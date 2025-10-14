Deslizamiento de tierra en ladera de Corral deja a ocho personas evacuadas

Una remoción en masa de gran magnitud registrada durante la madrugada de este lunes en el kilómetro 38,5 de la Ruta T-400, en la comuna de Corral, Región de Los Ríos, generó la activación de los protocolos de emergencia regionales y la evacuación preventiva de al menos ocho personas desde viviendas emplazadas en el sector La Rama.

De acuerdo con información de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) Los Ríos, el volumen estimado del material desplazado asciende a 2.000 metros cúbicos, compuesto principalmente por tierra, piedras y vegetación, lo que afectó parcialmente la conectividad entre Valdivia y Corral.

Al respecto, se comunicó que las familias evacuadas pernoctan temporalmente en casas de vecinos, mientras se evalúa la estabilidad del terreno y los riesgos asociados a nuevos desprendimientos.

Durante la jornada de este lunes, personal de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en conjunto con la empresa contratista Global, efectuó trabajos de despeje, tala de árboles y demarcación de un perímetro de seguridad.

Asimismo, se procedió a la instalación de señalética preventiva para advertir a conductores y peatones del peligro en la zona, que se mantiene bajo monitoreo constante.

Por su parte, la empresa eléctrica Saesa acudió al lugar para levantar información y planificar la reposición del suministro interrumpido tras el deslizamiento. Sin embargo, los técnicos no pudieron completar las labores debido a la inestabilidad del terreno, que representaba riesgo para el personal.

En el operativo participan Bomberos, Carabineros, personal municipal, equipos de Vialidad, la empresa Global, Saesa y la empresa Urales, que colaboran en la contención y evaluación del evento.

En tanto, a las 17.00 horas se realizó un segundo Comité Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), encabezado por el alcalde de Corral, Claudio González, instancia en la que se coordinó la continuidad de los trabajos y la próxima evaluación técnica del terreno.

En este sentido, se instruyó que funcionarios del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) realizarán una visita en terreno este martes a partir de las 8.00 horas, con el fin de analizar la estabilidad del cerro y determinar posibles medidas de mitigación ante nuevos desprendimientos.

Desde Senapred Los Ríos informaron que la situación se mantiene bajo observación, y que las autoridades locales continuarán coordinadas para resguardar la seguridad de la población y restablecer la conectividad en la ruta.