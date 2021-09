Desde las valoraciones por el alza de Pensión Básica hasta el “no es suficiente para frenar el cuarto retiro”: las reacciones tras el anuncio previsional de Piñera

Durante esta tarde, el presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley para mejorar las pensiones que deberá ser votada con urgencia en la Cámara de Diputados.

Los grandes pilares de la propuesta son el aumento de la pensión básica solidaria a $ 177.000, la extensión de la cobertura del aporte provisional desde el 60% a un 80% de los pensionados y el establecimiento de que la cotización previsional y el seguro de invalidez y sobrevivencia de las personas desempleadas sean cubiertos por el seguro de cesantía.

“En tiempos electorales, mientras algunos quieren reducir las pensiones, nosotros queremos aumentarlas, protegiendo así la calidad de vida de los jubilados durante su tercera edad”, dijo el mandatario durante el anuncio, y explicó que para financiar estos beneficios estatales el proyecto incorpora la eliminación o reducción de algunas exenciones tributarias.

Desde el oficialismo, el diputado RN Jorge Durán agradeció el anuncio de que se busque aumentar la pensión básica solidaria, pero advirtió que puede ser visto por la ciudadanía como un “método desesperado” para frenar el cuarto retiro. “La gente lo que demanda de la actual reforma de pensiones es eliminar la tabla de mortalidad, eliminar que las pérdidas las asuman las personas. Creo que mientras no avancemos en una reforma profunda que se haga cargo de la demanda real de los chilenos, que es eliminar estos abusos de las AFP, no logra el resultado esperado” señaló.

El diputado Jorge Alessandri (UDI) valoró la iniciativa del gobierno, ya que le habían pedido al Ejecutivo “que nos hablara de otras posibilidades”. También acusó que durante los últimos días a la oposición se le habría “soltado la lengua”, diciendo que más que ayudar a las familias lo que buscaban con el proyecto de retiro era eliminar las AFP. “Cuando usted quiere destruir, no ayudar, no construye, y ellos no proponen una alternativa”. También aseguró que el “oficialismo está cuadrado contra el cuarto retiro”.

La diputada Camila Flores (RN) también valoró el anuncio, pero sostuvo que llegó de manera tardía. “Hubiese preferido que el gobierno hubiese sacado con fuerza y con mucha más oportunidad toda la reforma al sistema de pensiones”, argumentó.

Desde la oposición, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Marcos Ilabaca (PS), señaló que el anuncio del gobierno le parece “un chiste. No ha sido capaz de resolver los temas de pensiones en cuatro años, menos va a poder en los últimos días de su mandato poder solucionar un tema tan profundo como este”. Ilabaca agregó que el Ejecutivo lo que pretende “es tratar de dilatar y poner presión hacia los diputados de Chile Vamos para poder aprobar este proyecto y obviamente tratar de detener el cuarto retiro”.

Diego Ibañez (RD), por su parte, argumentó que “no van a mejorar las pensiones solo con el Pilar Solidario (...) así que la propuesta del gobierno no frena el cuarto retiro, van por carriles separados. La propuesta de fondo tiene que ser un modelo de previsión social donde no se lucre y que tenga que ser administrado por una entidad pública, en este caso sin AFP”.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) señaló que “el gobierno no se atrevió a enfrentar a las AFP y crear un sistema de protección social ahora empieza a improvisar”. Para el diputado Raúl Soto, de su mismo partido, “el gobierno nos tiene acostumbrado a la letra chica, sin embargo, a priori, puedo decir que me parece que el aumento de la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario me parece insuficiente y tacaño”. También agregó que “el cuarto retiro lo vamos a aprobar de todas maneras”.

Figuras de la Democracia Cristiana recibieron de buena forma el aumento de cobertura del Pilar Solidario. “Va a permitir que muchos adultos mayores aumenten sus pensiones. Es algo que habíamos pedido desde el día uno”, señaló la senadora Carolina Goic. Sin embargo, lamentó la voluntad de diálogo del gobierno: “se ha farreado la posibilidad de tener un acuerdo de pensiones”. El diputado Gabriel Silber dijo que el aumento a 177 mil pesos en la Pensión Básica “es bienvenido” , pero que este anuncio significó “la abdicación del Presidente Piñera y de su gobierno en la tarea de sacar adelante una reforma de pensiones”, y que más bien propuso una “ley corta”.