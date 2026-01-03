Descifra: lo mejor, lo peor y lo inesperado de 2025

¿Cuál fue la mejor noticia del año?

El resultado de la elección presidencial: 42%

La aprobación de la reforma de pensiones: 21%

La aprobación de sueldo mínimo a $ 510.000: 15%

La disminución de la inflación: 7%

La fuerte alza del precio del cobre que lo llevó sobre los US$ 5 en 2025: 6%

El importante repunte de la inversión, con un crecimiento estimado de 7%: 6%

El anuncio de postulación de Bachelet para la Secretaría General de la ONU: 2%

La clasificación de Los Cóndores al Mundial 2027: 1%

Cuatro de cada 10 chilenos (42%) considera que la elección en la que resultó electo José Antonio Kast fue la mejor noticia de 2025. La elección del líder republicano concitó una enorme preferencia respecto de la segunda opción: la aprobación de la reforma de pensiones (21%). En tercer lugar se ubicó la aprobación del sueldo mínimo, con el 15% de las preferencias, y en cuarto lugar la disminución de la inflación (7%).

En las presidenciales del domingo 14 de noviembre, Kast se impuso por 16 puntos de diferencia a la carta del oficialismo, Jeannette Jara. La elección del exdiputado supuso una derrota histórica para la izquierda y significa, además, que una nueva derecha desembarcará en La Moneda a partir de marzo.

José Antonio Kast celebra su triunfo en las elecciones presidenciales de 2025 junto a su esposa María Pía Adriasola Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Con una promesa de “mano dura” contra la delincuencia y “un gobierno de emergencia”, Kast logró penetrar en sectores populares que históricamente habían sido fieles con los abanderados de izquierda. “Voy a ser el presidente de todos los chilenos, sin exclusión”, anunció Kast en su primer discurso como mandatario electo. “Chile va a tener un cambio real, que ustedes van a comenzar a percibir prontamente”, agregó el líder republicano en su noche triunfal.

¿Cuál fue la derrota más impactante del proceso de las elecciones presidenciales?

La derrota de Jeannette Jara por 16 puntos de diferencia: 41%

El quinto lugar de Evelyn Matthei en primera vuelta: 36%

El cuarto lugar que obtuvo Johannes Kaiser en primera vuelta: 10%

La derrota de Carolina Tohá en las primarias por amplio margen: 10%

ME-O obtiene menos del 1%: 3%

Poco más de 16 puntos porcentuales, más de dos millones de votos. Esa fue la contundente diferencia que obtuvo el candidato republicano, José Antonio Kast (58,16%), por sobre la carta oficialista, Jeannette Jara (41,84%), en la segunda vuelta presidencial que se realizó el 14 de diciembre.

Santiago, 14 de diciembre 2025 La candidata Jeannette Jara se refiere a resultado de las elecciones presidenciales 2025 KARIN POZO/ATONCHILE KARIN POZO/ATONCHILE

Si bien previo al balotaje no hubo ninguna encuesta -ni antes ni después del denominado blackout de los sondeos- que diera por ganadora a la carta comunista, la amplia diferencia de sufragios fue un duro golpe para las huestes oficialistas.

Eso sí, el primer golpe lo habían sufrido un mes antes, en la primera vuelta. Ahí, pese a haber logrado el triunfo, la exministra solo obtuvo un 26,85% de los votos, es decir, por debajo del 28% o 30% que esperaban en el oficialismo, una cifra que es más cercana a la base de apoyo que ostenta el actual gobierno de Gabriel Boric.

¿Cuál fue la derrota más impactante de la elección parlamentaria?

Jorge Sharp en Valparaíso (independiente): 26%

José Miguel Insulza en Valparaíso (PS): 24%

Juan Antonio Coloma en Maule (UDI): 14%

María José Hoffmann en Valparaíso (UDI): 14%

Francisco Undurraga en el distrito 11 (La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura) (Evópoli): 11%

Hugo Gutiérrez en Tarapacá (PC): 11%

Un 5% (28.402 votos) de las preferencias obtuvo en las elecciones parlamentarias Jorge Sharp. El exalcalde de Valparaíso buscaba un escaño en la Cámara de Diputados, esta vez representando a la Federación Regionalista Verde Social, pero el resultado no fue el que esperaba.

De esta manera, quien fuera uno de las figuras con mayor proyección del Frente Amplio (FA), no logró -fundamentalmente porque su lista no lo acompañó con los votos necesarios- ninguno de los ocho cupos al Congreso que entregaba el distrito 7 y, de paso, generó una de las grandes sorpresas de los pasados comicios.

Su performance electoral estuvo muy lejos del gran triunfo que obtuvo en 2016, cuando como independiente -apoyado por la ahora inexistente Izquierda Autónoma- ganó una primaria ciudadana y luego llegó a la alcaldía. Después fue reelecto en 2021 con un 56% de los votos.

Valparaiso, 16 de noviembre 2025 Votacion en las elecciones presidenciales y parlamentarias del candidato a diputado Jorge Sharp en el Instituto de Matematicas PUCV Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Irregularidades detectadas por Contraloría bajo su gestión municipal; un grupo de concejales acudiendo al Tribunal Electoral Regional acusándolo de notable abandono de deberes –por lo que incluso fue suspendido-; su rompimiento con Convergencia Social en 2019; la creación de su plataforma Territorios en Red fueron algunos de los hitos que marcaron los últimos años políticos de Sharp. Todo terminó con su lejanía del FA y una dura derrota electoral para quien, en su momento, se vislumbraba como carta presidencial.

¿Cuál fue el mayor escándalo político de 2025?

La corrupción de jueces del Poder Judicial: 45%

El escándalo por tarifas eléctricas que derivó en la salida del ministro de Energía: 20%

Los detalles que se fueron revelando del caso Monsalve: 13%

La fallida compra-venta de la casa de Allende: 11%

Eventuales delitos de fraude al Fisco por convenios entre el gobernador Orrego y la fundación ProCultura: 11%

Por más que el Poder Judicial haya tratado de escapar de la peor crisis que atraviesa desde la dictadura, todos los esfuerzos han sido en vano. Los chats de Luis Hermosilla han sido una bomba de racimo en la judicatura, que tiene acorralados a los jueces. Un martirio que los acompañó durante 2024 y que este año tampoco les dio tregua. Por los chats con Hermosilla cayó la exsuprema Ángela Vivanco y la exministra de la Corte de Santiago Verónica Sabaj. A su vez, producto de la trama bielorrusa y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, este año el Senado destituyó al exsupremo Diego Simpertigue y al ministro de la Corte de Santiago Antonio Ulloa. Además, la oposición para empatar la destitución de Vivanco logró remover de su cargo al exsupremo Sergio Muñoz, quien se vio envuelto en el caso Fundamenta.

Para limpiar la casa, la Corte Suprema ha iniciado sumarios y ha mostrado severidad abriendo cuadernos de remoción. A su vez, este año logró aprobar el Código de Ética Judicial, con el cual pretenden regular de mejor manera a los jueces.

Pese a los tiempos difíciles -un periodo que le tocó presidir al ministro Ricardo Blanco-, el máximo tribunal cierra con un hito en su historia republicana: el próximo martes asumirá en la presidencia la ministra Gloria Ana Chevesich, la primera mujer en tener este cargo en más de 200 años.

¿Cuál es el hecho violento que más lo impactó?

El homicidio de un tío a sus dos sobrinos y cuñado en La Reina: 37%

El homicidio de Krishna Aguilera, secuestrada y asesinada debido a un conflicto narco: 19%

El homicidio de Valentina Alarcón, violada y asesinada debido a un conflicto narco: 16%

El atentado a la central Rucalhue, que dejó 50 camiones quemados: 12%

El secuestro y asesinato de dos mujeres en San Vicente de Tagua Tagua: 10%

El asesinato de Francisco Albornoz, el joven que desapareció y fue encontrado en una quebrada: 5%

El homicidio de Guatón Mutema en Quilicura: 1%

Cuando Carabineros llegó el 18 de octubre a la casa ubicada en La Cañada 6652, en La Reina, el primer reporte que hizo fue que se trataba, aparentemente, de un parricidio y posterior suicidio. En una de las tres casas emplazadas en ese lugar se encontraban dos menores de edad, quienes habían perdido la vida tras haber sido asfixiados, mientras que en el patio que conecta la casa yacía sin vida el padre de los menores, Eduardo Cruz-Coke.

Pero las múltiples heridas en el cuello que tenía Cruz Coke, un camarógrafo reconocido en el medio por sus participaciones en espacios culturales, ofrecía indicios a los fiscales de que podría tratarse de otra cosa.

El fiscal de flagrancia de la zona Oriente, Francisco Lanas, abrió una investigación contra Jorge Ugalde, cuñado de Cruz-Coke, por su presunta autoría en el triple homicidio. El caso generó impacto, debido a que, según el fiscal, el móvil detrás del crimen estaría relacionado a una millonaria herencia dejada por el padre del camarógrafo y que también involucraría a la hermana de la víctima, Trinidad Cruz-Coke.

Ugalde se mantiene hoy en prisión preventiva, pese a que su abogado asegura que el autor del triple homicidio no es él.

¿Cuál fue el hito empresarial más negativo del año?

Los fraudes y la corrupción asociada al caso Factop: 48%

El derrumbe en la mina El Teniente de Codelco: 27%

La gestión negligente y la entrega de información falsa a la CMF de Sartor: 14%

La quiebra de la multitienda Corona: 7%

La activación del arbitraje internacional contra Chile en el Ciadi por parte del controlador británico de Cruz Blanca: 4%

Corría enero de 2025 y el intenso calor del Centro de Justicia se sumaba al clima de expectación que rodeaba una de las audiencias más esperadas por el Ministerio Público. El 13 de enero del presente año se realizó, en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, la audiencia de formalización del denominado caso Factop, instancia en la que se unificaron las causas vinculadas al llamado caso Audio y se imputó a 16 personas por una serie de delitos.

Se trató de una audiencia masiva, que concitó la atención de numerosos medios de comunicación. Entre los formalizados se encontraban los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, socios fundadores de Grupo Patio; los hermanos Ariel y Daniel Sauer, y los abogados Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla. Estos últimos, junto a los Sauer, fueron protagonistas de la conversación revelada por Ciper, en la que se planificaba el pago de coimas a funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y del Servicio de Impuestos Internos (SII).

También fueron formalizados Rodrigo Topelberg; los funcionarios Patricio Mejías (SII) y Renato Robles (Tesorería), y Luis Angulo, esposo de Villalobos. Estos tres últimos accedieron a una salida alternativa con la Fiscalía.

En la misma línea, exdirectores de LarrainVial Activos AGF lograron un acuerdo con la Fiscalía para la suspensión condicional del procedimiento penal. La suspensión condicional benefició a los cinco exdirectores de la AGF Larraín Vial Activos, Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, al exgerente general de la administradora Claudio Yáñez y a dos socios de la gestora, Manuel Bulnes y Felipe Porzio

Actualmente, permanecen con arresto domiciliario total Ariel y Daniel Sauer, Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Álvaro Jalaff, mientras que su hermano Antonio Jalaff cumple arresto domiciliario parcial.

¿Cuál fue la peor noticia económica del año?

Que la tasa de desempleo en Chile se mantuvo sobre el 8%: 36%

El incumplimiento de la meta de disminución del gasto fiscal: 22%

La imposición de aranceles por parte del gobierno de Trump: 20%

Las trabas que persistieron para la inversión: 12%

La salida del gobierno del exministro de Hacienda Mario Marcel: 8%

La demora en la concreción del acuerdo entre Codelco y SQM: 2%

A nivel económico, el Producto Interno Bruto (PIB) crece en niveles cercanos a su potencial, y la inflación se acerca al 3%, que es la meta que tiene el Banco Central. No obstante, la principal deuda del gobierno y que dejará como herencia a la próxima administración, que desde marzo encabezará José Antonio Kast, es el desempleo. Las cifras de creación de empleo no han sido suficientes para absorber la demanda por trabajo que tiene la ciudadanía.

El alza de los costos laborales provocada por el aumento del salario mínimo y el inicio de la puesta en marcha de la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas son dos de los temas que han tenido incidencia en el mercado laboral.

El último registro que entregó el martes el INE refleja esta complejidad. La tasa de desocupación para el trimestre septiembre-noviembre subió 0,2 punto porcentual, llegando a 8,4%, la primera alza en cuatro meses, y se crearon poco más de 115 mil nuevas plazas laborales en un año. Para los economistas, los datos fueron un retroceso a lo que se venía acumulando y reflejan que existe un desacople entre la actividad y la capacidad que tiene la economía para crear empleo.

Con esa cifra de 8,4%, la tasa de desempleo completó 35 meses consecutivos en niveles de 8% o más. Para algunos economistas que siguen de cerca el mercado laboral, el hecho de que la desocupación se mantenga sobre 8% por tanto tiempo podría estar generando un cambio de nivel estructural del desempleo, dadas las condiciones macroeconómicas del país. Por lo mismo, plantean que es poco probable que vuelva a bajar de 8% al menos en el corto plazo. No obstante, otros plantean que un cambio en las expectativas, sumado al impulso que está teniendo la inversión, podrían generar un cambio favorable, aunque hay coincidencia en que no será de manera inmediata.

¿Cuál fue el negocio más importante del año?

El alza del 50% de la Bolsa chilena en general: 46%

Codelco y Anglo American acuerdan operación conjunta de Andina y Los Bronces: 37%

Dueños de Avianca y Gol acuerdan tomar el control de Sky Airline: 5%

Fusión de las sociedades cascadas de SQM: 5%

Venta de Construmart a grupo chino: 3%

Culmina reestructuración de Wom y sale del Capítulo 11 de EE.UU.: 2%

Venta de Banmédica a Patria y Linzor Capital: 1%

Grupo belga Carmeuse compra Cementos Bío Bío: 1%

El proceso de bajas de tasas en EE.UU. y Chile, y las expectativas del triunfo de la derecha en las elecciones presidenciales, donde, finalmente, se impuso José Antonio Kast, llevaron al Ipsa a reportar su mejor año en más de tres décadas.

En concreto, la Bolsa de Santiago cerró el 2025 en 10.481,47 puntos, lo que implicó un salto de 56,81%, su mayor salto anual desde 1993 (68,73%). Además, completó cinco años de alza, acumulando una subida de 107,57%.

Además, el desempeño del índice se vio fuertemente respaldado por un incremento de 67,9% en los montos transados en acciones, que totalizaron US$ 50.870 millones.

Y la escalada se produjo en un escenario donde las empresas que componen el selectivo reportaron una mejora en su última línea.

Así, en el acumulado de los primeros nueve meses del año, las utilidades de las compañías del Ipsa se expandieron 6,07% interanual, hasta los US$ 9.816 millones.

Por su parte, en términos de rentabilidad, la acción serie B de SQM registró un alza de 74,32% en el año, lo que le permitió convertirse en el papel más valioso del mercado bursátil local, cerrando con una capitalización de US$ 19.489 millones.

Sin embargo, SQM estuvo lejos de ser la compañía más rentable del selectivo. Ese lugar lo ocupó Inversiones La Construcción (ILC), que en 2025 reportó un avance de 151,06%.

¿Cuál es, a su juicio, el líder mundial más determinante?

Donald Trump (EE.UU.): 56%

Xi Jinping (China): 19%

Vladimir Putin (Rusia): 10%

Lula da Silva (Brasil): 8%

Benjamín Netanyahu (Israel): 4%

Javier Milei (Argentina): 3%

El Presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 con una fuerza inigualable, provocando un terremoto no solo interno, sino que también a nivel internacional. Sus opositores lo han criticado por despreciar los derechos fundamentales y socavar las instituciones. Ha alterado el orden comercial global con un nuevo y radical plan de aranceles a los principales socios comerciales de Washington, que elevaron los impuestos a las importaciones a su nivel más alto desde la Gran Depresión, al tiempo que perturbaron los mercados financieros y provocaron rondas de negociaciones sobre acuerdos comerciales y de inversión.

A ello se suma que ha reducido radicalmente la inmigración mediante el despliegue de agentes de seguridad para detener a los migrantes en masa y ha emitido cartas de despido a funcionarios públicos federales a una escala sin precedentes en la era moderna. Si bien su agenda legislativa ha sido relativamente liviana, el partido de Trump aprobó un proyecto de ley llamado One Big Beautiful Bill, una legislación que recorta impuestos y programas federales de salud mientras desmantela iniciativas amigables con el medioambiente.

Internacionalmente se ha jactado de resolver ocho guerras. En este sentido, ha utilizado amenazas económicas para intentar resolverlos, a veces con éxito, como ocurrió en Medio Oriente. Ahora se encuentra empecinado en conseguir un acuerdo de paz en la guerra de Rusia en Ucrania.

Eso sí, sus medidas no se han traducido en popularidad, que alcanza el 36%, y también ha sufrido duros reveses en varias elecciones locales (Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, California), lo que coloca a su partido en una posición compleja de cara a las elecciones de medio mandato.

¿Cuál es el líder extranjero que más le gusta?

Nayib Bukele (El Salvador): 36%

Lula da Silva (Brasil): 14%

Claudia Sheinbaum (México): 14%

Donald Trump (EE.UU.): 13%

Emmanuel Macron (Francia): 11%

Javier Milei (Argentina): 7%

Vladimir Putin (Rusia): 5%

El Presidente de El Salvador, que llegó al poder en 2019 y ahora cumple un segundo mandato, disfruta de uno de los índices de aprobación más altos del mundo, gracias a su enfoque de línea dura frente al crimen, que ha ayudado a reducir drásticamente las tasas de asesinatos. Los críticos dicen que esto se ha hecho a expensas de los derechos civiles y que hay personas detenidas arbitrariamente, torturadas e incluso asesinadas bajo custodia. Recientemente indicó que estaba abierto a permanecer en el poder una década más. “Si por mí fuera, me quedaría 10 años más”, dijo en una entrevista con el youtuber español TheGrefg.