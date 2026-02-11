SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detienen a funcionario de Carabineros tras denuncia por VIF en pleno centro de Santiago

    Un amplio operativo se desplegó con equipos especializados y personal de emergencia que concurrieron al lugar, luego de una alerta que advertía la presencia del funcionario policial, presuntamente armado, tras un supuesto episodio de violencia intrafamiliar.

    Por 
    Roberto Martínez
    Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un amplio operativo policial se desarrolló durante la noche de este martes en la comuna de Santiago, luego de que un funcionario de Carabineros fuera denunciado por violencia intrafamiliar (VIF) en un edificio ubicado en la intersección de las calles Bascuñán Guerrero con Lincoln.

    Según información preliminar, la situación fue alertada a través de una llamada telefónica que movilizó a una importante cantidad de contingente policial, incluyendo personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de la institución de Orden.

    De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho se habría originado tras un supuesto episodio de violencia doméstica protagonizado por el sujeto contra su pareja, lo que derivó en la activación de los protocolos de seguridad y en el despliegue de personal especializado para contener el incidente.

    Hasta el lugar también concurrió una ambulancia institucional de Carabineros, como parte del procedimiento preventivo ante un eventual desenlace que requiera atención médica de urgencia.

    Aunque inicialmente se reportó que el individuo se habría parapetado en el inmueble, presuntamente portando un arma de fuego, Carabineros descartó después dicha hipótesis.

    El sector se mantiene resguardado por personal policial, mientras continúan las diligencias para establecer con precisión las circunstancias del hecho.

    Más sobre:PolicialSantiagoParapetadoGOPECarabinerosNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Petro denuncia que huyó de un intento de asesinato en su contra mientras volaba en helicóptero junto a sus hijos

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    Dueños detectaron robo por cámaras: detienen a dos delincuentes con amplio prontuario tras irrumpir en vivienda en Vitacura

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono

    Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea

    Alejandro Ferreiro: “La corrupción no va a desaparecer, por eso necesitamos más instituciones, controles y transparencia”

    Lo más leído

    1.
    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    2.
    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    3.
    Minsal apunta que más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera No GES durante el 2025

    Minsal apunta que más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera No GES durante el 2025

    4.
    Independientes y de perfil técnico: quiénes son los tres subsecretarios del Mineduc de Kast

    Independientes y de perfil técnico: quiénes son los tres subsecretarios del Mineduc de Kast

    5.
    Evópoli se resiste a desaparecer y ficha al exministro Juan José Ossa para impugnar su disolución ante el Tricel

    Evópoli se resiste a desaparecer y ficha al exministro Juan José Ossa para impugnar su disolución ante el Tricel

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización
    Chile

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    Detienen a funcionario de Carabineros tras denuncia por VIF en pleno centro de Santiago

    Dueños detectaron robo por cámaras: detienen a dos delincuentes con amplio prontuario tras irrumpir en vivienda en Vitacura

    La tajada del mercado de telecomunicaciones con el que se queda Millicom
    Negocios

    La tajada del mercado de telecomunicaciones con el que se queda Millicom

    Quién es Xavier Niel, el multimillonario tras la compra de Telefónica Chile

    Producción de cobre de Escondida sobrepasó a la suma de las siete divisiones de Codelco por primera vez en la historia

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona
    Tendencias

    Las fotos clave que reveló el FBI en el caso de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Un castigo inédito: la sanción del Tribunal de Disciplina a la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    Un castigo inédito: la sanción del Tribunal de Disciplina a la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    West Ham corta racha de victorias de Manchester United y el hincha viral seguirá sin cortarse el cabello

    Alejandro Tabilo y Tomás Barrios sufren para seguir avanzando en el ATP de Buenos Aires

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono
    Tecnología

    Soy experta en Confianza y Seguridad de Google y esto debes saber al darle a tus hijos su primer teléfono

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género
    Cultura y entretención

    Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género

    La trilogía de El Señor de los Anillos regresa a los cines chilenos con su edición extendida

    Harrison Ford y la película más olvidable de su carrera: “Estaba perdido, no tenía nada que representar”

    Petro denuncia que huyó de un intento de asesinato en su contra mientras volaba en helicóptero junto a sus hijos
    Mundo

    Petro denuncia que huyó de un intento de asesinato en su contra mientras volaba en helicóptero junto a sus hijos

    Hungría lidera el Índice de Percepción de la Corrupción en la Unión Europea

    Israel intensifica sus planes para aumentar el control sobre Cisjordania y pone a prueba plan de paz de Washington

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl