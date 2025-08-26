SUSCRÍBETE
Nacional

Detenidos por asalto a servicentro y encerrona a Ernesto Díaz Correa grabaron video festejando con el auto del relator

Cuando robaron el vehículo del locutor radial, usaron el mismo automóvil en que concretaron un atraco en una estación de servicio de San Bernardo. El móvil fue ubicado en La Pintana e interceptado por Carabineros en El Bosque.

 

Tras una persecución con apoyo de un helicóptero policial, personal de la 14° Comisaría de Carabineros de San Bernardo logró la detención de cinco individuos que habían cometido un robo con intimidación en una estación de servicio de la comuna.

Los detenidos serían los responsables de la encerrona que afectó al relator deportivo Ernesto Díaz Correa, 24 horas antes del atraco al servicentro.

A eso de las 7.40 horas, la banda irrumpió en la estación Shell ubicada en calle Ochagavía 13021, San Bernardo.

Exhibiendo armas de fuego, intimidaron a los trabajadores para quitarles el dinero en efectivo que portaban y luego darse a la fuga en un automóvil que mantenía encargo vigente por robo.

Tras un patrullaje coordinado y con apoyo aéreo del helicóptero institucional, el vehículo fue ubicado en la comuna de La Pintana, iniciándose un seguimiento que culminó en El Bosque con la detención de sus ocupantes.

En el operativo se recuperó el automóvil, marca Chevrolet, con encargo por robo, un arma de fuego con cargador extendido y un armamento simulado.

Las diligencias investigativas de la Sección de Investigación Policial (SIP) permitieron establecer que el vehículo Chevrolet había sido usado además en el robo con intimidación tipo encerrona que afectó al relator deportivo Ernesto Díaz Correa el lunes.

Asimismo, se determinó que los imputados habían sustraído dos teléfonos celulares a transeúntes minutos antes del atraco en la bencinera.

De acuerdo a los antecedentes, dos de los detenidos mantenían órdenes de detención vigentes, mientras que todos registran un amplio prontuario policial con causas por delitos como homicidio, robo con violencia e intimidación, receptación, tráfico en pequeñas cantidades y porte ilegal de armas, entre otros.

Los sujetos grababan en sus celulares las especies que sustraían a sus víctimas.

En uno de esos videos, queda claro que ellos robaron el vehículo Mazda del conocido relator deportivo.

En el registro, exhiben el vehículo y festejan por la “nave” que lograron robar.

Los imputados fueron trasladados hasta la 14° Comisaría de San Bernardo y este miércoles serán puestos a disposición del tribunal para su formalización en el primer control de detención.

