacuación de los estudiantes de los edificios Brasil 1 y Brasil 2, correspondientes a la facultad de Ingeniería Mecánica del Duoc UC de Valparaíso.
El hecho se habría producido durante la tarde de este lunes, según informó posteriormente Carabineros, luego que un estudiante del establecimiento educacional enviara a través de WhatsApp un escrito dando aviso de esta situación.
Frente a esta amenaza, según informó Duoc UC Valparaíso a través de redes sociales, el recinto educacional activó los protocolos correspondientes y evacuaron la sede de ingeniería de esta casa de estudios.
La situación llevó a que Carabineros desarrollara un amplio operativo que finalmente permitió descartar el peligro, además de identificar al estudiante que realizó el llamado.
“Finalmente acaba de finalizar su trabajo el equipo GOPE de la zona de Carabineros Valparaíso, quienes descartaron la presencia, como lo mencioné anteriormente, de cualquier artefacto, ya sea explosivo, armamento o munición al interior de la sede del Duoc de la Facultad de Ingeniería Mecánica”, detalló el mayor Guido Klesse, de la 2° Comisaría Central de Valparaíso.
Respecto al estudiante, este habría sido imputado por el delito de amenaza de atentado a establecimiento educacional y fue llevado a la 2ª Comisaría Central de Valparaíso para prestar declaración ante el fiscal de turno, según detalló Klesse.
Mientras tanto, desde la casa de estudios señalaron que ya regularizada la situación se retomarían las clases durante la jornada vespertina en las sedes afectadas.
“Las actividades académicas continuarán de forma regular en el edificio Cousiño y CTA de Quillota”, agregaron al respecto.
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