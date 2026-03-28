SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detectan monito del monte en Parque Nacional Queulat y destacan buen estado del ecosistema

    El registro del pequeño marsupial, considerado un “fósil viviente”, refuerza la relevancia del área protegida en la Región de Aysén.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Detectan monito del monte en Parque Nacional Queulat y destacan buen estado del ecosistema

    Una positiva señal para la conservación de la biodiversidad se registró en el Parque Nacional Queulat, donde se confirmó la presencia del monito del monte, una especie endémica de los bosques templados del sur del país y considerada clave para evaluar la salud de los ecosistemas.

    El hallazgo se produjo específicamente en el sector Angostura, en el marco de un estudio impulsado por la Corporación Nacional Forestal con apoyo del Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), que busca detectar la presencia de esta especie en áreas protegidas de la Región de Aysén.

    Según explicó la directora regional de Conaf, Marcela Piñones, el registro fue posible gracias al trabajo sostenido de los equipos en terreno. “La detección de esta especie con problemas de conservación es posible gracias al esfuerzo y constancia del trabajo de los guardaparques, quienes realizan monitoreo sistemático de la biodiversidad”, señaló.

    Detectan monito del monte en Parque Nacional Queulat y destacan buen estado del ecosistema. En la imagen, el parque nacional Queulat.

    El descubrimiento se logró mediante la instalación de cámaras trampa, dispositivos que permiten captar imágenes de fauna en su entorno natural sin intervención directa. Este sistema de monitoreo pasivo fue clave para registrar al monito del monte, una especie nocturna y de difícil observación.

    Considerado un “fósil viviente”, el monito del monte pertenece a un antiguo linaje de marsupiales y no tiene parientes cercanos en el continente, estando más vinculado evolutivamente a especies de Australia. Su presencia, además, es un indicador ambiental relevante, ya que depende de bosques antiguos y bien conservados para sobrevivir.

    En esa línea, la jefa del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, Andrea Bahamonde, destacó la importancia del hallazgo. “El monito del monte es extremadamente sensible a la fragmentación del hábitat. Su presencia confirma que el ecosistema se mantiene en buen estado”, explicó.

    Por su parte, el administrador del parque, Juan Reyes, subrayó que este registro “refuerza la relevancia del Parque Nacional Queulat como refugio para la biodiversidad y como un espacio clave para la investigación científica y la conservación en Chile”.

    Detectan monito del monte en Parque Nacional Queulat y destacan buen estado del ecosistema
    Más sobre:Monito del MonteParque Nacional QueulatNaturalezaMedioambiente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Acciones militares de Estados Unidos: Donald Trump recalca que “Cuba será la siguiente”

    Detienen en Chile a hombre buscado por homicidio en Perú: lo vinculan al Tren de Aragua

    Localizan veleros desaparecidos con ayuda humanitaria rumbo a Cuba: tripulación está a salvo

    Renovación Nacional realiza elecciones internas en todo el país con más de 120 mesas de votación

    Lula reafirma apoyo de Brasil a Bachelet para su candidatura a la ONU

    Crimen de inspectora en Calama: suspenden clases en colegio y Mineduc pone énfasis en Ley de Convivencia Escolar

    Lo más leído

    1.
    Corte Suprema rechaza recurso de senador Ossandón y deberá pagar honorarios de abogado que lo denunció

    Corte Suprema rechaza recurso de senador Ossandón y deberá pagar honorarios de abogado que lo denunció

    2.
    Homicidio en colegio de Calama: Fiscalía afirma que joven de 18 años agredió primero a inspectora, luego a paradocente y alumnos

    Homicidio en colegio de Calama: Fiscalía afirma que joven de 18 años agredió primero a inspectora, luego a paradocente y alumnos

    3.
    Poder aéreo: la nueva carrera de los F-16 en Sudamérica

    Poder aéreo: la nueva carrera de los F-16 en Sudamérica

    4.
    El incierto futuro de las encargadas de género impulsadas por Gabriel Boric

    El incierto futuro de las encargadas de género impulsadas por Gabriel Boric

    5.
    “No podemos quedarnos observando”: seis alcaldes se coordinan para la compra masiva de 500 mil balones de gas

    “No podemos quedarnos observando”: seis alcaldes se coordinan para la compra masiva de 500 mil balones de gas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Detectan monito del monte en Parque Nacional Queulat y destacan buen estado del ecosistema
    Chile

    Detectan monito del monte en Parque Nacional Queulat y destacan buen estado del ecosistema

    Detienen en Chile a hombre buscado por homicidio en Perú: lo vinculan al Tren de Aragua

    Renovación Nacional realiza elecciones internas en todo el país con más de 120 mesas de votación

    El análisis del arquitecto chileno que observa Santiago desde Europa: “Estamos en el camino correcto”
    Negocios

    El análisis del arquitecto chileno que observa Santiago desde Europa: “Estamos en el camino correcto”

    Desvinculación de tres altos directivos: el estilo Tornel y las 24 horas que sacudieron a la CMF

    Los casos que dejó Fernando Rabat antes de asumir como ministro de Justicia

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades
    Tendencias

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades

    ¿Por qué los gatos caen de pie? Esta es una explicación científica de un misterio sin resolver

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    Arturo Vidal vuelve a disparar contra Nicolás Córdova: “Son detalles que hacen que no me convenza nada, no entiendo”
    El Deportivo

    Arturo Vidal vuelve a disparar contra Nicolás Córdova: “Son detalles que hacen que no me convenza nada, no entiendo”

    Con 9.500 personas: México se queda con el Récord Guiness de la clase de fútbol con más participantes

    Mercedes sigue arrasando en la Fórmula 1: Kimi Antonelli conquista la pole en el Gran Premio de Japón

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular
    Tecnología

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    Reseña de libros: de Luis López Carrasco a Marcelo Escobar
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Luis López Carrasco a Marcelo Escobar

    El regreso de Emmanuel Carrère: una novela para hacer las paces con su pasado y que escala como clásico de su obra

    Steve Carell: “Michael Scott no era yo, pero era alguien a quien entendía”

    Acciones militares de Estados Unidos: Donald Trump recalca que “Cuba será la siguiente”
    Mundo

    Acciones militares de Estados Unidos: Donald Trump recalca que “Cuba será la siguiente”

    Localizan veleros desaparecidos con ayuda humanitaria rumbo a Cuba: tripulación está a salvo

    Con ataque al sur de Israel: Hutíes de Yemen se incorporan a la guerra en Medio Oriente en apoyo a Irán

    Dentro de una consulta de sexo tántrico
    Paula

    Dentro de una consulta de sexo tántrico

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0