Detienen a funcionario de Carabineros tras denuncia por VIF en pleno centro de Santiago

Un amplio operativo policial se desarrolló durante la noche de este martes en la comuna de Santiago, luego de que un funcionario de Carabineros fuera denunciado por violencia intrafamiliar (VIF) en un edificio ubicado en la intersección de las calles Bascuñán Guerrero con Lincoln.

Según información preliminar, la situación fue alertada a través de una llamada telefónica que movilizó a una importante cantidad de contingente policial, incluyendo personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de la institución de Orden.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho se habría originado tras un supuesto episodio de violencia doméstica protagonizado por el sujeto contra su pareja, lo que derivó en la activación de los protocolos de seguridad y en el despliegue de personal especializado para contener el incidente.

Hasta el lugar también concurrió una ambulancia institucional de Carabineros, como parte del procedimiento preventivo ante un eventual desenlace que requiera atención médica de urgencia.

Aunque inicialmente se reportó que el individuo se habría parapetado en el inmueble, presuntamente portando un arma de fuego, Carabineros descartó después dicha hipótesis.

El sector se mantiene resguardado por personal policial, mientras continúan las diligencias para establecer con precisión las circunstancias del hecho.