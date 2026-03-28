Una positiva señal para la conservación de la biodiversidad se registró en el Parque Nacional Queulat, donde se confirmó la presencia del monito del monte, una especie endémica de los bosques templados del sur del país y considerada clave para evaluar la salud de los ecosistemas.

El hallazgo se produjo específicamente en el sector Angostura, en el marco de un estudio impulsado por la Corporación Nacional Forestal con apoyo del Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), que busca detectar la presencia de esta especie en áreas protegidas de la Región de Aysén.

Según explicó la directora regional de Conaf, Marcela Piñones, el registro fue posible gracias al trabajo sostenido de los equipos en terreno. “La detección de esta especie con problemas de conservación es posible gracias al esfuerzo y constancia del trabajo de los guardaparques, quienes realizan monitoreo sistemático de la biodiversidad”, señaló.

Detectan monito del monte en Parque Nacional Queulat y destacan buen estado del ecosistema. En la imagen, el parque nacional Queulat.

El descubrimiento se logró mediante la instalación de cámaras trampa, dispositivos que permiten captar imágenes de fauna en su entorno natural sin intervención directa. Este sistema de monitoreo pasivo fue clave para registrar al monito del monte, una especie nocturna y de difícil observación.

Considerado un “fósil viviente”, el monito del monte pertenece a un antiguo linaje de marsupiales y no tiene parientes cercanos en el continente, estando más vinculado evolutivamente a especies de Australia. Su presencia, además, es un indicador ambiental relevante, ya que depende de bosques antiguos y bien conservados para sobrevivir.

En esa línea, la jefa del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, Andrea Bahamonde, destacó la importancia del hallazgo. “El monito del monte es extremadamente sensible a la fragmentación del hábitat. Su presencia confirma que el ecosistema se mantiene en buen estado”, explicó.

Por su parte, el administrador del parque, Juan Reyes, subrayó que este registro “refuerza la relevancia del Parque Nacional Queulat como refugio para la biodiversidad y como un espacio clave para la investigación científica y la conservación en Chile”.