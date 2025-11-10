Desde autos y guitarras hasta un juego de vajillas de origen ruso: Aduanas realiza subasta de más de 300 lotes de productos
La subasta se realizará del 18 al 20 de noviembre y los lotes ya se encuentran disponibles en la página www.subastaaduanera.cl.
El Servicio Nacional de Aduanas realizará una nueva subasta electrónica, la sexta del año, en la que rematará diversos artículos que van desde los $3.490 a los $3.836.000.
Los 302 lotes ya se encuentran disponibles en la página www.subastaaduanera.cl.
Uno de los lotes que destaca es el número 61, con una moto Suzuki año 2007, modelo gsx-r600, la cual tiene un precio inicial de $599.000.
Junto con esto, también se subastan un auto Nissan, modelo Fairlady del 2003, con una postura desde los $767.000, y un vehículo marca BMW, modelo z4, año 2004, con un valor inicial de $767.000.
Por otra parte, en el lote 284 hay una caja de madera con un juego de vajillas de origen ruso que, según se detalla, contiene 12 piezas perteneciente a obras maestras del esmalte Cloisonne, confeccionado en material plata 925 de la marca Russkiye Samotsvety. Tiene un valor inicial de $1.918.000.
Junto con esto, también hay diversos instrumentos musicales: guitarras eléctricas Ibáñez con un precio inicial de $288.000, así como también un juego de platillos de la marca Zildjian, con un valor de $192.000.
La subasta se realizará entre el 18 y 20 de noviembre, con horarios escalonados de cierre desde las 08:00 del primer día hasta las 16:00 del último día. Asimismo, el período para depositar las garantías que habilitan a participar en las pujas ya está abierto y termina este domingo 16 de noviembre a las 08:00 horas.
Fechas clave y participación digital
Los interesados deben inscribirse con Clave Única en www.subastaaduanera.cl y abonar el 20% del valor mínimo por cada lote seleccionado.
La subasta se ejecutará en bloques escalonados: el primer bloque parte el martes 18 a las 8 a.m. y cierra 19 de noviembre, mientras que el segundo bloque finaliza el 20 de noviembre.
Los remates de Aduanas permiten recaudar recursos para las arcas fiscales, contribuir a proyectos públicos y despejar almacenes donde permanecen mercancías retenidas por contrabando o abandono después de ser fiscalizadas en los puntos de control aduanero.
